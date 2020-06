Lo ocurrido con madres de desaparecidos en Veracruz fue incidente por guardar la Sana Distancia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el percance que tuvo ayer con madres de desaparecidos en Veracruz quienes le gritaron “¡A la mamá de El Chapo sí, a nosotras no!” se trató de un incidente.

Ayer familiares de desaparecidos increparon al Presidente porque no las recibió, ni bajó las vidrios de su vehículo al concluir la conferencia de prensa matutina.

“Ayer hubo este incidente, porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni expornelos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incomoda esta situación de cuidado y sana distancia. No podemos acercamos mucho , no es recomendable”, dijo.