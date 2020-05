Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 29 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



'Privados hacían su agosto con electricidad'



López Obrador denunció que, en el pasado, las empresas privadas "hacían su agosto" con cobros excesivos en materia de electricidad.



"Ya no es como antes, por eso a veces calienta cuando quieren confundirnos. Antes aumentaba constantemente el precio de la luz, pues ¿cómo no va a aumentar el precio de la luz si las empresas particulares que venden electricidad a la Comisión Federal de Electricidad siempre hacían su agosto y ellos mandaban", aseveró.



"Entonces, si ellos mandaban pues podían decidir cobrar más por la luz".



En medio de la polémica por el freno a las energías limpias y los cobros a las renovables, el Mandatario aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se pueda elevar en términos reales el precio de la electricidad para los usuarios, porque está dispuesto a cumplir con su compromiso de campaña.



"Como ya no mandan (los privados), entonces podemos garantizar que no aumente el precio de la luz, eso es lo que yo puedo comentar, ese es mi compromiso, no va a aumentar en términos reales el precio de la luz", dijo.



"Voy a cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz en términos reales, ese fue mi compromiso, no va a aumentar".



Cuestionado sobre los aumentos que se registran en recibos de luz de estados como Sonora, López Obrador ofreció abrir una investigación para determinar lo que ocurre.



"Si hay recibos locos, despistados, trastornados, desquiciados, los vamos a atender para que se vuelvan cuerdos", expresó.



"Vamos a hacer la investigación a ver qué está sucediendo pero la instrucción es que no aumente el precio de la luz en términos reales".



En este marco, el Jefe del Ejecutivo hizo un llamado a los ciudadanos para hacer un uso responsable de los energéticos.



"¿Qué si pido, a qué convoco? A que ahorremos luz, que no gastemos de más, que ahorremos gasolina, que ahorremos el agua, la luz, lo podemos hacer, esto es también parte de la nueva normalidad", manifestó.



"Sobre todo pensar que en algunos casos son recursos no renovables los que se utilizan para la generación de la energía eléctrica, combustóleo en algunos casos, el gas. Entonces apagar la luz, usar la electricidad para lo fundamental, lo que hablábamos, usar el vehículo también para lo fundamental, ir pensando en que carros muy grandes, que gastan mucha gasolina, pues deben de limitarse pero no por mandato de la autoridad sino porque tenemos que ser austeros, sobrios todos, decirle no a la frivolidad, no al consumismo".



Inicia 'nueva normalidad' con 31 estados en rojo



El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que al empezar a aplicar el semáforo de apertura el lunes 1 de junio como parte de la "nueva normalidad", 31 estados se ubican en rojo, que indica riesgo máximo de contagio de Covid-19.



Zacatecas es la única entidad del País que se ubica en semáforo naranja, es decir, con riesgo alto de contagio, de acuerdo con el mapa de Ssa.



"Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia así está el País, pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria, las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas", dijo en conferencia acompañado del Presidente.



"El mapa va a ir cambiando estado por estado y semanalmente va a ser notificado por la autoridad federal cuál es el nivel de riesgo, cuál es el nivel de actividades que corresponden con ese riesgo y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios de valor social y de cantidad de personas".



El semáforo tiene como indicadores la tendencia de ocurrencia de casos, tendencia de hospitalización, porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de casos nuevos.



López-Gatell precisó que Cancún está próximo a ubicarse en riesgo medio, por lo que podría reabrirse el turismo en pocos días.



"Cancún, en concreto, es una de las ciudades que más cerca están de llegar a las zonas de riesgo medio, de riesgo bajo y es muy probable que en los siguientes pocos días, quizá alguna semana, ya podamos anunciar que ha bajado porque se encuentran sus niveles en descenso", apuntó.



"Sus niveles de casos de hospitalizaciones, de ocupación, de detecciones y entonces podría, y eso es muy alentador, aplicarse el lineamiento correspondiente para la apertura del sector turístico, precisamente en la zona de Quintana Roo".



Plantean regreso a clases el 10 de agosto



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que si el semáforo de casos está en verde, el 10 de agosto se regresaría a clases presenciales con un "curso remedial" que permitirá una evaluación de alumnos.



