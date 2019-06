Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 3 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de este lunes.



'Que no haya miedo'



Pidió a empresarios, inversionistas y mexicanos en general no tener miedo, pues se llegará a un acuerdo con Estados Unidos sobre el amago del Presidente Donald Trump de aplicar aranceles.



"Hay que esperarnos, hay que ver qué sucede, tenemos clara la estrategia para que haya confianza, certidumbre, que no haya miedo, que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan seguridad de que cuentan con apoyo, respaldo del Gobierno de México, lo mismo los empresarios, los inversionistas".



"Sentimos que vamos a llegar a un acuerdo, estoy optimista, no solo porque puede lograrse este acuerdo, estoy optimista porque representa un gran País y a un gran pueblo, entonces hemos resistido todos los embates, calamidades", dijo el Mandatario federal.



"Nosotros pensamos que la mejor política cuando hay diferencias, cuando hay conflictos, parte, tiene como sustento el diálogo, diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo", agregó.



Descarta intervención en comicios



El Mandatario federal afirmó que no hubo injerencia del Gobierno federal en los comicios de ayer en 6 entidades.



"Celebro que se hayan llevado a cabo en calma, muy pocos incidentes, solo un hecho violento, lamentable, en un municipio en Puebla, en lo general bien, no hubo injerencia del Gobierno federal, esto es inédito".



"Se garantizó el voto libre, secreto de los ciudadanos y el informe que tengo es que la jornada de ayer transcurrió en paz, la gente participó y ya en este caso el Instituto Electoral, los institutos electorales estatales van a dar los resultados y existen también los tribunales electorales en el caso en que haya inconformidades, todo lo que ya conocemos".



"Felicidades a los ciudadanos por el comportamiento ejemplar del día de ayer".



Cuestionado sobre si su popularidad influyó en los resultados de la elección dijo que no se metió a opinar.



"No quiero opinar de eso porque no me metí a opinar en nada y dimos la instrucción y estamos muy concientes de que el Gobierno no debe de intervenir en las elecciones, la Cuarta transformación significa establecer una auténtica, una verdadera democracia, que no haya compra de votos, que no haya acarreos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que no se utilice el presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, que no se rellenen urnas, que no se falsifiquen actas, todo eso que pasaba antes, que no creo que se haya olvidado, porque ahora estamos en periodo de amnesia colectiva, quisieran algunos que se olvidara el pasado, todo eso que sucedía ya pasó".



No le enojan críticas por Dos Bocas



Afirmó que no le enojan las críticas por los sobrecostos en la refinería de Dos Bocas.



"Que no va a costar 8 millones de dólares sino el doble, según los expertos, eso no me enoja, me enoja mucho la corrupción, eso es lo que más me enoja, nada más que no se lo digan a nadie, que quede aquí entre nosotros".



Denuncian software para robar en gasolineras



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio vista a la FGR de un software detectado en una gasolinera en Campeche para "rasurar" los litros de combustible que vende al consumidor.



En su informe del "quién es quién en la venta de combustibles", Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, informó que la irregularidad fue detectada por sus inspectores en una gasolinera en Champotón, en la carretera a Ciudad del Carmen, con razón social Combustibles e Imagen S.A. de C.V.



El funcionario explicó que en esta gasolinera se revisó una de las bombas, abrieron la caja que tiene dentro y se revisó la tarjeta que la controla, la cual tenía un software adaptado conocido como "rastrillo".



"Nosotros habíamos escuchado mucho que la bomba tenía rastrillo (...) no era evidente al abrir la bomba, habría que abrir esta caja y voltear la tarjeta y descubrimos a los que están haciendo trampa con este software, que aparentemente no es pirata, porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por debajo del agua este rastrillo", detalló.



"Estamos presentando la denuncia penal contra quien resulte responsable, porque esto ya es un delito, no es una falta administrativa", sostuvo.



Ofrece escuchar a taxistas



Ofreció escuchar a los taxistas que protestan contra Uber, Cabify y Didi.



"Lo mejor es el diálogo, el que si hay inconformidad se sienten a dialogar con autoridades de los estados, en el caso de la Ciudad de México con la Jefa de Gobierno".



"Decirle (...) a los trabajadores del volante, a taxistas, que van a ser siempre escuchados, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas solicitudes, estas demandas. Que siempre van a ser escuchados, que le tengan confianza a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México".



Homenaje a periodista



"El viernes es 7 de junio, día de la libertad de expresión, les voy a invitar porque vamos a develar una placa en la casa en que vivió Paulino Martínez, un periodista revolucionario que fue asesinado pero fue de los precursores, como los hermanos Flores Magón, como otros, de la lucha contra la dictadura porfirista".