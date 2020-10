Lo que debes saber de Repsol, Peña y Calderón; la petrolera que "no le paga" a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que México no dará "ni un paso atrás" en su política energética nacionalista, en respuesta a los congresistas estadounidenses que lo acusaron de socavar el acuerdo comercial T-MEC con su política petrolera.

"¿Cuál es la función del Gobierno? ¿Proteger los intereses privados? ¡No! Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles", reivindicó.

López Obrador, que suele criticar a las compañías extranjeras que se beneficiaron de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que liberalizó el sector, aprovechó para arremeter contra la española Repsol.

Sostuvo que fue "una de las empresas que abusó de toda la política privatizadora", criticó que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) fue su "consejero" y opinó que debería "estar ofreciendo disculpas".

Repsol, Peña y Calderón

Durante 2011, a finales del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Petróleos Mexicanos (Pemex) inyectó capital freso, aproximadamente mil 150 millones de euros, para tomar 9.4 por ciento de las acciones de Repsol, compañía energética española.

La uniteralente llamada "alianza estratégica" se dio en plena crisis de España, pero la industria mexicana no se vio tan favorecida como la transnacional ibérica.

Miguel Badillo, columnista de Contralinea, escribió en junio de 2014, que tras tres años de infructusas relaciones, la alianza Pemex-Repsol llegó a su fin.

Emilio Lozoya fue designado en la misión de finalizar esta relación e indigar sobre la ampliación del paquete accionario de Pemex en Repsol, que fue una de las acciones financiadas con dinero público, así como el compromiso de comprar hoteles flotantes, a raíz de acuerdos entablados por Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación de Calderón que falleció en un accidente áereo.

Entre los supuestos beneficios con los que impulsaron la alianza mecionaban: