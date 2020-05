Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 22 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



'Estaba NASA en la luna', dice sobre refinerías



Aseguró que la NASA estaba "en la luna" por no reportar antes la contaminación en refinerías de México.



En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno trabaja en un programa para rehabilitarlas, tras el descuido de Administraciones anteriores.



"Pues cómo no van a contaminar si las dejaron casi convertidas en chatarra, estos irresponsables corruptos", aseguró.



López Obrador recordó que en sexenios anteriores se reconfiguraron tres de las seis refinerías existentes: Minatitlán, Cadereyta y Madero.



"Las tres que reconfiguraron producen menos que las tres que no reconfiguraron: Salina Cruz, Salamanca y Tula", dijo.



"Entonces ¿qué fue lo que hicieron, cuánto invirtieron en la reconfiguración de las refinerías en el periodo neoliberal en los 3 últimos sexenios? 8 mil millones de dólares, ¿qué pasó entonces? Pues hubo mucha robadera".



REFORMA publicó un monitoreo de la NASA en el que exhibe que cinco de las seis refinerías de Pemex están dentro de las 25 que más contaminan en el mundo el ambiente con dióxido de azufre (SO2).



Las emisiones de SO2 de las refinerías de Pemex están relacionadas con el crudo extraído en México, que tiene una alta concentración de azufre, explicó Beatriz Cárdenas, responsable de Calidad Del Aire del World Resources Institute (WRI).



Reconoce que todavía hay corrupción



Admitió que aún hay gobiernos locales que siguen con prácticas de corrupción.



Esto luego que una encuesta del Inegi indicara que en su primer año de gestión el número de víctimas de dicho delito aumentó 7.5 por ciento.



"Hay algo también de eso, que vamos de arriba para abajo, como se barre las escaleras y abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que todavía siguen sin entender que esto ya cambió, por más que les mandó telegramas avisándoles: situación cambió, cero corrupción, cero impunidad, ten cuidado no vayas a terminar en el bote. Les mando los telegramas, pero a veces me escuchan, lo más importante es evitar la corrupción", expuso.



El combate a la corrupción ha sido una de sus principales banderas, por lo que el Mandatario aseguró que la encuesta indica que la población tiene más confianza en el Gobierno actual.



"Yo tengo la información de que la encuesta del Inegi reporta que la gente le tiene más confianza al actual Gobierno y que le tiene más confianza al actual Gobierno por qué no se permite la corrupción, cada quien interpreta los datos como los entiende", dijo en conferencia mañanera.



Destacó que las mediciones a nivel internacional apuntan que hay percepción de que está bajando la corrupción en el País.



"Lo cierto es que en todas las mediciones que se hacen, incluso las que hace Transparencia Internacional, la percepción de que está bajando la corrupción en México es una realidad", dijo.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, del Inegi, entre 2017 y 2019 el número de víctimas y actos de corrupción en prestación de servicios básicos creció 7.5 por ciento.



La encuesta reportó que el año pasado se tuvo una tasa de 15 mil 732 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2017 la tasa se ubicó en 14 mil 635 víctimas.



Desafía: refuten mis 'otros datos'



Retó a sus críticos a refutar sus "otros datos", con los que sostiene que la situación económica del País no es tan mala como lo aseguran sus adversarios.



"Sobre los indicadores económicos, que es importante, vamos a darles tema de criticar a nuestros adversarios, les voy a dar algunos datos para que los refuten y saquen los datos malos y así se puede enriquecer el debate, es interesante porque la mayoría de los expertos apuestan a que nos va a llevar el tren y yo sostengo que no", aseveró.



"Esto lo decimos para enriquecer el debate en términos económicos, yo acepto el desafío y estoy seguro que con el método que estamos aplicando, con el método que estamos aplicando vamos a poder sortear la crisis".



El Mandatario consideró que han fallado todas las previsiones de quienes han descalificado su proyecto.



Como ejemplo, sostuvo que "fallaron los pronósticos" a quienes dijeron que el crecimiento del primer trimestre sería de menos 5 puntos, ya que la economía sólo cayó en 1.6 por ciento.



Incluso, presumió como logro el aumento en el envío de remesas de los connacionales que trabajan en Estados Unidos.



"No esperaban el aumento en la remesas, se quedaron con los ojos cuadrados, sorprendidos, 4 mil millones de dólares en el primer trimestre, perdón, en marzo, es el mes", afirmó.



"En toda la historia, de más remesas y ya habíamos empezado a padecer del coronavirus, 4 mil millones de dólares".



Refirió que la Inversión extranjera en los primeros tres meses del año fue de 10 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 1.7 por ciento, en términos reales, en comparación con el año pasado.



"Hasta el día de ayer, la recaudación, de enero al 21 de mayo 3.5 el incremento en relación al mismo periodo del año pasado", informó.



