Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 30 de agosto

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Hallan 3 mil fosas y 4,974 cuerpos desde 2006



Del 2006 a la fecha se han encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 024 fosas clandestinas, mientras que del 1 de diciembre al 14 de agosto se han identificado 200 cuerpos, informó Karla Quintana Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda.



Junto al Mandatario federal y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicó también que durante el Gobierno actual 116 de los 200 cuerpos exhumados han sido entregados a sus familiares.



"No se trata de números, se trata de miles de personas que están ausentes y que están buscando en sus casas", comentó Quintana.



Agregó que Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas son los estados con mayor número de cuerpos hallados.



"Reiteramos nuestro respeto a las familias que está buscando a sus desaparecidos desde hace mucho tiempo. Es una obligación del Estado buscarlas".



Acciones gubernamentales



El Gobierno ha instalado 25 comisiones de búsqueda en los estados. Siete más, en Sonora, Baja California sur, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas están en proceso de creación.



Asimismo, se prevé la entrega de 123 millones de pesos en subsidios a comisiones en septiembre para apresurar el proceso de búsqueda e identificación.



La Comisionada informó que visitó los 250 anfiteatros del País para comprobar sus condiciones, y a partir de la revisión se realizaron tres acciones, tales como la firma de un convenio con Coahuila por 90 millones de pesos para la construcción e identificación humana, que posteriormente se expandirá a nivel regional.



Se prevé también la construcción de tres cementerios forenses, dos en Zacatecas y uno en Durango, pues son las entidades que cuentan con todos los documentos necesarios, indicó.



Además, se prepara la creación de un mecanismo extraordinario forense para entender la crisis por la que atraviesa el País.



Destinan 410 mdp para búsqueda



El subsecretario Encinas dijo que en el presupuesto del 2018 aparecían 400 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda, pero en la realidad solo se le dieron 8 millones. Este año, dijo, son 410 millones destinados, y de ellos 210 para subsidios a las comisiones locales.



Ataque a bar, 'comportamiento desquiciado'



López Obrador señaló que el ataque al bar de Coatzacoalcos, Veracruz, que ha dejado 29 muertos, se debe a un comportamiento desquiciado. Además, afirmó que seguramente está relacionado con el tema de las drogas.



"Estos crímenes horrendos como los de Coatzacoalcos tiene que ver no solo con un acto delictivo, sino estamos hablando de un comportamiento desquiciado y seguramente de gente dominada por la droga, la mayor incidencia delictiva, los enfrentamientos que se tienen con bandas por lo general es gente drogada, jóvenes drogados".



"Tenemos por eso que orientar mucho y abatir, disminuir el consumo, es fundamental eso, que ha crecido mucho el consumo (...) entonces si no hay consumo tenemos posibilidad de enfrentar el problema, por eso tenemos que hacer campaña para disminuir el consumo".



Arremete de nuevo contra empresas por medicamentos



Planteó que en el fondo del problema de falta de medicinas para niños con cáncer están empresas indagas por influyentismo.



"Lo que hay en el fondo, sin duda, es una inconformidad no sólo de padres, niños y pacientes, inconformidad de los que vendían los medicamentos porque se pasaban, se rayaban".



"El año pasado, lo tengo que recordar, se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas vendieron el 70 por ciento, por ese influyentismo se está investigando a las empresas que tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos".



"Se pagaba de más se robaban el dinero de las medicinas, había una gran corrupción, a pesar de esa compra de 90 mil millones de medicinas y materiales de curación no había medicamentos en centros de salud".



Indagarán si niña murió por falta de medicinas



Cuestionado sobre si una niña murió en el Hospital Infantil de México por falta de medicamentos contra el cáncer, el Presidente dijo que indagarán el caso.



"Se está atendiendo, si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que murió esta niña se tiene que castigar a los responsables, pero ser muy objetivo en estos casos, y no mentir, no crear campañas de desprestigio".



"Yo hago una reflexión sobre esto, vamos a suponer que esté en un hospital una niña, un niño y aceptando sin conceder que no tiene el medicamento, qué sociedad somos si la enfermera, el médico, el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño".



Rechaza presionar renuncia en agencia ambiental



Rechazó algún tipo de presión por parte del Gobierno federal en la renuncia de Luis Vera Morales, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía, y Ambiente (ASEA).



"No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos para nada, deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí, y como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, que no se haga el Tren Maya... ya hablamos de eso".



Cuestionado sobre si la presión habría sido del Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, por la autorización del impacto ambiental para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, López Obrador defendió la labor del funcionario.



"Es una gente íntegra, además de ser una eminencia en la materia, que es de los que más saben, no de los famosos, sino que realmente sabe de materia en ecología, medio ambiente, además de eso es un hombre profesional, inteligente, es honesto", agregó.



Defiende opción de encuesta para elegir líder de Morena



Confirmó que en la reunión con diputados de Morena les planteó realizar una encuesta para definir al nuevo dirigente del partido.



"Dije que en estatutos Morena es el único partido que tiene en sus estatutos la figura de elaboración de encuestas para la elección de candidatos y de dirigentes, entonces mi opinión que no es más que un punto de vista, es que para evitar confrontaciones, pleitos que afecten la imagen de Morena, porque la gente que está en ese partido, como militantes de otros partidos, pues siempre se preocupan porque sus partidos no queden mal, no sean motivo de conflictos, de escándalo, entonces mi recomendación respetuosa era que no se desechara esa posibilidad en la elección de dirigente, que se podía hacer una encuesta, o dos o tres y saber quién es quién, de esa manera y elegir así".



Recordó que en el 2012 él participó en una encuesta que le ganó a Ebrard para definir al candidato presidencial, y destacó que éste no escuchó "el canto de las sirenas" y se evitó una ruptura.



"Yo cuando estuve a cargo de Morena, y desde antes, utilicé ese método y nos evitó muchos conflictos, muchos conflictos, recordé que en el 2012 con Marcelo Ebrard fuimos a una encuesta para la candidatura a la Presidencia y apostaban nuestros adversarios que iba a haber ruptura, se frotaban las manos y se quedaron con las ganas porque Marcelo no escuchó el canto de las sirenas, se puso cera en los oídos y actúo con mucha responsabilidad y la verdad es que en esa encuesta la diferencia era muy poca y el actúo de manera muy responsable".



'Al carajo no es ninguna grosería'



Cuestionado sobre si en reunión de Morena dijo a diputados que "al carajo" los ambiciosos vulgares, lo aceptó y afirmó que esa no es ninguna grosería.



"Hace poco, que felicito a quien lo hizo, seguramente va a salir, me encontré la definición de carajo o al carajo y no es tan fea, tan grosera, tiene que ver con la navegación, con el mar, con lo marino, a los marineros cuando se portaban mal en los viajes se les mandaba a una especial de canastilla en lo alto, que se conocía como el carajo, entonces vete al carajo es estás castigado, vete a la canastilla, arriba, no es ninguna grosería, lo que dije ayer es que el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo, eso fue lo que dije".