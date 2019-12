Lo mejor de la conferencia de AMLO de viernes 27 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



No caeré en provocaciones, dice a Bolivia



Luego que el vocero del Gobierno de Bolivia, Jorge Quiroga, calificó al Presidente López Obrador de "cobarde matoncito" y le cuestionó la protección a Evo Morales, el Mandatario mexicano dijo que no caerá en provocaciones.



"No voy yo a caer en ninguna provocación", dijo López Obrador.



Ayer, Quiroga fustigó al Presidente mexicano diciéndole cínico, sinvergüenza y que se pasó de bellaco.



"Este cínico, sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez".



López Obrador dijo que están dando seguimiento a los hechos en la Embajada de México en La Paz y que espera que se actúe con sensatez.



"Estamos pendientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores está atenta, dándole seguimiento a este asunto, nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro País, que se representa en la Embajada, en el recinto de nuestra Embajada en Bolivia, no se puede violar el derecho internacional, se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia, eso no lo hizo ni Pinochet, vamos a estar muy pendientes y desde luego que es un asunto que se va a tratar en organismos internacionales".



Además, lanzó un mensaje y un abrazo fraterno a quienes están en la sede diplomática mexicana.



"Solidaridad a todos los trabajadores de la Embajada, un abrazo fraterno, no están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así y desde luego del Gobierno de México, entonces vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo, vamos a hacer honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo, no hay otra situación más que esa y desear que salgan bien las cosas", culminó.



Exhiben a empresa que trianguló a García Luna



El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, exhibió a la empresa Nunvav INC, que fue clave para la triangulación de recursos a Genaro García Luna y aseguró que la denuncia en contra del ex Secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón fue presentada apenas el 24 de diciembre. El funcionario dijo que la empresa Nunvav era la que sostenía el "estilo de vida" de García Luna y su familia en Miami, Florida.



"No solamente se trata de las triangulaciones a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante y hemos detectado que esta empresa panameña le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna", afirmó Nieto.



Esa empresa fue constituida en Panamá en el 2011 y también realizó transacciones en Israel, Letonia, Panamá, China, Curacao, Estados Unidos y Barbados.



En México, se detectó una operación en 2008 con la compra de un software de espionaje por parte de la SSP, el cual luego se siguió utilizando afuera de las instalaciones de la dependencia federal.



"En el caso de García Luna se pudo identificar la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previo a ello la adquisición de un software de espionaje de la SSP, durante 2008 adquirió un software a la empresa y siguió utilizando el software más allá de las instalaciones de la SSP. Se usó un bien público para una empresa privada", dijo Nieto.



El monto detectado por la UIF en el caso de García Luna es de más de 2 mil 600 millones de pesos y fueron desviados de la Secretaría de Gobernación a través del Órgano Administrativo de Readaptación Social (reclusorios), la Tesorería de la Federación y hasta del Gobierno de la Ciudad de México y otras empresas.



Desde la Tesorería se desviaron 55.1 millones de pesos en el 2013, mientras que desde la Segob, 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares en 2017 y 2018.



De acuerdo con la Unidad, Nunvav envió recursos por 9 millones de pesos y 309 mil dólares a la empresa Incit Holding, entre los años 2013 a 2015; también, transfirió 6.5 millones de pesos a Icit Private Security México, en 2018.



Entre 2014 y 2016, entregó un total de 26 millones de pesos a Operadora Grupo Gas Mart, la cual le envió 4.2 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management, empresa de Genaro García Luna.



Ésta última recibió un monto de 31.3 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de México en el 2017.



Nieto confirmó que la entrega de recursos a la empresa que trianguló a García Luna se dio en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la UIF comenzó la indagatoria contra García Luna luego de su detención en Estados Unidos.



"La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos, a partir de ahí, se aplica la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía, esta Institución, la fiscalía, que es autónoma, hace lo propio y abre una carpeta de investigación", afirmó.



Bloquea UIF 5 mmdp y 52 mdd en 2019



Nieto informó que de enero a diciembre de 2019 se han bloqueado 5 mil 023 millones de pesos y 52 millones de dólares a grupos delincuenciales de cuello blanco y del crimen organizado.



