Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 17 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Quiere rifar avión presidencial



Planteó la posibilidad de realizar una rifa del avión presidencial, cuyo "cachito" costaría 500 pesos. Asimismo, se contemplan otras cuatro opciones para sacar la aeronave, tales como la venta a un comprador, el intercambio con el Gobierno de EU por equipo médico, la venta a empresas en 12 partes, así como la renta por hora.



"Una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional, a ver lo explicó, estamos hablando de opciones, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor o que resulta, claro que si hoy el comprador que ofrece 125 da los 130 ¡vámonos!".



"Serían 6 millones de números, de cachitos, para que se entienda, a 500 pesos, son 3 mil millones (...) se le daría al que ganara el avión un servicio de operación de uno o dos años, esto es vender los números (...) aún cuando alguien se saque el avión, sería muy lamentable que lo malbaratara, porque, como norma tendríamos que ponerle que si lo vende que cuando menos sea a precio del avalúo, si lo va a rentar, tiene que ser una empresa que se lo administre, ciertas cosas que se van a resolver, son las opciones que tenemos".



"Están en muy buen plan (los empresarios) y de ellos ha salido: bueno, si ayudamos, pero si está actuando con austeridad, cómo nosotros nos vamos a subir a un avión, son respetuosos, no critican a quienes tomaron una decisión, pero es un asunto interesante porque es una concepción faraónica".



La rifa a detalle



Revisa a detalle qué propuso el Mandatario:



-Se venderán 6 millones de "cachitos".



-500 pesos costará cada uno.



-3 mil millones de pesos espera obtener en la rifa.



-Del monto obtenido, saldrían los 2 mil 500 millones de pesos del costo del avión y los 500 millones restantes serán para quien lo gane tenga para un servicio de operación de uno o dos años.



-Para vender los "cachitos" solicitó ayuda de empresarios.



"También nos tendrían que ayudar a venderlos, empresarios que nos ayuden si quieren por ejemplo comprar para sus trabajadores y la gente que quiera".



-La condición:



"Tendríamos que definir algunas reglas como condición porque aún cuando alguien se saque el avión sería muy lamentable que lo mal malbaratara y como nota le tendríamos que poner que si lo vende cuando menos sea a precio de avalúo".



-¿Y si quien lo gane decide rentarlo?



"Si lo va a rentar tiene que tener una empresa que se lo administre, ciertas,cosas que tendrían que resolverse".



-¿De quién fue la idea?



"No lo voy a decir, fue del Gobierno, ya en general".



-Ha revisado el tema del avión presidencial con empresarios como: Carlos Slim, Antonio del Valle y Carlos Salazar.



Agradece a Trump ayuda para T-MEC



Agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la ayuda para que se lograra el T-MEC.



"Quiero agradecerle a los legisladores de Estados Unidos, a los de la Cámara de Representantes, diputados, a los senadores, por confiar en esta opción de comercio libre entre las tres naciones y también agradecerles por confiar en México y extiendo este agradecimiento al Presidente Donald Trump porque ayudó a que se llevara a cabo este acuerdo que considero es benéfico para Canadá, Estados Unidos y nuestro País", dijo López Obrador en su conferencia mañanera.



"Es un acontecimiento, algo muy importante lo de ayer, nada más vamos a esperar la firma, estoy seguro que el Presidente Trump va a apoyar porque lo ha venido haciendo, no se hubiese avanzado sin la voluntad manifiesta del Presidente de Estados Unidos".



Reiteró que el acuerdo brindará certidumbre a México, además de que genera confianza para las inversiones.



"Esto nos da mucha certidumbre, o sea, genera mucha confianza, hay condiciones ahora inmejorables para que se invierta en México, para que se instalen empresas, para que se generen empleos, se generen salarios de trabajadores de México y para que haya bienestar en nuestro País".



Tras ser cuestionado sobre el juicio político a Trump, que inició ayer en el Senado de EU, López Obrador dijo que no puede ni debe meterse en ese asunto.



"Ese es un asunto interno que se va a seguir desahogando en Estados Unidos, yo no puedo ni debo meterme en este asunto, Sí agradecerle por su apoyo, por su trato respetuoso a México y en lo personal por tener un trato respetuoso con el Presidente de México", indicó.



Ofrece 4 mil empleos a caravana



Informó que existen 4 mil empleos en la frontera sur para migrantes de la nueva caravana de Centroamericanos que buscan entrar al País.



