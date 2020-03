Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 20 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes, a la que acudió el Canciller Ebrard.



Se acordó con EU no afectar comercio.- Ebrard



Ebrard aseguró que tras pláticas y negociaciones con EU sobre cierre de frontera norte por coronavirus, se acordó no afectar al comercio y las restricciones serían sólo para turismo y recreación.



"No estamos hablando de cierre porque no es eso, se va a restringir, para que aclaremos, sí se va a restringir para los casos que son turismo, recreación, esencialmente", dijo.



"Lo que se ha logrado es que medidas para reducción de riesgo de propagación del virus no afecten actividades sustantivas para México y EU en la región fronteriza. Primero hemos hecho un catálogo de actividades esenciales que no deben afectarse, que incluye actividades en primer lugar de comercio, transporte de mercancía, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial no tienen afectación".



Asimismo, las personas que trabajan en EU tampoco ser verán afectadas, precisó Ebrard."Lo que tiene que ver con las personas que trabajan en EU y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar a otro tampoco van a ser afectadas, todo lo que son servicios, incluyendo compra de medicamentos y servicios de emergencia", sostuvo."La disposición de las autoridades norteamericanas sí va a afectar a quienes van con propósito de recreación o pase, la verdad es que las personas que tienen acreditaciones para trabajar no esperamos que tengan dificultad".Indicó que hasta el momento mil 153 mexicanos y mexicanas han sido retornados al País debido a la contingencia por el Covid-19."Vamos a continuar con esta operación. Hay en Marruecos, en Egipto y estamos buscando la manera de resolverlo porque hay países que no nos están autorizando vuelos, aunque mandemos un vuelo", dijo.Ebrard aseguró que la SRE está consiguiendo equipo para reforzar el sistema de salud."China nos ha compartido toda la información, sus hallazgos. Y no sólo eso, gracias a China conseguimos un pedido de 300 ventiladores para reforzar los sistemas de salud", afirmó.El Mandatario federal informó que la consulta donde se votará la operación de la cervecera de Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, se realizará este fin de semana, pese a la recomendación de sana distancia por el Covid-19."Que no se diga que hay mucha gente y que va a haber contagio, si no que guarden sana distancia pero que participen, por eso les pido a los ciudadanos de Mexicali que se informen bien sobre el tema, hay información suficiente y a votar con libertad".El Presidente aseguró que la consulta, que se realizará sábado y domingo, será vinculatoria, es decir, se respetará el resultado con la decisión del pueblo."Con todas las implicaciones en un sentido o en otro, la democracia, el pueblo, manda"."Como ustedes comprenderán hay posturas de los ambientalistas, de los empresarios y de servidores públicos, tanto municipal como estatal, como federal, pero se decidió que sea la gente de Mexicali la que nos diga qué hacer, se manda obedeciendo y que nadie se deje manipular, que nadie sea acarreado".La boleta en la que se votará a favor o en contra la cervecera incluirá al reverso un texto explicando la situación actual de la empresa que incluye su ubicación, el avance alcanzado, los permisos y autorizaciones ambientales con las que cuenta y los beneficios que tendrá para los habitantes.Se incluye un párrafo en el que se deja en claro que la empresa se compromete con el impacto ambiental para evitar la escasez de agua.La boleta también refiere la preocupación expresada por algunos pobladores y organizaciones civiles sobre el impacto en el abasto de agua.López Obrador recordó que los permisos y la construcción de la obra fueron otorgados en administraciones pasadas, por lo que es una situación "heredada" a su Gobierno."Es algo que heredamos, para que se quede muy claro, porque cómo hacer una consulta luego de que ya está avanzada la obra. Lo estamos haciendo porque hay inconformidad de un sector".Recordó que es una situación a la que los pobladores no están acostumbrados a decidir, ya que las empresas se atendían directamente con autoridades."No se tomaba en cuenta la opinión de la gente, se arreglaban, sacaban los permisos, pero había oposición y si se protestaba se imponían las cosas o se mandaba a la fuerza pública, eso no lo vamos a hacer nosotros".La solicitud de extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se realizará ante España este lunes, estimó el Secretario de Relaciones Exteriores.El Canciller señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya remitió la documentación del expediente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)."La extradición se tiene que presentar el expediente antes del jueves de la semana entrante, te puedo garantizar, porque ya la Fiscalía General de la República remitió la documentación, que va a ser presentado en tiempo y forma, lo vamos a presentar unos días antes, no es prudente que sea hasta el jueves, espero que el lunes ya esté presentado".