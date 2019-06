Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 28 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Darán maquiladoras empleo a 40 mil migrantes



El Mandatario federal adelantó que se firmará un convenio con empresas maquiladoras del norte del País para dar empleo a 40 mil migrantes. Aseguró que se buscará agilizar sus tramites para que puedan laborar sin problema.



"Está por firmarse la semana próxima un convenio para que se dé trabajo en empresas maquiladoras a migrantes, nos están ofreciendo empresas maquiladoras del norte del País 40 mil empleos, tienen ellos disposición para recibir a 40 mil migrantes".



"Se va a firmar este acuerdo, no va a haber ningún problema legal, estamos resolviendo para que puedan ser contratados sin necesidad de mucho tramite en su situación laboral".



Aplazan dictamen ambiental de Sta. Lucía



Aunque el Gobierno se había comprometido a entregar este viernes el estudio de impacto ambiental para el aeropuerto en Santa Lucía, el Presidente López Obrador aseguró que se está haciendo con calma para que no haya cuestionamientos. El Mandatario informó que ayer platicó con el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, sobre el tema, y éste le informó que se están analizando 150 asuntos.



"Podríamos acelerar el dictamen de impacto ambiental porque depende de Medio Ambiente, pero la instrucción que dí es que, aunque se llevara tiempo, actuaran con mucho cuidado para no dar ningún motivo a los adversarios".



"Entonces se había acordado, primero, que para el día de hoy iba a estar el dictamen sobre impacto ambiental, y ayer el Secretario de Medio Ambiente me dijo que va avanzando en el dictamen, pero que consideraba que se requería más tiempo para que se hicieran muy bien las cosas".



"Claro, cuando decidieron construir en el Lago de Texcoco no tuvieron problemas, se dio fast track, no les importó y entregaron el estudio de impacto ambiental, pero como ahora se trata de lo nuestro, ahora son muy exigentes.



"Entonces estamos cuidando esto. Sí ha habido una lluvia de amparos porque están muy molestos. Yo los entiendo, los de arriba no dan la cara y mandan a sus representantes o a sus cercanos para estar impugnando, y por ello esta lluvia de amparos", apuntó.



"Pero los billullos. Vamos a tener paciencia, paciencia para seguir con esto", añadió.



Agradece confianza de banqueros



López Obrador afirmó que su reunión con representantes de 20 bancos del mundo demuestra que está haciendo las cosas bien y hay confianza en su Gobierno. Recordó que hace unos meses se había pactado el refinanciamiento a Pemex, con 8 mil millones de dólares, pero ayer se concretó que sea a cinco años y con tasas más bajas. Lo importante del encuentro de ayer, dijo, es que de esos 20 bancos 14 son los más grandes e importantes del mundo, por lo que convierte en hecho en único en la historia del País.



"Fue un evento muy cordial, yo les agradecí por darnos la confianza, por confirmar en México, por confiar en Pemex, en el Gobierno, y vamos a corresponder, se van a cumplir los compromisos".



"Esto ayuda mucho porque siempre se están haciendo los cuestionamientos en lo económico. Hay algunos que están muy molestos, no sé qué les pasa. Todo lo cuestionan y apuestan a que va mal la economía".



"No es porque les caiga bien el Presidente o algún Gobierno.



"Ellos saben que está muy bien Pemex. Ellos tienen información que se cayó la producción, que se estabilizó, que tenemos 22 campos petroleros, que podemos aumentar la producción hasta en un millón de barriles, que se contratan todas las obras para pozos, que a estas alturas ya se está trabajando y que vamos a cumplir el programa y se mejorará la producción petrolera. Ellos tienen buenos informes y por eso el apoyo".



Justifica desaire de Garduño a diputados



Luego que el titular del INM, Francisco Garduño, no asistiera a la reunión que tenía prevista ayer con diputados, el Presidente aseguró que el funcionario está muy ocupado atendiendo el problema migratorio. No obstante, dijo, es obligación de los servidores públicos acudir a las comparecencias.



"Es que anda ocupadísimo, no quiere decir que los diputados no trabajen, pero Garduño sí esta trabajando, entonces a veces pues tiene uno que optar, porque hay quienes están en la politiquería y sí tienen responsabilidades, imagínense, tocó madera, pero si sucede una desgracia mayor con migrantes".



"No me dijo nada, pero si tenemos que acudir a las comparecencias, es nuestra obligación, pero Garduño está aplicado a fondo".



Ayer, de última hora, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, canceló la reunión de trabajo que sostendría con legisladores de las comisiones de Migración, Frontera Sur y Frontera Norte.



Ve inmoral que Gertz comparta abogado con Lozoya



Indicó que podría ser inmoral que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, haya contratado a Javier Coello Trejo y su hijo, Javier Coello Zuarth, abogados que representan al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Coello Trejo y su hijo representan al Fiscal en el caso de la muerte de su hermano Federico.



El Presidente aseguró que él no puede tomar decisiones sobre su renuncia, ya que la Fiscalía es una institución autónoma y no puede hacer recomendaciones en ese sentido, además de que no es un tema ilegal, pero que sí podría ser inmoral.



"Eso sí (es inmoral), pero eso le corresponde a él", comentó.



Consulta a mano alzada por mañanera



Consultó a mano alzada, a representantes de la prensa, sobre la conferencia mañanera del próximo lunes 1 de julio, día en el que realizará un evento en el Zócalo para informar a los ciudadanos sobre los avances de su Administración.



"Vamos a hacer una consulta a mano alzada, ¿déjenme no?, que yo pregunte, a ver, ¿hacemos mañanera?", preguntó entre risas el Mandatario.



"Que levanten la mano los que piensen que como va a haber información en la tarde, el informe, nos vamos a ver el martes, que levanten la mano".



"Ya es mayoría", dijo López Obrador de nuevo entre risas.



"Que democracia ésta a mano alzada, bueno, pues así quedó ya, nos vemos hasta el martes".



El próximo lunes 1 de julio el Presidente López Obrador celebrará el primer aniversario de su triunfo con un festival de música en el Zócalo de la Ciudad de México, posteriormente hará un balance de su gestión.