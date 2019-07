Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 26 de julio

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Podría FGR atraer investigación de Artz



Afirmó que por tratarse de un caso de delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República podría atraer la investigación del asesinato de dos israelíes con antecedentes delictivos en Plaza Artz.



"La Fiscalía General está llevando la investigación, no es un asunto pasional, como se dijo inicialmente, es algo que tiene que ver con la delincuencia".



"La Fiscalía está viendo este asunto, toda la información la tiene el Gobierno de la Ciudad, pero es muy probable que la Fiscalía General se haga cargo del asunto".



-¿La FGR va a atraer la investigación?, se le preguntó.



"Es probable, porque es un asunto que tiene que ver con delincuencia organizada".



Apura al Poder Judicial por Santa Lucía



Pidió al Poder Judicial a apurar el trámite de los amparos interpuestos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Señaló que una vez que se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que avala el inicio de la obra, falta que los jueces federales resuelvan los recursos judiciales.



"Ya tenemos todo, lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos que afortunadamente se han acumulado y se les tiene que dar ya una respuesta legal", indicó en conferencia matutina en Palacio Nacional.



López Obrador demandó al Poder Judicial no incurrir en "tácticas dilatorias" que retrasen el inicio de la obra.



"Fue un avance el tener estudio de impacto ambiental en el que se permite trabajar, yo espero que ya el Poder Judicial resuelva lo más pronto posible, que no haya tácticas dilatorias, que la justicia sea pronta y expedita y que ya se resuelva este asunto", explicó.



"Porque nos demora el tiempo de la construcción del aeropuerto y queremos ya iniciar, porque tenemos dos años y medio de plazo", explicó.El Director Corporativo de Operaciones de CFE, Carlos Morales Mar, informó que se recuperó 10.84 por ciento la capacidad de generación de energía gracias al mantenimiento aplicado a plantas. Morales Mar informó que CFE cuenta con un total de 157 centrales y 469 unidades generadoras de energía."Dando el mantenimiento a estas centrales que se encontraban desde hace algunos años en una fase de franco deterioro deliberado, la recuperación de esa capacidad después del diagnóstico vimos que era posible, entonces nos dimos a la tarea de poder llevar a cabo mantenimientos y rehabilitaciones a todo el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad".El Mandatario federal dijo que el mantenimiento que se da a las plantas significa un ahorro."En esencia es que se está dando mantenimiento a las plantas y esto significa un ahorro, es muy contrario este proceder a lo que se venía haciendo. El propósito era quitarle capacidad de generación de energía eléctrica a la CFE y en lugar de darle mantenimiento a las plantas las iban abandonando"."Por eso utilizó el ingeniero el término de que lo hacían de forma 'deliberada' para que la Comisión federal fuese perdiendo su capacidad productiva y se sustituyera con la participación de empresas particulares, que el mercado se fuese quedando básicamente en manos de las empresas particulares, ahora la política es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es otra política y ya se inició".El Presidente dijo que las pláticas con la IP sobre gasoductos van por buen camino"."Ayer me informaron que van por buen camino las pláticas acerca de los gasoductos que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad".Cuestionado sobre si hay reporte de deudores de luz, López Obrador dijo que darán a conocer un informe cuando lo tengan listo."Cuando se tenga el informe se da a conocer de cómo andan las deudas de usuarios de CFE. Hay que ver nada más lo de la legislación para cuidar que no se vaya a afectar legalmente a nadie o que no se exhiba a nadie y signifique una infracción legal de parte nuestra, le podemos hacer como se hizo con las condonaciones de impuestos".

Bienvenidas, diferencias sobre Coneval.-AMLO



López Obrador aseguró que son bienvenidas las diferencias, como las del morenista Mario Delgado, quien rechazó la desaparición del Coneval.



"Los ciudadanos están participando, ese fue el cambio, el que ahora el pueblo cuenta, participa, antes se pensaba que el pueblo no existía y que la política era asunto de los políticos (...) ahora el ciudadano, todos, hasta los más humildes opinan, participan, ese fue el cambio entonces, hay discrepancias, bienvenidas, que bien que hay cuestionamiento, que bien que hay criticas".



"Es bueno que haya oposición dentro del movimiento".



"Si se le pregunta a al gente si quieren que continúe la limpia y que se acabe la corrupción, ya les puedo dar el resultado de la encuesta por adelantado, 80-20, si se le pregunta a la gente ¿quieres que los altos funcionarios dejen de ganar tanto? o si ¿crees que estuvo bien que se bajara el sueldo de los altos funcionarios que ganaba hasta 700 mil pesos mensuales?, ya conozco el resultado de la encuesta: van a decir 'de acuerdo' 80 por ciento", afirmó.



Detectan a empresa que traslada migrantes



Dijo que en los últimos días se descubrió una empresa dedicada al transporte de migrantes en tráileres.



"Imagínense en unos pocos días, en semanas, ya se descubre toda una empresa dedicada al transporte en tráileres de migrantes, una empresa que operaba trasladando migrantes, 150 migrantes en una caja de tráiler, en un camión, pero no solo en una unidad pero 5, 6 unidades de una sola empresa, todo eso se está atendiendo y no solo es que se trata de un ilícito sino la protección de las vidas de las personas que es la preocupación mayor".



Mostrará plano de departamento en Palacio



Adelantó que revelará los planos del departamento al interior de Palacio Nacional en el que vivirá.



"Yo voy a dar a conocer en dónde voy a vivir. También temporalmente porque no quiero dejar de vivir en mi casa, la casa de ustedes, pero por trabajo voy a vivir aquí en Palacio en un departamento y les voy a dar a conocer las dimensiones del departamento".



"Es la misma casa, los mismos espacios (...) son tres recámaras, sala, comedor y cocina, eso es. Mandé a hacer el plano porque no había un plano, no estaba inventariado, se construyó y no se sabía".



Comentó que desconocía la existencia del departamento hasta una reunión el año pasado con el ex Presidente Enrique Peña, quien le mostró el lugar.



"Ahí lo conocí, ahí me enteré. Entonces, lo que voy a hacer es darles a conocer el espacio. No voy a grabar nada del interior, la ubicación y eso porque no hace falta, nadamás les voy a decir dónde está".



"Es parte del patrimonio histórico cultural que se tiene que cuidar, no se usan, yo no los uso y se va a conservar y la atención en Presidencia se va a dar en el área que tenía el Estado Mayor Presidencial, es lo que va a usar Presidencia y el resto, con excepción del despacho presidencial, que es el único que se va a conservar en actividad y eso para cuando se necesite, pero todo lo demás de los salones queda como museo", precisó.