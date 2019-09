Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 20 de septiembre

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes realizada en Mérida, Yucatán.



No gustan plazas automáticas, pero ni modo



Celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de las leyes secundarias de la reforma educativa y defendió las plazas automáticas a normalistas, pues dijo que si a sus adversarios no les gustó, "ni modo".



"La aprobación de leyes secundarias es algo necesario, es algo que debió hacerse, falta la aprobación en el Senado, yo creo que se está reponiendo el procedimiento, nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa, fue un error garrafal, una imposición, incluso una imposición desde fuera de México".



"Hay un proceso que se definió y tampoco les gustó, pero ni modo, no se van a cerrar las escuelas normales como lo venían haciendo, se van abrir, inclusive escuelas normales en el Mexe, Hidalgo, y los egresados de las escuelas normales van a tener derecho a sus bases, van a tener garantizado su trabajo, eso tampoco les gustó".



"Es real que se les está escuchando (a la CNTE), se les está tomando en cuentas sus planteamientos como a todos los maestros y eso no significa qué vaya haber corrupción".



"No (habrá control de plazas), es un sistema tripartito donde participa el sindicato, porque tiene derecho de hacerlo, no solo la CNTE, la representación de los maestros en general, participa el Gobierno estatal y federal, es un proceso".



"(Con la anterior reforma) no se avanzó nada en materia educativa, al contrario solo se produjo discordia, confrontación y eso ya no queremos que suceda, yo espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias par iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, pero no con medidas coercitivas no privatizando, la educación es un derecho".



Plantea abrir debate sobre legalización



Informó que después de su primer año de Gobierno podría organizar foros y una consulta sobre la legalización de algunas drogas.



"No descarto la posibilidad de convocar a una consulta, una reflexión colectiva, sobre este tema de la legalización de algunas drogas y sobre todo con lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica".



Sobre la posibilidad de legalización, planteada por el ex presidente colombiano Manuel Santos, López Obrador afirmó que no debe descartarse como una medida también para reducir la violencia en el País.



"Vamos a esperar a que tengamos un año de Gobierno, que lo cumplimos el 1 de diciembre, vamos a hacer un corte, evaluar lo que hemos avanzado y vamos ahí a tomar una decisión, yo espero que para el 1 de diciembre sean muchos más los buenos resultados".



"Que se conozcan distintas opiniones, hay quienes no quieren que se legalice o se permita la utilización de drogas, ni siquiera para propósitos medicinales y hay quienes plantean que debe de permitirse para esos propósitos y que además el problema de la violencia se origina por la prohibición".



"Hay opiniones muy diversas, un abanico de puntos de vista, entonces abrir el debate, que todo mucho exponga que se escuchan argumentos de todos y luego tomamos una decisión".



Rechaza venganza contra Robles



Aseguró que no busca una venganza contra Rosario Robles, luego que la ex funcionaria acusara que hay una ofensiva del Gobierno en su contra con saña.



"Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, no es mi fuerte la venganza. También no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados,en este caso que eran denuncias que se habían presentado con anterioridad".



"¿Confabulación? ¡no! A nadie se le persigue, a nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia, eso era antes cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos los destruían creándoles, fabricándoles delitos, eso se hacia hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los Gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera".



Dice a OCDE: 'tengo otra información'



Luego que la OCDE redujera a 0.5 la previsión de crecimiento para este año, el Mandatario federal dijo que el tiene otra información y enlistó sus datos.



"Tengo otra información. ¿Le digo qué información tengo? Que está creciendo la inversión extranjera directa como nunca en la historia de México, primero, hay inversión extranjera directa que está llegando a México, como nunca, en 6 meses 18 mil millones de dólares".



"Número dos, como nunca en la historia nuestros paisanos, esos héroes vivientes, están enviando remesas a sus familiares, vamos a llegar a 35 mil millones de dólares este año".



"Tres, tenemos una inflación que no se había visto en los últimos tres años, una inflación baja. Cuatro, nuestra moneda, el peso era hasta hace poco el primer lugar, ahora es el segundo lugar, en fortaleza, se ha apreciado con relación al dolar"."Otro dato, ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y ya empezamos a producir más petróleo. Otro dato, es lamentable que se den hechos como los de Arabia Saudita pero el incremento en el precio del petróleo nos beneficia. Otro dato, estamos produciendo más gasolina en refinerías de México. Otro dato, este año aumento el salario mínimo como no había sucedido en 36 años. Otro dato, el salario promedio de este año es el más alto en la historia del País. Otro dato, estamos destinando 300 mil millones de pesos para beneficio de la gente humilde, la gente pobre".El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que debido a la baja de delitos, el estado de Yucatán cuenta con una seguridad envidiable.Informó que hay 9 mil 976 elementos de seguridad que cuidan al estado: 2 mil 25 militares de Sedena, 446 de Semar y 384 elementos de la Guardia Nacional.Yucatán tiene el lugar 24 de toda la República a la baja en todos los delitos contabilizables y el 32 en homicidios dolosos, informó el General. Del 1 de diciembre del 2017 al 31 de julio del 2018, se registraron 2 homicidios vinculados al crimen organizado, mientras que en el mismo periodo de la actual Administración no se ha registrado ningún homicidio.Al hablar de la cena que tuvo el jueves con Premios Nobel, López Obrador destacó la visita de Frederik Willem de Klerk, sudafricano reconocido por liberar de prisión a Nelson Mandela y por contribuir a poner fin al régimen del apartheid en Sudáfrica."Me dio mucho gusto ver a personajes que han hecho historia en el mundo, me referí al gobernante de Sudáfrica que estaba ahí que fue el que acordó la paz de Sudáfrica con ese gigante de las libertades que fue Nelson Mandela, llegar a un acuerdo ahí y tener como se tiene aquí en Yucatán porque todavía está De Klerk aquí, un personaje que fue fundamental, una cosa es decir en el discurso soy tolerante y otra cosa llevarlo a la práctica."Luego del racismo que había un Sudáfrica, luego que el opositor, el defensor de derechos civiles de los africanos Nelson Mandela permaneció 27 años en la cárcel y sale de la cárcel y dice perdono a mis opresores, no puedo seguir manteniendo estos rencores, no puedo mantener odios, tengo que ver hacia adelante y encuentra la mano tendida de este gobernante que esta aquí De Klerk y negocian la paz después de muchos años de violencia"."Habían otros personajes, hay en este encuentro, y nosotros siempre vamos a buscar el cambio por el camino de la concordia, no a la violencia, todo por la paz, ese fue el mensaje de ayer, básicamente".