"Ahora estuvimos viendo lo de migrantes, vienen en caravana de Honduras, El Salvador, alrededor de 3 mil, de 2 mil 500 a 3 mil, unos que quieren entrar por Tapachula, otros por Tenosique, tenemos más de 4 mil empleos en la frontera sur, desde luego albergues, pero trabajo en nuestro País".



"Lo mismo para nuestros connacionales, hay manera de que tengan trabajo, mi ideal es empleo pleno, trabajo a todos, el trabajo o el derecho al trabajo que se garantice".



De acuerdo con autoridades locales, ayer jueves al menos un centenar de centroamericanos arribaron en la comunidad de Tecún Umán del lado guatemalteco y actualmente esperan el arribo de la nueva caravana que busca cruzar a México.



La caravana, de al menos 3 mil migrantes, salió el pasado miércoles de San Pedro Sula, Honduras.



Tiene Guanajuato 21% de homicidios



Reportó que le preocupa el tema de seguridad en Guanajuato, pues en la semana concentró el 21% de homicidios registrados en el País.



"Lo que nos preocupa en el tema de seguridad es Guanajuato que se nos elevó mucho el número de homicidios, sí, quieren ver lo de Guanajuato, (muestra gráfica) a ver esta es la semana, ya Guanajuato trae el 21% de homicidios".



Exponen complejidad de atender fugas de combustible



Atender fugas de combustible es una tarea compleja que implica muchas dificultades y riesgos, alertó David León, coordinador de Protección Civil.



Explicó, con el ejemplo de una fuga de gas LP en el Estado de México, el protocolo a realizarse en esos casos.



"La gran diferencia que tiene el manejo de una toma clandestina descontrolada entre gasolina y gas tiene que ver con que el combustible es muy difícil de controlar", aseguró.



"Con el sol, el gas se disipa de manera rápida pero en temperaturas frías y en ausencia de luz solar se precipita al piso y es muy complicado que nosotros podamos controlarlo, como sucedería con una toma de un combustible líquido donde podemos hacer tal vez una zanja, desviar".



En dicho caso se tiene que usar brisa con pipas de bomberos para abrir una brecha o acorralar el gas y evacuar a las familias.



"Es importante comentar también que el gas LP sale a muy bajas temperaturas, lo que congela el terreno y es muy difícil para los compañeros de Petróleos Mexicanos, que hacen un trabajo extraordinario, el poder ubicar el punto de fuga porque el terreno se congela y tenemos que romper ese terreno con maquinaria, por supuesto sin provocar una chispa".



El coordinador aseguró que mientras el proceso de abrir un tubo toma horas a los delincuentes, para controlar la fuga a veces las autoridades tardan días.



"El protocolo marca que en cuanto se ubica la fuga ya sea por una denuncia o por un recorrido de las fuerzas armadas hacemos un cerco de seguridad, una evacuación y comienza un proceso de ubicación del punto de fuga y de reparación".



León explicó que el proceso se complica al ir "corriendo contra el tiempo" ya que al caer la noche y sin luz solar no se puede controlar el gas y hay que prender el fuego a la toma, de manera controlada, para que el gas remanente se queme y no arriesgue a la población cercana.



"Todo esto pone en riesgo a las familias mexicanas pero también a una serie de servidores públicos extraordinarios que trabajan en esto, soldados, marinos, guardias nacionales y nos se diga los compañeros de Petróleos Mexicanos que hacen el trabajo directamente en el ducto.



Dicha explicación se da a un año de la tragedia en un ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que fallecieron 137 personas el 18 de enero del 2019.



Diana Álvarez, subsecretaria de la Secretaría de Gobernación, ofreció un informe anual de las acciones de la explosión de Tlahuelipan.



Entre las acciones inmediatas enlistó la atención de verificación y registro para identificar a familiares hospitalizados, desaparecidos y fallecidos, apoyo terapéutico, funerario, ampliación del panteón, apoyo humanitario y económico mediante el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.



"La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana participó para que se diera la identificación de todas las personas fallecidas, hubo la creación de un protocolo de entrega de los fallecidos a sus familiares y se capacitaron a todos los elementos de los servicios periciales para entregar los cuerpos", dijo.



Además se brindaron becas y diversos apoyos a niños, jóvenes, jefas de familia y pensiones para adultos mayores.



A petición de familiares, ya que en el terreno se encontraban los restos de sus seres queridos, la Conagua desvió el canal de riego que pasaba por la zona de la explosión.



Álvarez informó que se compraron terrenos correspondientes para la realización de un memorial a las víctimas.



Además, se brindó apoyo psicológico, artístico y social a la comunidad para estrechar de nuevo los lazos que se vieron afectados por el estigma de quienes participaron en el evento.