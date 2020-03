Lo mejor de la conferencia de AMLO desde Palacio Nacional

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes realizada en SLP.



Detienen a papá del 'Marro' en Guanajuato



El Secretario de Seguridad Publica, Alfonso Durazo, confirmó la detención del padre de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.



Tras ser cuestionado sobre la captura del papá del criminal, en Celaya, Guanajuato, Durazo respondió afirmativamente.



"Esta confirmada la detención de esta persona, hay una investigación en curso, pero la detención es en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo", indicó el Secretario en conferencia mañanera del Presidente desde San Luis Potosí.



El funcionario indicó que las fuerzas federales y estatales están pendientes de alguna reacción de violencia en la entidad tras la detención.



"Invariablemente las fuerzas federales, en coordinación con instancias locales están atentas, es una detención relevante y si eventualmente hubiese alguna reacción las fuerzas federales están pendientes de cualquier acontecimiento", agregó.



Ayer, reportes en redes sociales indicaron que un enfrentamiento entre delincuentes y policías municipales provocó movilización de autoridades estatales y federales en Celaya, Guanajuato, lo que habría derivado en la captura.



Niega Presidente problemas con SNTE pese a bloqueo



Descartó problemas con el SNTE pese a bloqueos en vías férreas que han provocado afectaciones económicas para los distintos sectores industriales.



"Vamos muy bien, es muy buena la relación con el Magisterio nacional porque se terminó ya la política de agresión a maestros, la humillación al sector magisterial y se canceló la mal llamada reforma educativa", dijo.



"Desde luego no deja de haber diferencias pero vamos muy bien, nosotros no dejamos de hacer lo que nos corresponde y se está haciendo todo lo posible en materia laboral".



El Presidente aseguró que hoy se resolvería uno de los dos bloqueos faltantes.



"Se están atendiendo las demandas, eran cinco bloqueos a vías férreas, ya se resolvieron tres, hoy parece que se resuelve otro, ahí vamos atendiendo estas demandas", afirmó.



El Mandatario aseguró que las demandas se deben a diferencias al interior del sindicato, descartó relación con temas laborales.



"Es básicamente lo que tiene que ver con diferencias al interior de las organizaciones o de las distintas corrientes del Magisterio, pero no hay nada en específico que tenga que ver con lo laboral, no existe, llevamos muy buena relación con las maestras, los maestros", aseguró.



Este jueves, el bloqueo de maestros de SNTE frenó el traslado de 440 mil toneladas de acero, abarrotes, químicos y piezas automotrices.



Por el plantón de profesores en la Estación San Marcos, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, que ayer cumplió nueve días, la empresa Ferrosur suspendió el traslado de mercancías en la ruta Veracruz-Valle de México.



Además de las afectaciones económicas, la empresa Ferrosur pierde cada día 12.5 millones de pesos.



El Mandatario reconoció a los docentes por no realizar paros en escuelas en lo que va de su Administración.



"Les voy a decir algo y como confío en los maestros porque son muy responsables, desde que estamos en el Gobierno no ha habido paros en las escuelas, no me vayan ahora a salir nuestros adversarios, porque son cosita, ah sí y empiecen a promovernos los paros, ni lo quería yo decir, lo tenía yo reservado porque los conservadores están de un mal talante, muy enojados", aseguró.



'Soy humanista', responde a: ¿es feminista?



Cuestionado sobre si es feminista, el Presidente dijo que es humanista.



"Yo me considero humanista, porque también debemos pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión, que además es muy bueno porque esto permite el debate y estos temas se tienen que debatir con libertad, la Cuarta Transformación es un despertar de las conciencias, entonces yo considero que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista", respondió.



"En el caso de nuestro País considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, aquí la desigualdad y la pobreza. En México no se produjo solo por la explotación, por la acumulación de capital".



Reiteró que espera que en las manifestaciones de mujeres del domingo y lunes no haya violencia.



"¿Y qué opino sobre las manifestaciones? Que debemos ejercer derechos, la única recomendación respetuosa es que no haya violencia porque el humanismo es pacífico, es no a la violencia", afirmó.



