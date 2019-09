Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 27

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Dice que representa a México 'sin baladronadas'



Luego que Trump asegurara que usa a México para proteger la frontera sur, López Obrador aseguró que él representa al País "sin baladronadas".



"No tengo ningún problema de conciencia, pues que no se preocupen, nosotros, sin baladronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro País y no tenemos nada de qué avergonzarnos".



"Se defiende la soberanía de México, al mismo tiempo no queremos confrontación. Tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo".



'No son anarquistas, son conservadores'



Calificó a los jóvenes que realizaron destrozos en la marcha de ayer por Ayotzinapa como conservadores, y no como anarquistas. Asimismo, señaló que perjudican el movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.



"Ayer hubieron excesos, dicen algunos y respeto desde luego, es un punto de vista, que son anarquistas, no, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer () esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene, imagínense ¿cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería?, eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda progresista".



"Decirle a los que participan en estos actos que se portan mal, muy mal, que no tienen respaldo de los ciudadanos, que no son de izquierda, son conservadores, que perjudican el movimiento legítimo, justo, de los familiares de los jóvenes que quieren encontrar a los estudiantes desaparecidos".



"Lo tiene que ver la Ciudad y lo que corresponda a nosotros lo asumimos porque se tiene que actuar con prudencia para no caer en las provocaciones", comentó.



Plantea labores de inteligencia para cuidar a militares



Tras lamentar el asesinato de tres militares en Guerrero, afirmó que su Gobierno realiza trabajos de inteligencia para cuidar a todos los cuerpos de seguridad del País.



"Lamentable lo que sucedió con militares que perdieron la vida, les mandamos a sus familiares nuestro más sentido pésame, tres soldados originarios de Veracruz, dos de Los Tuxtlas, San Andrés y Santiago y otro del centro-norte de Veracruz".



"Fue una emboscada en la sierra de Guerrero, iban a una comisión, a cumplir unas órdenes y los emboscaron, fallecieron tres".



"Los cuidamos y nos sentimos muy, muy orgullosos de lo que hacen, mucho muy orgullosos, puedo decir a ustedes también que evitamos enfrentamientos, que cada vez hay más trabajo de inteligencia para, entre otras cosas, cuidar al personal militar, desde luego a marinos, a todos los cuerpos de seguridad".



"No queremos que suceda lo que pasaba en años anteriores, que perdían la vida muchos, tanto civiles como militares en enfrentamientos, aquí viene un cambio en esa política, nosotros no queremos la guerra, no declaramos la guerra, en el tiempo que llevamos son pocos los elementos que han perdido la vida por esta nueva estrategia".



"No hay masacres, no hay exterminio, por eso lamentamos mucho que pierdan la vida estos soldados".



Responderá al INE por escrito



Adelantó que responderá por escrito al Instituto Nacional Electoral (INE) el requerimiento que le formuló por la presunta promoción de su imagen que realizan los Servidores de la Nación. Dijo que él mismo escribirá la carta en la que contestará rechazando la acusación.



"Aprovecho para decirles a los servidores públicos del INE, a los consejeros del INE, que no voy a poder asistir, ahora, pero que sí voy a enviarles un escrito, hoy mismo, si me lo permiten para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa".



"Lo único que les voy a decir es, vámonos respetando. No somos iguales. No enfrentándolos a ellos (los consejeros del INE). Que no me confundan, porque eso sí calienta. O sea, Nosotros venimos de una lucha donde padecimos de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, a los candidatos".



"Por cierto, con todo respeto, los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda, sobre todo en el último tramo, con la aplicación del Prospera y ahora se convierten en paladines de la democracia. De todas maneras, es su derecho, y los respeto y son autoridad y si ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos nosotros vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine".



Informe y aniversario de Revolución



Dijo que el primero de diciembre dará otro balance de su Gobierno y adelantó que la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, será "como nunca".



"Vamos a presentar un nuevo informe el día primero de diciembre, vamos a informar al cumplir un año de desempeño en el Gobierno, y ya va a ser un balance, yo espero que para el primero de diciembre ya podamos hablar de que se han sentado las bases de la transformación, estamos avanzando en ese propósito, nos faltan algunas cosas pero se va avanzando en todo y el día primero de diciembre vamos a informar".



"Actos grandes en el País, o sea, promovidos por el Gobierno, sólo la conmemoración de la Revolución Mexicana que va a ser importante, como nunca, porque los neoliberales olvidaban esa fecha y nosotros consideramos que fue una revolución fundamental, la primer revolución social del mundo, la Revolución Mexicana, y vamos a organizar una buena conmemoración".



"Vamos a recordar lo que fue la revolución, una lección para todos de la revolución, no olvidar a los precursores de la revolución, no olvidar a los liberales que iniciaron la revolución, la Convención de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, los Flores Magón, no olvidar a la prensa independiente que enfrentó la dictadura, esa es otra escena que queremos presentar, la tercera las huelgas históricas, Cananea, Río Blanco, luego el maderismo, el movimiento constitucionalista encabezado por Carranza, la División del Norte encabezada por Francisco Villa, el movimiento zapatista y vamos a terminar en el sexenio del General Cárdenas cuando se terminan de consumar las demandas de la revolución, sobre todo en lo social y la recuperación de nuestros recursos naturales, el petróleo".



...Y el 2 de octubre



"Dos de octubre no se olvida, hay que recordarlo aquí como lo hicimos ayer con los jóvenes (de Ayotzinapa) con el compromiso de que nunca más un régimen autoritario, represor, que siempre se garanticen las libertades".



No se mete en temas polémicos



Cuestionado sobre la despenalización del aborto en Oaxaca, dijo que no se mete en en temas polémicos.



"Llevamos buenas relaciones con todas las Iglesias, con todas y hay temas que son polémicos y yo trato de no abordarlos porque represento a todos los mexicanos de todas las religiones, represento a creyentes y no creyentes y en ese tema no me voy a meter".



-¿Cuál es su postura si sí o cual es su postura si no al aborto?, se le preguntó.



"Ya te conteste anteriormente".



¿Canal de TV a Iglesias?



Planteó dar facilidades para que haya un canal de televisión para las Iglesias.



"Buscar la forma de facilitar la libre manifestación de las ideas y no prohibir lo que pueda ayudar en el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales, si es para moralizar en el sentido amplio y profundo del término, del concepto, dar facilidades".



Entregarán 10 mil ejemplares del PND



Informó que entregará 10 mil ejemplares del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, documento con los principios fundamentales de su Gobierno.



"Es un orgullo porque siempre los planes de desarrollo se hacían a partir de la agenda que imponían desde el extranjero con las llamadas reformas estructurales, esto es distinto, con el antecedente de planes soberanos, independientes".



"Se mandaron a hacer en una primera edición 10 mil, pero vamos a distribuirlo para que la mayor parte de los ciudadanos lo conozcan, que se sepa cuál es el marco de referencia, el marco teórico, político, conceptual de nuestras acciones de Gobierno".



"Porque también se decía en el periodo neoliberal que no había de otra, que solo era la política económica que se estaba aplicando, la única, y aquí se demuestra que sí hay otra opción y se hace a un lado el camino de siempre".



"También se está distribuyendo la cartilla moral de Alfonso Reyes, ocho millones de ejemplares, todo esto para tener elementos teóricos, conceptuales, marcos de referencia del por qué de nuestras acciones, en qué nos basamos".