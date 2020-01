Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 24 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Enfocan indagatoria por medicinas a empresa



Señaló que indagatoria por desabasto de medicinas para niños con cáncer estará enfocada a empresa distribuidora.



Asimismo, el director del Hospital Infantil, Jaime Nieto, está dispuesto a colaborar, precisó el Mandatario, luego que ayer informará que se investigará por posible corrupción en la adquisición de los fármacos.



"Se está atendiendo a los niños, no hay desabasto, el director del hospital, de acuerdo con lo que me informaron, quiere participar, colaborar, ayudar, pero de todas maneras la SFP va a hacer la investigación sobre el contrato y el incumplimiento de la empresa y cualquier otra irregularidad".



"Y dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir. Ya el director aceptó que se va a aplicar lo de la gratuidad y se va avanzando".



En tanto, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que padres de familia visitaron ayer las áreas de oncología y la clínica de quimioterapia para constatar que se recibieron y se aplicaron los medicamentos.



Indicó que hallaron que los hospitales que tienen el modelo de "farmacia integrada", por lo que están atados a contratos, de tal suerte que las empresas tienen la entrega, distribución y mezcla de medicamentos, además de la operación de las farmacias.



"Lo que encontramos es que las instituciones no tienen la capacidad de documentar y trazar cuánto medicamento necesitan y cuánto medicamento usan", expuso.



"Esta es la traba fundamental y cuando hay incumplimiento de la compañía privada, no pueden resolver cuánto necesitan".



En días pasados, padres de niños con cáncer han realizado diversas protestas y bloqueos por falta de medicamentos.



Quieren iniciar obra de Tren Maya el 30 de abril



El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, anunció que el inicio de obra del Tren Maya será el próximo 30 de abril. Dichos tramos son Palenque a Escárcega y Escárcega a Calkiní.



"La intención es el inicio de obra, de los primeros dos tramos es el día 30 de abril".



El tercer tramo, de Calkiní a Izamal está contemplada para el 18 de mayo y las últimas dos, de la primera fase, izamal a Tulum y Tulum a Cancún, el 25 de mayo.



"La fase uno va desde Palenque a Cancún, son cinco tramos, la fase en total suma 951 kilómetros divididos en cinco tramos".



"Como ustedes saben se inició el proceso a partir de la entrega de la ingeniería básica que fue el 13 de diciembre, hemos estado cumpliendo una serie de etapas de acuerdo a la normatividad que establece las distintas instancias del Gobierno".



Jiménez informó que el 22 de enero, en Fonatur, se realizó un taller informativo con 85 empresas nacionales y extranjeras para presentar los pormenores del proyecto.



Tras dicho taller se realizaron consultas y propuestas para la primera licitación, a lanzarse el 7 de febrero.



"Estamos a punto de iniciar las obras, falta relativamente poco, desde luego necesitamos resolver qué empresas constructoras van a trabajar en esta importante obra"."Ya se cumplió con lo que establece la ley, se hizo la consulta a todas las comunidades, ustedes ya conocen el resultado, la mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya".Respaldó la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur durante operativos para frenar a la Caravana Migrante 2020. Insistió en que no se hará uso de la fuerza, pues solo en una ocasión se registró un hecho aislado."Sobre lo que corresponde a la Guardia Nacional, muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no usando la fuerza, nada más aguantando"."Realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional, en algunos casos el primer día hubo un hecho yo diría aislado"."No ha habido heridos, se ha resuelto bien el problema, muchos que fueron engañados, que les dijeron iban a pasar por el territorio nacional sin problema están regresando".Ofreció atender durante su Gobierno lo que calificó como una "devaluación" en el proceso de pensiones para evitar que la gente llegue a recibir menos de la mitad de su jubilación."Es un asunto que amerita atención, en el periodo neoliberal se tomaron estas decisiones, no solo en el caso de la UMA para aumentar el monto de las pensiones, sino en el sistema de pensiones en general. Nos llevaría, en el caso de que no se hiciera nada, a que los trabajadores no recibieran en su jubilación lo que aportaron, lo que les corresponde, hay una devaluación en todo el proceso de pensiones y ya va a empezar esto a reflejarse en el caso de nuestro Gobierno, los primeros casos, que son pocos, pero hablamos de miles, se estarían presentando en el 2024 y se va a incrementar el número de gente que recibiría la mitad o menos de la mitad de la jubilación que les corresponde" dijo.Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseguró que el tema se analizará en conjunto con la Iniciativa Privada."Este tema ya lo vamos a abordar, estamos hablando con el sector privado, con el sector de los trabajadores, el sector obrero y tenemos interés en buscar una solución. Aunque a nosotros no nos pegue durante el tiempo que vamos a estar, esto va a convertirse en un problema grave si no se atiende desde ahora, en el próximo sexenio y en el futuro", afirmó."Ya vamos a analizar el tema y estamos buscando alternativas, es un compromiso, estamos contando con el apoyo del sector privado, se están portando muy bien los representantes de los empresarios, es más, les diría que la propuesta viene de ellos y está aceptada por los sindicatos y no va a afectar a los trabajadores".Agregó que prevé que antes de que termine este año ya se tenga una respuesta sobre la problemática.Durante la conferencia mañanera el sueño venció al titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.Mientras el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, hablaba sobre el abasto de medicamentos y el Mandatario federal escuchaba, Jiménez Pons, sentado, bajó la cabeza y cerró los ojos.El funcionario acudió a la mañanera a informar que las obras de los dos primeros tramos del Tren Maya iniciarán el 30 de abril.Después de dar su informe, Jiménez Pons se sentó a escuchar la conferencia que duró alrededor de hora y media.