"(Son) 1371 sujetos bloqueados contra 57 de 2018; cuentas bloqueadas, 123 mil 074, de forma directa o indirecta contra 800 durante 2018; de enero a diciembre de 2019, 5 mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados que antes eran usados por grupos delincuenciales de cuello blanco y delincuencia organizada".



De acuerdo con Nieto, se han dado visitas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, que incluyen 360 personas.



Asimismo, la UIF ha incluido en sus visitas a 63 servidores públicos, por causales administrativas o penales por los delitos de lavado, casos de enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicios indebidos del servicio público y defraudación fiscal.



Además, 140 personas físicas y 157 personas morales han sido indagadas en al menos 17 instituciones, las cuales incluyen al SAT y la Sedena.



Por otra parte, el Secretario reveló que el esfuerzo de la UIF responde a cerca de 87 peticiones enviadas.



En contraste, el número de expedientes de juicios de amparo se incrementó a 930 expedientes, al 15 de diciembre de 2019, en contraste con los 456 expedientes registrados en 2018.



Confirman que indagan a ex Gobernadores



El titular de UIF reveló que al menos cuatro ex Gobernadores han sido denunciados ante las autoridades y ya se encuentran bajo investigación a pedido de distintas instituciones.



"Se han denunciado ex Gobernadores, cuatro casos denunciados ante FGR, Gobernadores en funciones no podría dar el dato, son temas en proceso de investigación", aseguró Nieto.



"Se han presentado denuncias, sin embargo, hay que evitar que instituciones se conviertan en un mecanismo de golpeteo político", agregó.



Asimismo, Nieto mencionó que las investigaciones han derivado de solicitudes de información realizadas por la Fiscalía General de la República y por temas relacionados a la Secretaría de la Función Pública.



Asimismo, las solicitudes habrían sido realizadas por fiscalías locales, incluyendo la propia base de datos de la UIF.



López Obrador planteó una tregua política y reconciliación para el fin de año y aseguró que enviará un mensaje de agradecimiento el 31 de diciembre."(Mi) propósito de año nuevo es que a todos los mexicanos nos vaya bien, que podamos hablar de una tregua si se admite, si se acepta que hagamos el intento en lo político de una tregua entre liberales y conservadores, cuando menos hasta el año próximo"."En lo personal, lo mismo, abrazarnos, todos a portarnos bien; en lo familiar, transmitirnos muchos amor, reconciliarnos, que haya salud, que es importante y que estemos contentos".López Obrador aseguró que no hay nada que temer en cuestiones de economía, mientras que los apoyos sociales llegarán a las personas que se encuentran en pobreza.Asimismo, señaló que su Gobierno está atendiendo el problema de la inseguridad y la violencia.Por último, el Mandatario adelantó que transmitirá un mensaje el 31 de diciembre para agradecer por el fin de año.Instruyó a los consulados de México en el extranjero a cubrir todos los gastos funerarios de los connacionales que mueran fuera del territorio nacional. Consideró que es lo menos que puede hacer su Gobierno para respaldar a quienes se vieron obligados a migrar a Estados Unidos."No debe haber limitaciones presupuestales en estos casos, no hay limitaciones presupuestales. Ahora mismo vamos a ver con el Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se resuelva"."Y como nos están escuchando tanto los paisanos como los servidores públicos de los funcionarios, pues que quede esto como una instrucción, un memorándum: todos los gastos funerarios de los migrantes corren a cargo del Gobierno de la República, es lo menos que podemos hacer, atenderlo, más si está fuera, en el extranjero. A cualquiera tenemos que ayudar"."Porque hay mexicanos aquí y allá que no tienen para los ataúdes, no tienen para enterrarlos, no tienen lugar en los panteones, porque no tienen recursos o, además de padecer por enfermedades prolongadas, que dejan a los familiares sin recursos, viene el gasto de los funerales y muchos no tiene apoyo"."Le pedí a la directora del DIF que hiciera una investigación para tener un programa".