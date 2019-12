Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 20 de diciembre

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



¿Cuáles son las transas?, dice sobre Bartlett



Defendió la exoneración del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, al considerar que fue una resolución legal. Asimismo cuestionó los señalamientos en su contra y llamó a probar cualquier ilícito del que se le acusa.



"Pruébenlo, por lo que corresponde a nosotros el señor es director de la CFE, a ver ¿ahí cuáles son las transas? los contratos entregados como se hacía antes, por influencia, ahora, lo que hizo antes bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta Administración y eso es lo que se resolvió".



"Además yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio, no se puede solo acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé, siempre, nunca me presentaron una denuncia por calumnia".



Ayer, la Secretaría de la Función Pública aseguró que Bartlett no incurrió en enriquecimiento oculto ni conflicto de interés al haber omitido en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental e hijos, al considerar que no estaba obligado a reportarlos.



El Mandatario señaló que sus opositores están nerviosos y ante esta inquietud recurren a lanzar acusaciones sin sustento. Reiteró que en su Gobierno no se permitirán funcionarios corruptos.



"Tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales, si hay una denuncia de corrupción sobre todo en lo que corresponde al Gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto no solo se va a su casa, se va a la cárcel".



"Pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo, y quiero que ne tapen la boca", señaló mientras exhibía un pañuelo blanco.



Se observará con respeto juicio a Trump.-AMLO



Cuestionado sobre los escenarios para México con el juicio a Trump, López Obrador dijo que observarán el proceso con respeto.



"Lo del proceso en Estados Unidos hay que observarlo pero con respeto, cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y los antecedentes sobre estos casos, no es el primer juicio, han habido otros dos, en el caso del Presidente Clinton en el Senado se le exoneró"."La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en la relación, nos han tratado con respeto tanto demócratas como republicanos, de manera muy especial hemos contado con la colaboración y el respeto del Presidente Trump y no es un asunto personal, o es cómo me trata como Presidente de México, sino cómo trata a nuestro País, esto va más allá de la amistad".La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, destacó que con la ratificación del T-MEC aumentará la inversión y el flujo comercial en el País. Aseguró que hay certidumbre tras el aval al tratado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos."La importancia del mercado grande va a ser atractivo a inversiones fuera de la región, la región en si misma se hace atractiva para inversionistas"."Lo que tendríamos que esperar es aumento de inversión, inversión de Estados Unidos en México, inversión de Estados Unidos atrae más inversión de otras partes del mundo"."Hay continuidad y nuevos aspectos, garantizamos competitividad de la región, si comercializamos sin aranceles vamos a tener acceso preferente a mercados de los dos países", comentó."Hoy inversionistas tienen reglas claras, va a haber integración productiva y en México trabajaremos con el sector privado para cumplir con la transición.El Mandatario federal anunció que habrá una supervisión a aquellas empresas que despidan trabajadores en el mes de diciembre con la finalidad de no pagar el aguinaldo y otras obligaciones al Seguro Social. Dijo que si se genera el mecanismo adecuado van a elaborar un quién es quién en esta materia, pues probablemente algunos patrones no sepan de la práctica que se realiza en sus empresas."Hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo y hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones y no queremos que eso siga sucediendo, porque además es muy claro que sucede".López Obrador señaló que esta decisión la tomó luego de observar que año con año el número de registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decrece en diciembre hasta en 300 mil afiliados, contrario a la tendencia que tiene en los meses previos.Por su lado, el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que, en promedio, en los últimos 10 años se registra una baja de 270 mil afiliados durante diciembre.Esta práctica, señaló, se observa en grandes empresas, aquellas que tienen registrados a más de mil empleados, pero también en otras de menor tamaño y en giros como escuelas y tiendas departamentales.López Obrador hizo un llamado a los empresarios a cumplir con la ley y a pagar los aguinaldos y las vacaciones en esta temporada."Hacer un llamado a que no se maltrate a los trabajadores, mujeres y hombres, y que no se les regatee sus derechos, sus prestaciones en este fin de año. No se puede festejar la Navidad sin humanismo".El director del Infonavit informó que se han reestructurado 185 mil créditos y se ha apoyado a 49 mil derechohabientes al descontarles el 10% de sus cuentas si es que ya habían pagado el 90%.Afirmó que acudirá a las mañaneras del día 24, 26 y 27 de diciembre y que tendrá vacaciones del 28 hasta el día uno de enero, para regresar a la actividad el día 2."Hasta el 24 nos vamos a ver, ya hablamos de que el 24 es el mensaje de Navidad pero por ustedes también, yo les comento que voy a salir después de que nos encontremos el 27 en la mañana, voy a salir y nos vamos a volver a encontrar el día 2 en la mañana. Del 27, sería del 28, el 27 sí vamos a estar aquí, y regresamos el día 2. El 24 sí vamos a estar, el 25 no para que...".