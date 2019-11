Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 29 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



Lamenta asesinato de Abril



El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Abril Pérez Sagaón y criticó los mecanismos que dejaron en libertad a su ex esposo, señalado como autor intelectual del incidente.



"Muy lamentable y desde luego reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el poder judicial y hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, al contrario, se dejó en libertad al agresor", dijo.



"Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia, estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto".



Rechaza intervención y defiende soberanía



López Obrador aseguró que no aceptarán la intervención de Estados Unidos ni de ningún país, luego de hechos violentos como los ocurridos contra familia LeBarón o en Culiacán, y actuarán de acuerdo a las leyes internacionales.



"Como lo dije, cooperación sí, intervencionismo, no. Pensamos que con la cooperación, la persuasión, vamos a llegar a un acuerdo en este tema. No vamos a permitir que personas armadas, actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio", dijo.



"Si en el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecte nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales".



Se reunirán Ebrard y Procurador de EU



El Canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana se reunirá, en territorio Mexicano, con el Procurador de Estados Unidos, William Barr, para abordar la intención del Presidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.



El Secretario de Relaciones Exteriores dijo que en el encuentro buscará ampliar la cooperación entre Estados Unidos y México para hacer frente a las organizaciones criminales que, dijo, son un problema binacional.



"El antagonismo entre los dos países no nos va a servir", aseveró el Canciller.



"Se considera que podría ser la principal contribución del Gobierno de Estados Unidos para la lucha que el Gobierno de México está realizando, el objetivo es reducir su capacidad de fuego lo más pronto que podamos y Estados Unidos ha contestado satisfactoriamente, de manera que hemos sostenido diversas reuniones con acuerdos que están en curso".



Reportan 'avances significativos' en caso LeBarón



El Canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que la Fiscalía General de la República tiene "avances significativos" sobre las investigaciones en torno a la masacre de la familia LeBarón, ocurrida el pasado 4 de noviembre.



"Al día de hoy puedo informarles a ustedes que por parte de las instituciones de la República, la Fiscalía General de la República, que está coordinando las investigaciones, tiene avances significativos que dará a conocer cuando lo estime necesario, conveniente y fundamental. Han venido trabajando intensamente y hay muchos avances pero ya estará en la Fiscalía informarlo, dar el detalle", expuso.



Reitera buena relación con EU



El Mandatario insistió en que su relación con el Gobierno de Estados Unidos es muy buena y de cooperación.



"Cuando tomé protesta como Presidente me comprometí a defender a México. No va a suceder nada, porque estamos buscando la cooperación, y que se mantenga una relación de amistad con el Gobierno de EU. Y sobre todo con el pueblo de EU", comentó.



Alistan seguridad en aduanas



El titular de Aduanas, Ricardo Ahued, informó que se alista operativo de seguridad en aduanas para recibir a paisanos que llegan del extranjero y reiteró que no se tolerarán actos de corrupción.



"Habrá cero tolerancia de maltrato y abusos de familiares que ingresen y mucho menos habrá de tolerarse ningún acto de corrupción", afirmó.