Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 23 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes 23 de agosto desde Villahermosa, Tabasco.

'Importa más desarrollo que crecimiento'



Luego que Inegi reportara que PIB creció 0.02% y no 0.1% como había estimado preliminarmente, el Mandatario federal dijo que difiere con la metodología y que le importa más el desarrollo que el crecimiento.



"Son otros parámetros de medición, antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento, a nosotros si nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo".



"Siento qué hay una mejor distribución de la riqueza entonces por eso hay desarrollo y hay bienestar".



"Crecer puede ser que beneficie a un pequeño grupo, pero ahora se está creciendo y hay mejor distribución del ingreso, la gente tiene más capacidad de compra".



"Sigo igual, vamos muy bien, muy distinto a lo que piensan los expertos y pues ya ven que yo soy un poco perseverante", agregó.





Advierte recurso por amparos a Sta. Lucía



Advirtió que usará un recurso para 'poner por delante el interés de la Nación', ante los amparos que impiden construir el Aeropuerto en Santa Lucía.



"En el caso de Santa Lucía afortunadamente no se ha presentado, aquí en la refinería, es probable, pero vamos nosotros a actuar con legalidad, ahí en el caso de Santa Lucía y si ya lo anunciaron aquí va a ser lo mismo, lo que quieren es pararnos, que quedemos mal, que no se hagan las obras, es un sabotaje, en el caso ya lo dije ayer, es Claudio X. González, su hijo, siempre han tenido diferencias con nosotros porque Claudio X. González papá fue asesor de Salinas y ha sido el dirigente de un grupo".



"Ya estamos viendo legalmente eso y tenemos otro recurso que es poner por delante el interés de la Nación".



"En su momento lo voy a dar a conocer, en su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional, eso es lo único que puedo decir, pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del País", agregó.



Afirma Sener que cumple tiempos para refinería



Rocío Nahle, Secretaria de Energía, afirmó que han cumplido con los tiempos del plan de construcción de la nueva Refinería en Dos Bocas, Tabasco, y detalló avances en la obra. Dijo que 45 mil 979 personas, la mayoría del sur del País, entregaron currículum para integrarse a la obra.



"Hasta el día de hoy de acuerdo al programa se ha cumplido puntualmente, no se ha pasado ni un día".



"Ya se tiene un avance de la mitad del terreno para empezar con la compactación, se ha hecho un trabajo muy intenso".



"El 12 de agosto se dio el manifiesto de impacto ambiental, la autorización por parte de la SEA y con ello las tres empresas que ganaron la construcción de los cinco paquetes empiezan a tener presencia en el sitio".



"Se cuenta ya con la ingeniería básica para iniciar el proceso de construcción de las plantas y disminuir el costo de inversión del proyecto".





Arremete contra CNDH



López Obrador criticó el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a los amparos de estancias infantiles para que la entrega de dinero sea a las instituciones y no a los padres de familia, como lo ordenó su Gobierno.



"No vamos a aceptar una recomendación, saben que estaban pidiendo, o qué es la demanda de la Comisión de Derechos Humanos que reconozcamos a las estancias infantiles que están subvencionadas".



"¿Se acuerdan lo de ABC? es una subvención que dio el Seguro Social a particulares, entonces no había en la guardería los cuidados".



"Cómo se atreve la CNDH a estar respaldando estas cosas".



"Ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales, que lo hagan, tengo mi conciencia tranquila, no voy a ser cómplice de vergüenza".



Critica a Calderón por vestimenta militar



Volvió a acusar al ex Presidente Felipe Calderón de haber provocado la actual violencia y se burló de él por haberse puesto, dijo, un 'chaleco militar' que le quedaba grande.



"Cuando le declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, a Apatzingán, y va vestido vestido de militar, se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas y ahí declara la guerra".



"Esto lo tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado, se piensa que surgió el problema con nosotros, y sí asumo la responsabilidad de que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad pero no podemos dejar de considerar los antecedentes".



Calderón respondió por Twitter que a él no le quedaba el saco, pero a otros el cargo les quedaba grande.



"Hoy se ha cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande".





Alertan por homicidio y violación en Tabasco



El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, dijo que en la entidad han reducido los delitos en un 18.5%, respecto al año pasado. Afirmó que hay baja en 9 de 11 delitos, y que los incrementos se registran en homicidio y violación.