No duda que ya se vendan boletos de rifa



Tras rumores en redes sociales, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador reconoció que los boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial ya podrían estarse vendiendo.



"La verdad no me creyeron algunos pero yo no digo mentiras y ya se había iniciado la distribución. No dudo que en algunos casos se estén vendiendo los boletos".



"Se mando la instrucción que se detuviera la distribución hasta después del lunes, porque no queremos caer en ninguna provocación de nada, repito, están los conservadores muy enojados con nosotros y ¿saben por qué?, porque se acaba la robadera arriba", agregó.Ayer, usuarios de redes sociales señalaron que varios "cachitos" de la rifa ya se vendían en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.El pasado martes, López Obrador dijo que no tenía en mente la fecha del paro de mujeres, convocado para el 9 de marzo, por lo que había anunciado que la venta de los boletos iniciara ese día, pero tras la polémica generada la cambió al martes 10.Descartó que se trabaje en un proyecto de reforma en materia fiscal para mejorar la eficiencia en la recaudación y ampliar la base gravable, como lo aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace unos días."No hay en puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal, estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales, no lo hemos hecho en el tiempo que llevamos en el Gobierno ni vamos a crear impuestos nuevos", aseguró."No hay ningún proyecto de reforma fiscal".El pasado 20 de febrero el Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que se están realizando grupos de enfoque con diferentes sectores para presentar una reforma fiscal, la cual descarta subir impuestos.El funcionario, que no especificó cuándo se llevaría a cabo la reforma, dijo que con ella buscarán reducir los huecos de la ley para combatir la evasión fiscal.El aumento de la eficiencia recaudatoria, dijo, podría evitar el uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.Al mismo tiempo, afirmó que se busca profundizar las reformas financieras para fortalecer el sector y la inclusión financiera.Aseguró que tres Gobernadores del País, entre ellos Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, participan diariamente en mesas de seguridad en sus estados.Informó que en la entidad la incidencia delictiva va a la baja por el apoyo del Gobierno local."El Gobernador Juan Manuel Carreras es de los tres Gobernadores del País que diariamente participa en las mesas de seguridad, así como lo hacemos nosotros todos los días a nivel federal, de lunes a viernes, aquí en el caso de San Luis Potosí se hace lo mismo después de que se lleva a cabo la mesa nacional aquí se reúnen y participa todos los días el Gobernador en la mesa", dijo."Están los representantes de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, inclusive es invitado, asiste el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal del Estado, que son autoridades autónomas, independientes, pero se trabaja de manera coordinada".López Obrador agradeció a Carreras, presente en la conferencia, por la participación."El problema es grave y amerita atención permanente, perseverancia, no delegar a funcionarios de menor nivel o rango, sino asumir este asunto desde los cargos, puestos más elevados de la Administración pública federal y estatal y esto es lo que está haciendo el Gobernador de San Luis Potosí y es algo muy importante", sostuvo.El Mandatario no reveló los nombres de los otros dos Gobernadores a los que hizo referencia.El Secretario de Marina, Rafael Ojeda, admitió que el robo a transportistas es uno de los delitos que van al alza en San Luis Potosí debido a que sus carreteras son de las más transitadas del País."Son mil 320 kilómetros de carreteras federales, se concentra la mayoría de carreteras en el centro del País, aquí se distribuyen al norte, por eso es que la delincuencia se ha concentrado más en el robo a transportistas", dijo.Desde San Luis Potosí, el Almirante destacó que despliegue operativo en el Estado."En total hay 7 mil 910 elementos operando en la entidad más los que se acaban de incorporar, 322 ex policías federales en protección de carreteras. Tenemos del Ejército 270 elementos en una área y 270 en otra", indicó.Asimismo, comentó que se han aplicado exámenes de confianza a 2 mil 697 elementos estatales y a 2 mil 614 municipales.Agregó que la incidencia delictiva se debe a la operación de un grupo local llamado "Talibanes".San Luis Potosí ocupa el lugar 19 en homicidios y el 14 en otro tipo de delitos. No obstante, la incidencia delictiva es baja, de acuerdo con la Semar.