Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 28 de febrero

Confirman primeros casos de coronavirus en México



La Secretaría de Salud confirmó los primeros dos casos de coronavirus en México.



El primero se trata de un hombre de 35 años que regresó de Italia, presenta síntomas leves y es de muy bajo riesgo, precisó el Subsecretario Hugo López Gatell. El caso se confirmó tras realizar una segunda prueba al infectado tras dar positivo en la primera. El mexicano se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Ciudad de México.



Junto con el paciente, fueron aislados su esposa, su hermana y dos hijos, pues fueron las primeras personas que tuvieron contacto con él a su regreso a México, procedente de Bérgamo, Italia, donde presuntamente habría sido contagiado.



"Toda la familia está en aislamiento en el Instituto. No necesitan estar hospitalizados, pero se quedan por procedimiento", dijo el subsecretario.



Además, se localizó un segundo caso en Sinaloa en un individuo de 41 años que está en aislamiento en un hotel. Autoridades estatales confirmaron que dio positivo a la enfermedad en la primera prueba, con lo cual ya se puede confirmar, pero hoy se realizará una segunda.



Además, en el Estado de México, dos personas se encuentran aisladas y en observación por haber estado en contacto uno de los contagiados, aunque de momento no presentan síntomas.



El funcionario reiteró que el COVID-19 no es una enfermedad grave, pues el 90 por ciento de los casos son leves y los síntomas indistinguibles de un catarro.



Ante esto, recomendó a la población medidas básicas de higiene, lavado de manos y acudir al médico al detectar síntomas.



Recomienda Ssa evitar besos y abrazos



El Subsecretario López Gatell recomendó a mexicanos que "por el momento" no se den las manos, besos ni abrazos, pues eso disminuirá transmisión de coronavirus.



"Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en si mismo y en los demás, empezando por la familia, hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles, lavarse las manos continuamente utilizando jabón y agua o alcohol gel", comentó.



Si la persona tiene síntomas respiratorios, estornudar en ángulo interno del codo y no dar la mano.



"Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos", comentó.



"Por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social como filtros escolares o laborales, donde se detecta a una persona con síntomas no son indispensables en este momento, porque las autoridades escolares y laborales o las propias empresas podrían empezar a recibir presión, la enorme mayoría de personas que tengan síntoma de catarro lo que van a tener es un catarro común, o quizá influenza", dijo.



El Subsecretario descartó cierre de escuelas o tener ausentismo laboral justificado.



"Estamos en escenario uno y esto es transmisión localizada alrededor de los contactos, no hay transmisión generalizada", dijo.López Gatell aseguró que más del 95 por ciento de los casos de coronavirus presentados en el mundo son leves, lo cual indica que es una enfermedad que no pone en riesgo la vida."Ese es un término médico que aunque es relativamente genérico indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo, independientemente de que pueda transmitirse con razonable eficiencia para mantener una epidemia", dijo.En el 5 por ciento restante se encuentran las personas que tienen condiciones físicas que debilitan sus defensas y sistema inmune, las mismas que están en riesgo con la influenza.El funcionario de Salud comentó que es una enfermedad, como más de 180 infecciones por virus, que se presentan en la época invernal, este coronavirus es un virus emergente, proveniente del reino animal que logró contagiar humanos."Una vez que se contagia de humano a humano, se mantiene la transmisión por un tiempo impredecible, puede durar dos meses o dos años. Al principio se aprecian más graves de lo que terminan siendo, porque al inicio lo que más llama la atención son los casos más delicados", informó."Pedimos a la población estar atentos a la información técnica y no caer en pánico, no caer en distorsiones".Tras confirmarse primer caso de coronavirus en el País, el Presidente López Obrador pidió a los mexicanos estar tranquilos, pues la enfermedad no es 'terrible' ni 'fatal'. Asimismo, insistió en que el Gobierno está preparado para enfrentar el virus."No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengamos esta información"."Primero, estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos".El Mandatario aseguró que se estará informando oportunamente a la población sobre la situación del COVID-19 para evitar psicosis."Vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo, diario se va a estar informando para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones para que no haya una psicosis colectiva de miedo o de temor porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad".En tanto, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, hizo un llamado a la solidaridad de la población y a seguir los protocolos."Esta es una situación anunciada y llamar a lo que caracteriza al pueblo de México, a su solidaridad y acompañamiento de situaciones, llamar a la participación de todos"."Lo primero es la tranquilidad, pero no el ocultamiento, seguir los protocolos, las indicaciones con confianza a los médicos, a las enfermeras y a uno mismo porque el autocuidado es muy importante".Sostuvo que es necesario prevenir para evitar que los casos se dispersen y se magnifiquen por falta de cuidados.El Mandatario federal dijo que no se descarta que pueda haber una cooperativa para los trabajadores de Mexicana de Aviación que se quedaron sin empleo."Lo que se tiene que buscar es una solución a los trabajadores, hay juicios abiertos sobre estos casos, nosotros hemos hecho el compromiso de no afectar a los trabajadores en sus demandas, es decir, no influir en contra de los trabajadores sino que haya justicia y se aplique la ley y se está esperando la resolución de estos juicios y estamos también dispuestos a ayudarlos para que puedan tener los trabajadores opciones como la de contar con una línea aérea"."Se ha hecho esa propuesta, le he pedido al Secretario de Comunicación, al ingeniero Jiménez Espriú que hable con los representantes de los trabajadores, no se descarta que pueda haber una cooperativa, que puedan ellos tener permisos, nosotros damos las concesiones a los trabajadores que fueron víctimas de despidos injustificados o de estas quiebras injustificadas que se hicieron para afectar el patrimonio tanto del País, de la hacienda pública, como el trabajo y el patrimonio de los trabajadores".El director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, anunció la realización de una octava subasta de bienes e inmuebles en Los Pinos.La subasta se realizará el próximo domingo 8 de marzo a las 11:00 horas."Lo que nosotros queremos es consolidar esta transformación que ha tenido el instituto con esta nueva visión social y esta estrategia de comercialización de subastas con sentido social, en 2019 tuvimos un éxito en estas subastas y queremos pasar a un siguiente nivel para consolidar esta nueva visión de la política social", dijo.En total, serán subastados 325 lotes: nueve inmuebles, 24 vehículos de lujo, 157 joyas, 103 vehículos, 29 autos chatarra y 3 aeronaves también chatarra.Los nueve inmuebles a subastar están valuados en 46 millones de pesos; cuatro de ellos están en Cancún, dos en Jalisco, en Monterrey y también en Tijuana."Los vehículos son BMW, Mercedes, Mini Cooper, Corvette y demás", comentó.El valor total de la subasta, aproximadamente, es de 66.5 millones de pesos.Rodríguez Vargas informó que ahora, a través de un correo electrónico, pueden completar el registro para la subasta.Recordó que estas subastas ayudan con recursos a municipios de escasos recursos, becas culturales, deportivas, instrumentos musicales."En 2020 queremos superar la meta que nos planteamos en el 2019 con el apoyo de la soberanía con el precepto de comprar un bien para hacer un bien", dijo.