Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 16 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Buena, decisión de bajar tasa



El Mandatario federal dijo que es buena la decisión de Banxico de bajar tasa de interés, ya que muestra que está bien la economía y estimula el crecimiento.



"El Banco de México, que es autónomo decidió bajar la tasa de interés, esto es importante porque de esta manera estimula el crecimiento, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, y se puede hacer esto porque hay estabilidad".



"Es buena la decisión, respeto la decisión del Banco de México, son autónomos, nosotros no nos metemos en esas decisiones, cada quien con lo que tiene encomendado, cada quien con su función".



"Demuestra que está bien la economía, hay un entorno difícil, no favorable, no me gusta echarle la culpa a factores externos, porque creo que lo más importante es lo que se logra en cuanto consolidar la economía nacional".



"Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México se podrían generar desajustes pero no pasa nada, al contrario, hasta se mejoró el peso ayer, no se depreció, al contrario, se mejoró el peso, fue de las monedas que el día de ayer salieron adelante en el mundo".



"Ayer vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica, que nos corresponde a nosotros, haciendo recomendaciones de otro tipo, pero es mejor que usen a plenitud las libertades, su autonomía, que tengan la arrogancia de sentirse libres".



'Santa Lucía va'



Luego que un juez decidiera suspender por tiempo indefinido la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el Presidente insistió en que es un sabotaje legal y aseguró que el aeropuerto se va a realizar. Incluso, se dijo sorprendido de que existan 80 amparos para impedir su construcción.



"Porque son prácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra".



"Entonces espero que esto se resuelva pronto, y un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que le bajen una rayita, cuando menos, están muy alterados. El dinero no es la vida, el dinero es el papá o la mamá del diablo".



Recordó que no se está realizando ninguna obra, aunque su Gabinete está trabajando todo el tiempo en la planeación.



Al ser cuestionado sobre cuánto más cree que podría retrasarse la obra, el Mandatario dijo que confia en que no afecte en nada.



'TP-01 es machuchón, no lo tiene ni Trump'



Aseguró que no se puede comparar el avión presidencial TP01 con la aeronave que vende el Gobierno de Japón.



"Ahora hasta en Japón están vendiendo un avión presidencial, pero, con todo respeto, no es igual, éste es machuchón. No lo tiene ni Trump".



REFORMA publicó que el Gobierno de Japón puso a la venta su avión oficial Boeing 747-400 en 28 millones de dólares, casi cinco veces menos que el Boeing 787-8, por el que México espera obtener al menos 120 millones de dólares.



El avión japonés fue usado por 14 Primeros Ministros y el Emperador de ese país.



Ante el cuestionamiento de si el avión presidencial ya tiene comprador, el Mandatario federal reconoció que por sus características el Gobierno está siendo cauteloso.



"Hay que ser cautelosos, prudentes, no se puede dar a conocer todo el proceso, pero vamos muy bien".



"El que lo compre se va a rayar, además presumir que era el avión presidencial de México, no es cualquier cosa".



Descarta venganza de juez en caso Robles



Tras revelarse que el juez que dictó prisión preventiva a Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna, el Presidente López Obrador descartó que haya en el caso un asunto de venganza.



"Yo no creo que sea un asunto de venganzas y yo repruebo eso, no debe haber venganzas, no se debe utilizar la ley ni las instituciones con ese propósito, nunca más fabricar delitos, no se me va a olvidar cómo se dedicaban a fabricar delitos".



López Obrador se dijo confiado en que la justicia se va a aplicar sin consigna de perjudicar a nadie, pues considera que actualmente nadie quiere retorcer la ley o cometer injusticias.



"No quiero opinar porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de autoridades, tengo confianza en que se va a aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia".



"No veo yo que a estas alturas de un ambiente nuevo alguien quiera retorcer la ley o cometer una injusticia".



"Hay una voluntad colectiva dispuestos a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello".



Pagan a tres calificadoras 300 mdd al año



Reveló que el Gobierno federal paga entre 250 y 300 millones de dólares al año a tres calificadoras.



"Nosotros estamos pagando a las calificadoras como 250, 300 millones de dólares al año, a tres, podríamos tener dos, que es lo que se pide en el mundo de las finanzas, no tres, sin embargo decidimos mantener las 3 y se paga un servicio, a lo mejor eso no se sabía y es bueno que se conozca".



Se le cuestionó por qué a tres y no sólo a dos.



"Porque no queremos que se piense que tomamos represalias porque intentan bajar la calificación, no, son libres y somos respetuosos".



Celebra ovación a Bremer



López Obrador destacó la ovación que dieron deportistas que participaron en Panamericanos a Carlos Bremer, empresario que compró la casa de Zhenli Ye Gon, recursos con los cuales se les darán apoyos.



"Me gustó mucho que ayer los mismos deportistas dieron una ovación, aplaudieron a Bremer que compró la casa".



Prepara Informe



Afirmó que ya prepara el Informe que dará el día 1 de septiembre a las 11:00 horas en Palacio.



"Estoy escribiendo ya el Informe para el día primero de septiembre, ya tengo hecho el primer borrador y se está terminando con todos los anexos que se tienen que entregar a la Cámara de Diputados el día primero. Recordamos que a las 11 de la mañana hacemos un Informe aquí con ustedes y por la tarde la Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, entrega formalmente el documento".