“Lo que estoy viendo no es suficiente”, dice AMLO al referirse a oposición y su aspirante presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a la oposición “no les veo futuro”, pues “no cualquiera puede gobernar al País”, en referencia a Xóchitl Gálvez Ruiz.

Sin mencionar el nombre de la aspirante presidencial de la oposición, el mandatario aseguró que “no creo que la gente vuelva a tiempos de la corrupción”, pues calificó que “lo que estoy viendo no es suficiente”.

Lo que estoy viendo no es suficiente para lo que necesita México y su pueblo, necesitan un mejor destino; no cualquiera, nada más porque dice groserías, no, y ¿el conocimiento del País?, ¿de la historia?, las convicciones y el amor al pueblo, ¿donde está eso?”, cuestionó.