El funcionario explicó que el retorno será de manera escalonada conforme a los apellidos y alternada, para garantizar la sana distancia.



El curso remedial durará tres semanas y el 31 de agosto iniciaría el curso 2020-2021.



Respecto a la evaluación del ciclo 2019-2020, Moctezuma dijo que lleva el 73% y que la calificación de los alumnos será responsabilidad de maestras y maestros, quienes conocen a los alumnos.



En cuanto a las intervenciones en las escuelas para el regreso, habrán comités participativos de salud escolar y 3 filtros, uno en la casa, otro en la escuela y otro en el salón de clases.



Los niños usarán cubrebocas de manera obligatoria y si un alumno se encuentra enfermo, la escuela se volverá a cerrar.



Asimismo, habrá medidas de higiene, circulación en las escuelas en un sentido y señalizaciones.



Se garantizará el acceso a jabón, agua o gel y habrá cuidado de maestros que estén en grupos de riesgo.



Controlarán estados medidas sanitarias y apertura



López-Gatell, aseguró que al empezar a aplicar el semáforo de apertura el próximo lunes, los estados controlarán las medidas sanitarias y serán los responsables de la reapertura.



"Los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios mencionados", dijo el subsecretario en conferencia matutina.



López Gatell presentó un mapa que indica que 31 de los 32 estados del País se encuentran, todavía, en una zona de riesgo máximo de la epidemia.



El mapa de riesgo irá cambiando estado por estado, la autoridad sanitaria federal notificará, semanalmente, a cada una de las entidades sobre su nivel de riesgo y las actividades que pueden ser reanudadas.



También recordó el semáforo indicador de los niveles de riesgo y resumió el tipo de actividades no esenciales que se reactivarán en cada nivel.



"Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan niveles medios de riesgo", precisó.



"Para lograr el regreso ordenado a estas actividades hemos considerado todos los aspectos de la vida pública de manera específica".



Las actividades serán restablecidas en términos del valor social, es decir, el número de personas que las realizan y la aportación económica que generan.



"Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido y como hemos dicho repetidamente la epidemia le faltan varias semanas, la epidemia de Covid-19 en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del País", insistió el funcionario.



Aseguró que la experiencia de la "nueva normalidad" es diferente en cada país, pero necesaria para volver a la cotidianidad.



"No perdamos de vista y digámoslo siempre, que México y en el mundo entero, en cada uno de los países del mundo, esta experiencia de retorno a la nueva normalidad es nueva, es nueva porque el virus es nuevo para los humanos", dijo.



"Entonces, en todo momento, ciertamente existe el riesgo, la posibilidad de que haya un repunte de la epidemia en un sitio que se empiece abrir, por eso es muy importante la cooperación de todas y todos los miembros de la sociedad, todas las personas, organizaciones, instituciones, corporaciones, empresas para tener un regreso al ordenador, escalonado y bien monitoreado".



Validan protocolos a empresas para reiniciar



El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que a través de la plataforma "Nueva Normalidad" se validan protocolos de seguridad sanitaria aplicados por empresas para aprobar su regreso a las labores.



"Del 18 al 31 de mayo se implementó la plataforma Nueva Normalidad, que ha funcionado como mecanismo de autoevaluación para los sectores esenciales", informó en conferencia matutina junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



El proceso contempla el registro de la empresa y una autoevaluación de 18 puntos de su protocolo de seguridad sanitaria en temas administrativos como horarios escalonados y forma de transporte.



"Al hacer este cuestionario, se válida por parte del IMSS y a partir de esto es que se les da la aprobación", aseguró.



Hasta ahora se han registrado 15 mil 398 empresas en la plataforma. Ocho mil 189 de construcción, 5 mil 397 transporte y mil 814 minería.



"Tres mil 981 empresas de transporte ya han sido aprobadas, mil 500 en refinería y en construcción 6%, de las 8 mil 189", dijo.



"Lo que sigue es la integración de nuevas empresas que a partir del protocolo pueden irse considerando esenciales".