"El precio del petróleo, en un mes, de menos cero a 27 dólares el barril. Depreciación del peso, de 25 pesos por dólar a 23 pesos por dólar".



López Obrador consideró que sus adversarios también se equivocarán por sostener que el País necesita contratar créditos para poder sortear la crisis provocada por la pandemia.



"Dicen también que va a ser imposible que no nos endeudemos, vamos a esperar, estamos haciendo todo para ahorrar aún más, para evitar la corrupción, para recuperar recursos, las deudas", explicó.



"Imagínense cuánto se debía al SAT por influyentismo y ahora se está cobrando y quiero agradecer mucho a los contribuyentes por que no nos han dejado solos, la mayor parte de los contribuyentes están aportando, por eso no se nos está cayendo la recaudación".



No desbordarán hospitales por Covid-19



A pesar del incremento en contagios por Covid-19, el Presidente AMLO dijo que no habrá desbordamiento en hospitales.



"Pues va de acuerdo a lo que se proyecto lo que han calculado los expertos los especialistas los matemáticos, le voy a pedir a López Gatell que les de las proyecciones", dijo.



"Se está atendiendo a la pandemia, lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento y de la pérdida de vidas humanas hemos podido evitar un desbordamiento".



-¿Se descarta que esto ocurra?, se le preguntó.



"Ya lo podemos descartar", respondió el Mandatario.



"Nos ayudó mucho que funcionó la estrategia de los médicos y científicos mexicanos de aplanar la curva, porque si no se hubieran tomado las medidas de la sana distancia y si no nos hubiese ayudado la gente... si hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas. Entonces, si en estos días, sobre todo aquí en la ciudad de México, desgraciadamente han perdido la vida muchas personas, lo lamentamos, siempre el pésame a sus familiares pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde y nada que ver con los países que desgraciadamente han sido muy afectados y no puedo, por pudor hacer comparaciones".



Se le cuestionó cuándo iniciaría la baja en la curva de casos pero dijo que el subsecretario López-Gatell hablará de eso.



"Prefiero que se lo pregunten al doctor Lopez-Gatell porque se tiene todas las proyecciones y que les expliquen porque si yo les digo algo ahora, todo lo que diga será usado en mi contra entonces mejor esperemos en la tarde que el doctor lo explique con todos los elementos", agregó.



Dispersan solo 14.5% de recursos de créditos



El Gobierno federal solo ha podido dispersar el 14.5 por ciento de los recursos destinados a créditos para paliar los efectos económicos por pandemia de Covid-19.



Graciela Márquez, Secretaria de Economía, reportó que de la meta de 307 mil 557 millones de pesos, sólo han dispersado 44 mil 721 millones.



De la meta de 3 millones 928 mil 537 créditos a entregar, entre abril y diciembre de este año, se han colocado sólo 740 mil 709.



"Se tratan de créditos a empresas, créditos hipotecarios, o sea para adquisición, compra o mejora de vivienda y créditos para los trabajadores", dijo.



Márquez recordó que el programa de Créditos a la Palabra, en el que se minimizan los requisitos necesarios para su acceso, cuenta con un millón de apoyos, de 25 mil pesos cada uno, a ser pagado en un plazo de tres años con tres meses de 'gracia'.



Este programa tiene hasta el momento 317 mil 345 beneficiarios.



"Estamos seguros que vamos a completar en las próximas semanas la meta del millón de créditos", dijo.



Recordó que los beneficiarios para estos créditos ya fueron elegidos y se espera que disminuyan casos de Covid-19 para que puedan ser entregados sin aglomeraciones en los bancos.



"Estos créditos fueron creados para mitigar los efectos del Covid-19, pero sobretodo para fortalecer a las empresas, a las familias, a los trabajadores y que con esto iniciemos una recuperación vigorosa", indicó la Secretaria.



El titular del IMSS, Zoé Robledo, y la del programa de Tandas de Bienestar, Rocío Mejía, desglosaron los detalles de los Créditos a la Palabra que se han entregado y los pendientes por entregar.



Algunos de los créditos, apuntó Zoé Robledo, son entregados a empresas pequeñas registradas en el IMSS y que no despidieron a empleados (ambos con tasa del 6%) y las Tandas a tasa cero.

En tanto, el titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez explicó que manejan créditos verdes, rojos y blancos. Los montos van desde los 20 mil 700 pesos hasta los 212 mil pesos."A partir de mayo se hizo una revisión a la baja de la tasa de interés para hacerlas mucho más cómodas incluso para los trabajadores. Es un programa en el cual hemos colocado a la fecha 98 mil 252 préstamos que equivalen a un monto de 4900 millones de pesos", dijo.La Secretaria de Economía dijo que ante la pandemia por Covid-19 se prevé que en el segundo trimestre del año se dé una contracción del PIB y las exportaciones.