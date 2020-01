Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 31 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



'No se castigará a Gobernadores de AN'



Aseguró que se no castigará a Gobernadores del PAN que decidan no adherirse al nuevo modelo de salud del Insabi, pues sería 'faccioso'.



"Queremos que todo se ordene y no hay ninguna diferencia con gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no se les puede castigar, porque podemos tener problemas con ellos pero no con gente de los estados que gobiernan, sería faccioso, es como 'estas gobernando por un partido, no les vamos a dar, no les toca, no les corresponde', eso no, por eso repito y repito, parezco disco rayado, no somos iguales".



Señaló que los estados que no firmen, tienen la responsabilidad de dar el servicio de salud gratuito y reiteró que seguirán recibiendo apoyos.



"No hay ningún problema, los que no quieran adherirse, porque no es obligatorio, van a seguir recibiendo sus apoyos que les corresponde por ley".



"Nosotros consideramos que si se da la unidad se establece la gratuidad en la atención médica y los medicamentos, va a ser un avance y esto se puede lograr acabando con la corrupción".



Aunque dijo que no quiere generar rivalidades, López Obrador puso como ejemplo a los gobernadores del PRI que si quisieron incorporarse al modelo.



'Vergüenza les debería dar armar niños'



Dijo que a líderes de la zona de Chilapa en Guerrero les debería dar vergüenza armar a niños para detener a los integrantes del grupo delictivo "Los Ardillos", quienes han asesinado a gente en esa zona.



"Cuando veo esas cosas, es una especie de reto de fantochería, cómo actúan, se pavonean. Pero, también eso de formar a niños con armas y tomar video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es la humildad".



"Esas actitudes y desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada, hacen ruido. Vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir por eso".



"Tengo información que las bandas están enganchando cada vez a jóvenes de menor edad, desesperados y les vamos a ganar, les vamos a quitar a los jóvenes y nos va a ayudar toda la gente porque vamos a fortalecer valores".



"Vamos a mejorar los contenidos en los libros de texto, la educación formal va a cambiar y vamos hacia la valoración de los principios y poner por delante la bondad, insistir en que sólo siendo buenos, podemos ser felices".Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia, acusó una "estafa magistral" en los contratos de servicios informáticos de Gobiernos anteriores.En conferencia mañanera de López Obrador, indicó que encontraron sistemas obsoletos e incompatibles entre dependencias."En el tema de tecnologías no es la estafa maestra, es la estafa magistral. Todos los casos abiertos están informados en el órgano interno de control y hay bastantes denuncias, claro que caerán responsables", dijo.Sin embargo, reconoció que es muy difícil que alguien vaya a la cárcel, porque todo se "legalizó"."Calculo que existen 50 denuncias", agregó.Aseguró que a partir del 2006, en el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, se disparó el gasto en tecnología de la información (TIC) en el Gobierno. Afirmó que los contratos se vieron impulsados tras la publicación de un decreto."Empezó a haber gasto indiscriminado y ni siquiera corresponde con la recaudación"Como ejemplos puso al ISSSTE, cuyo sistema costaba 556 millones de pesos anuales y en la actual Administración sólo se pagan 322 millones. Estimó que "se desperdiciaron" 187.3 millones de pesos.En la Cancillería, el motor de cruce biométrico costaba 121 millones y la idea es reducirlo en un 78%.En Sedesol encontraron un contrato con un cheque pagado, pero el sistema simplemente no sirve."Nunca entró en funcionamiento", manifestó"El sistema es un elefante blanco y abandonado".En los servicios informáticos de las Secretarías, en 2018 se gastaron 6 mil 421 millones de pesos, y en 2019, 3 mil 989 mdp.Reportó que manteniéndose los mismos o mayores niveles de servicios, los ahorros son de 26.7% en los proyectos de tecnología.El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se han desplegado 5 mil elementos de seguridad a Guanajuato ante el incremento en la violencia."Seguimos teniendo el problema de Guanajuato, aunque estamos reforzando a la Guardia Nacional, vamos a tener más elementos en Guanajuato. Ayer, el 18 por ciento (de los homicidios) sólo en Guanajuato".



"Nuestra prioridad es Guanajuato, si se dan cuenta, hasta en Jalisco donde teníamos mucho problema, bajó; Michoacán, que teníamos problemas... no sirve la muestra porque es de ayer, pongan el semanal".



Pide priorizar diálogo en la UNAM



Ante los conflictos por paros y toma de preparatorias de la UNAM, el Mandatario federal pidió priorizar el diálogo.



"De la UNAM, yo creo que lo mismo, las autoridades universitarias, es una Universidad Autónoma y la recomendación de nosotros es que haya diálogo, se pongan de acuerdo, no hay un ambiente en México para conflictos, hay una atmósfera de tranquilidad y de armonía, hay gobernabilidad, entonces todo se puede resolver si se dialoga, si se llega a acuerdos, si no se usa la fuerza, si hay tolerancia".



Felicita a Tomateros; lamenta no poder ver juego en TV



Felicitó a los Tomateros de Culiacán por conquistar su título 12 en la Liga Mexicana del Pacífico, tras vencer 11-0 (4-3 la serie) a los Venados de Mazatlán. Además, se quejó de que no pudo ver el juego, porque el canal por el que pasó no lo tiene.



"Felicito a los tomateros que ganaron ayer la final de la Liga del Pacífico y también mi felicitación al equipo de Mazatlán porque venía de abajo, llevó la serie a 6 juegos, a empate y ayer se impuso Culiacán, felicidades, no les puedo decir cuántas carreras porque fueron muchas, eso es lo que se conocía antes como paliza, pero felicidades a todo el pueblo de Sinaloa".



"No pude ver el juego porque no tengo el canal en que lo transmitieron, lo busqué y no aparece en mi contrato de un paquete, no está ese canal, entonces estuve informándome por internet de cómo iban, desde la primera entrada 4 carreras, ya no es lo mismo que verlo".