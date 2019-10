Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 25 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Jueces podrían usar criterio



Luego que juez liberara a 27 de 32 detenidos en operativo en Tepito, López Obrador planteó que los jueces usen su criterio para determinar seguir o no un proceso contra presuntos delincuentes.



"Es una deficiencia o es una excusa que viene de tiempo atrás. Deficiencia en cuánto a que, en los hechos, se integran mal los expedientes, y esto da motivo a que los jueces puedan decir: está mal integrada, no son pruebas suficientes, hay contradicciones y libertad".



"Lo otro es usar esto como excusa, cuando hay corrupción, decir: te faltó esto, por lo mismo, dejo en libertad al presunto delincuente. Esto viene de tiempo atrás, no voy a recordarles lo que es de dominio público (...) tiene que ver con las fiscalías, las procuradurías y con ministerios públicos, íntegros, honestos, bueno, hasta ministros".



"Son también cuestiones de criterio, si un juez ve que no está sustentada una averiguación, pero hay indicios de que se trata de un presunto delincuente porque hubo decomiso de armas y de droga, si está mal, podría decir, con criterio, repongan el procedimiento, tendría que haber este criterio, pero hay que ver cada caso, si estamos muy conscientes".



"Aquí lo importante es que no vamos a tolerar la impunidad y vamos a llamar a las cosas por su nombre, sin prejuzgar, nada más, eso es lo único. En este asunto, ya para mañana habrá más información y si se cometió una infracción y no se actuó adecuadamente pues se tiene que proceder".



El Presidente dijo que se indagará cuáles fueron los elementos para determinar las liberaciones y en caso de una acción ilegal se va a exhibir



"Vamos a indagar bien, tener todos los elementos y lo vamos informar, creo que lo va a hacer tanto el Gobierno de la Ciudad, como la Fiscalía. Considero que lo amerita el caso, que se tiene que informar bien sobre este asunto. Lo importante es ver cuáles fueron los argumentos que se usaron para dejar en libertad a estas personas".



"No nos precipitemos, si hay una actuación indebida, ilegal, si hay un acto de corrupción, en efecto, aquí lo vamos a denunciar, no se protege a nadie, nada más que no podemos hacer juicios sumarios, no es el mátalos en caliente, últimamente ya se volvió moda".



Prevén que T-MEC entre en vigor en meses



El Gobierno de México considero que en próximos meses el nuevo tratado comercial T-MEC entrará en vigor. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, indicó que en las próximas semanas el T-MEC será sometido a votación y será ratificado tanto en Estados Unidos como en Canadá.



"Vemos con orgullo y optimismo que en los meses próximos entre en vigor el tratado".



"Tengo confianza de que antes de que comience el receso de invierno se pueda someter a votación el T-MEC en Estados Unidos".



Expuso que una vez que se someta a votación en Estados Unidos calcula que en tres meses mínimo entrará en vigor el T-MEC, es decir, podría ser en marzo.



El negociador del acuerdo comercial que representó al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló que desde el año pasado cuando se firmó el T-MEC en noviembre se delineó una estrategia de acompañamiento a la ratificación.López Obrador consideró remota la opción de que no se apruebe el T-MEC."No vemos otro escenario, no sé si Jesús (Seade) tenga alguna reflexión sobre la posibilidad remota de que no se aprobara el Tratado".En su oportunidad, Seade dijo que si se llegara a la posibilidad remota de que no se avalara el T-MEC, queda aún el TLC, del cual no se prevé que salgan México o EU.El Presidente aseguró que los superdelegados investigados por la Secretaría de la Función Publica serán castigados si se les demuestran delitos.En plena mañanera, el Mandatario volvió a dar lectura a la carta que envió esta semana a todos los funcionarios para exigirles que no se metan en asuntos partidistas."Si estos coordinadores están infringiendo estos principios y hay elementos, pues desde luego que van a ser castigados".López Obrador consideró que los superdelegados investigados podrían separarse del cargo solo si la Secretaría de la Función Pública lo solicita.Cuestionado sobre si en México hay una recesión de la democracia, como ocurre en países de latinoamerica, según expertos, López Obrador dijo que en el País se vive un momento estelar."Me preguntaban si estaba en recesión la democracia, que los investigadores estaban llegando a esa conclusión, que estaba en recesión la democracia en América Latina. En México se está viviendo un momento estelar, nunca, llevaba tiempo, se había practicado tanto la democracia, en la pasada elección, y la democracia participativa".Estimó que sigue vigente el encono con respeto al proyecto de Santa Lucía, por lo que siguen diversas acusaciones en contra. Esto luego de ser cuestionado sobre supuestas corruptelas de capitanes del Ejército que labora en plan del aeropuerto."No hay ninguna denuncia, al contrario, puedo asegurar que el General Vallejo, el encargado de la construcción del aeropuerto, son oficiales destacadísimos del Ejército"."Lo que va a a haber es mucha acusación de todo tipo porque sigue vigente el encono, la Oposición a que se construya el aeropuerto, a mancharnos, a tirar lodo, es un poco la actitud del conservadurismo, de sus medios y de los que están acostumbrados a un régimen corrupto".Afirmó que la política arancelaria se mantendrá para protección de los sectores textiles y del calzado."Hemos tomado la decisión de mantener la misma política arancelaria, que no se van a reducir los aranceles para proteger la industria nacional del calzado y del textil"."En Guanajuato los que producen, elaboran calzado, los que se dedican a textiles que sepan que se está protegiendo, apoyando las empresas nacionales, muy distinto a la política que se llevó a cabo en sexenios anteriores".La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, explicó que ahora ya no se renovarán los acuerdos sobre aranceles cada seis meses, sino todo el sexenio."Está próximo a vencerse el decreto que renovamos y en una nueva política establecida con el señor Presidente decidimos hacer una propuesta que abarcara todo el sexenio".Tras reprochar que los gobiernos anteriores hayan permitido abusos en contra del medio ambiente, el Presidente aseguró que durante su Administración no se permitirán atrocidades.El Mandatario se refirió al tema, tras ser cuestionado sobre un exhorto del Senado para incrementar las acciones de protección al medio ambiente y hacer frente al cambio climático."Tenemos ya en el Plan de Desarrollo contempladas una serie de medidas para enfrentar el fenómeno del cambio climático y vamos a llevar a cabo estas acciones o continuar llevando a cabo esas medidas"."Estamos sembrando árboles maderables, frutales, estamos reforestando como nunca se había hecho, este año 500 mil hectáreas y el próximo año otras 500 mil, 1 millón de hectáreas maderables, frutales"."Estamos promoviendo un buen uso del agua, evitando prácticas de extracción de hidrocarburos on el el método del fracking y así otras medidas"."Vamos a declarar zonas protegidas, áreas del territorio nacional, ya lo hemos hecho, en el caso de áreas que querían ser explotadas para la minería a cielo abierto, que se optó por declararlas zonas de reserva, zonas protegidas. Vamos a seguir con ese programa"."Queremos avanzar en el tema del medio ambiente, muy contrario a lo que se hizo en gobiernos pasados"."Ahora ya no se permiten atrocidades, ya no se permite la destrucción del territorio".