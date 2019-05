Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 24 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Operará Guardia formalmente el 30 de junio



Pese a que ya opera en algunos estados, la Guardia Nacional arrancará operaciones formalmente en todo el País el 30 de junio. Así lo informó López Obrador, quien agradeció a los legisladores de todos los partidos por aprobar ayer las leyes secundarias.



"Informar que ya se están realizando los cursos de capacitación para la Guardia Nacional. Se inicia la operación formal, aunque ya se estaba trabajando en algunos estados, a nivel nacional el 30 de junio".



"Ese día ya estarán los elementos formados, porque ahora están en capacitación. Es un buen resultado, una buena noticia, porque nos va ayudar a que se enfrente el problema de inseguridad y violencia. Que haya paz y seguridad pública".



'¿Quién entregó lista a REFORMA?', pregunta AMLO



Cuestionó quién entregó a REFORMA la lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación.



"Si ahora aparecen nombres en un periódico pues hay que ver quién le entregó esa información, primero".



Aclaró que la Presidencia no dio a conocer los nombres de los comunicadores beneficiados.



"Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quiénes reciben, o recibían, estos apoyos para trabajos informativos, esto tuvo que ver con otras dependencias si dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esta información al Instituto de Transparencia, así, y nosotros no dimos a conocer los nombres, quiero aclarar de que lo que nos pidieron fue, nos pidió el Instituto de Transparencia, fue la información sobre columnistas, periodistas, no es el gasto de publicidad del Gobierno, esto es otra cosa".



Afirmó que entregaron la información al Instituto de la Transparencia.



"Hay un Instituto de la Transparencia, fue el que nos solicitó la información y aquí dijimos en su momento que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas, no, se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros y entregamos esa información y dijimos no vamos a revelar los nombres, además aclare que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los Gobiernos contratan publicidad".





Pide esperar para ver avances en PIB



Ante la baja en el PIB en el primer trimestre del 2019, el Presidente pidió esperar a que acabe el año.



"Vamos a esperar, todavía queda tiempo"



"Va a haber más crecimiento, mucho más crecimiento, vamos a esperarnos, todavía. Está hecha la apuesta, o sea, no me estoy echando para atrás, vamos a esperarnos a que termine el año".



Dice que falta información a directivos de hospitales



Ante la exigencia de directores de hospitales e institutos nacionales de la Secretaría de Salud de frenar el recorte por 2 mil 300 millones de pesos, López Obrador aseguró que esos funcionarios podrían estar mal informados porque no hay disminución de recursos.



"Por falta de información, es posible que tengan falta de información (los directivos), por eso hoy se va a aclarar, sin ningún problema".



Ayer, directores de nosocomios se reunieron con legisladores de Morena para pedirles su intervención para hablar directamente con el tabasqueño sobre la problemática que enfrentan.



"Habría que revisar, pero los institutos tienen recursos suficientes, les diría que son de los hospitales con más recursos, bien merecido, porque son institutos de excelencia, son institutos de dimensión mundial".



"Nos ahorramos mil millones de pesos y ahora los tratamientos son mejores".



"El compromiso es que vamos a tener un sistema de salud como el de Canadá, buenos doctores, buenos equipos, especialistas, médicos capacitados, ese es el compromiso pero son muchos los intereses, yo nada más les recuerdo para documentar".



"El Presidente Obama inició una reforma de salud en Estados Unidos y no pudo por los intereses creados alrededor de todo lo que tiene que ver con la salud, nosotros sí vamos a poder".



Decomisan 4 mdd en 15 días



Informó que en un lapso de 15 días se han decomisado al menos 4 millones de dólares.



"Del 9 al 23 (de mayo), estamos hablando de 15 días, 4 millones 437 mil dólares, 50 millones de pesos aproximados, si hago bien las cuentas, entonces todo esto va para la gente, se regresa".



Reitera críticas a fifís



Dijo que hay niveles de fifís.



"Acerca de lo de los fifís se malinterpretó, ya todo mundo, no todo pues, ya muchos se sintieron fifís, no, hay niveles. El fifí es como el junior, de conservadores, de oligarcas".