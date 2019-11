Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 15 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Nada adicional a organizaciones en PEF



Aseguró que no se destinarán recursos adicionales para organizaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues ahora se tiene que destinar al pueblo. Asimismo, criticó que antes se sacaba el presupuesto por unanimidad porque se repartía "a manos llenas".



"Ya no hay robadera en el gobierno, no pueden decir es que si roban arriba por qué nosotros no aprovechamos, eso se terminó, y aplica a todos, nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero, así ya no, eso se terminó, si no es justo, sobre todo, y si no es legal no hay dinero del presupuesto, ya no es el tiempo que se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra".



"Ahora, adicional para las organizaciones, no, porque el presupuesto se tiene que destinar al pueblo y se tiene que entregar a los beneficiarios, sin intermediación, para eso es el gobierno, y es el gobierno del pueblo, ya lo he dicho, lo repito, antes sacaban el presupuesto por unanimidad, imagínense 500 diputados votando todos por el presupuesto, de todos los partidos, cómo le hacían, era un mago Carstens, el que entonces era Secretario de Hacienda, tres años consecutivos sacando el presupuesto, la aprobación del presupuesto por unanimidad, pues repartían a manos llenas, a todos, por eso no le llagaba nada al pueblo".



"Es lo que ahora está sucediendo en la Cámara de Diputados, se quedaron acostumbrados las partidas del moche, no hay nada absolutamente que no se esté cumpliendo en cuanto a la entrega de recursos a gobiernos estatales y municipales, nada, estamos al día, al corriente, es decir, las participaciones federales las estamos entregando hasta en demasía, por adelantado".



"Hay que garantizar el derecho de manifestación y el derecho a disentir y a la protesta, eso es consustancial a la democracia, nada más que en el caso de nosotros estamos presentando un presupuesto para beneficio del pueblo, para ayudar a todos pero dándole preferencia a los más pobres



-Va a arder Troya, dicen los campesinos, se le comentó.



"No, la mayoría de los ciudadanos mexicanos y más los campesinos son responsables y están recibiendo recursos como nunca, a lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes, imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas, por respeto no lo hemos dicho porque no queremos la confrontación, vamos resolviendo el problema, nada más que se entienda que esto ya cambio".



Financiarán Tren Maya con 'ahorros'



El Gobierno federal utilizará sus "ahorros" para la construcción del Tren Maya, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Mandatario comentó que originalmente habían pensado en usar un mecanismo de financiamiento a través de un crédito para pagar la obra a tiempo, pero después se decidió hacerlo con recursos propios.



"Ahora se decidió que se haga con recursos propios, no va a haber deuda, todo esto porque tenemos ahorros, siempre he dicho que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos, mucho dinero, cuando no hay corrupción para el desarrollo".



Aseguró que otro de los compromisos es el de no iniciar nada que no pueda terminar en su Mandato, ya que no quiere dejar obras inconclusas, por lo que dijo que el Tren se terminará en 3 o a más tardar, en 4 años.



Sobre inversión en Tren Maya, el Mandatario precisó que 60 mil millones de pesos serán con cargo a lo que se ahorró por la eliminación del fondo que se usaba para la promoción del turismo.



¿Y de la consulta?



El Presidente, junto con Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, anunciaron el plan de consulta ciudadana e indígena para la construcción del proyecto. Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) explicó que, en el caso de las comunidades indígenas, el proceso incluirá asambleas informativas y asambleas consultivas.



El ejercicio, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre, busca conocer la opinión de los habitantes de los 40 municipios que se verán impactados por la construcción de la obra, calificada como "el proyecto de infraestructura más grande del sexenio".



Previo al ejercicio, se realizarán consultas informativas para sensibilizar a la población.



Los días de consulta se instalarán casillas en un horario de 8:00 a 20:00 horas.



"Se ha definido el objeto de la consulta para tener un diálogo directo con las comunidades indígenas, para construir los acuerdos y que participen de los beneficios justos y equitativos", aseguró Regino.



"La consulta va dirigida a comunidades indígenas y se convocará a las autoridades tradicionales. En la zona maya hay un sistema de cargos asociado a esta forma de organización tradicional"."Van a participar en la construcción de las vías", dijo López Obrador.Afirma que no aceptará extorsión por InterurbanoDijo que no aceptará extorsiones ni chantajes sobre la obra del Tren Interurbano."Decirle con mucha claridad a los que se han venido oponiendo a la construcción del Tren de Toluca a la Ciudad de México que ya se cumplió con sus demandas, que ya se pagó el derecho de vía, para hablar claro, que se puede probar lo que se ha destinado a pagar, afectaciones más otro tipo de erogaciones, para mejorar las comunidades por las que pasa el Tren Toluca-Ciudad de México, esto lo digo porque no se va a permitir la extorsión, el chantaje, porque no es el dinero de los funcionarios, el dinero del Presidente, es el dinero del pueblo".Cuestionado sobre la transparencia de la consulta del Tren Maya, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no son tramposos ni mapaches electorales."No, ni siquiera en lo legal porque la nueva ley no tiene efectos retroactivos, es un principio de derecho pero el fundamento es completamente democrático y dos cosas, primero que nosotros no somos tramposos, no somos como los que estaban antes, esos que se robaban elecciones y que compraban votos y falsificaban actas y que imponían al Presidente de la República, a Gobernadores, Presidentes municipales ¿O eso ya se olvido? Eso sí calienta eh, nosotros somos demócratas, nunca hemos hecho un fraude, jamás".Celebró que la legisladora demócrata, Nancy Pelosi, haya puesto un comentario diciendo que es inminente que se apruebe el T-MEC."Ahora que se está revisando lo del Tratado (T-MEC) los demócratas pidieron que se atendiera este tema en nuestro País con una actitud respetuosa no intervencionista y hubo coincidencia"."Aprovecho para decirles que vi con buenos ojos el que ayer la señora Pelosi haya puesto un mensaje en su Twitter diciendo de que va por buen camino la negociación para aprobar en el Congreso de Estados Unidos el Tratado, pero una de sus demandas tuvo que ver con lo laboral, con lo que estás planteando, es un doble compromiso, no lo hacemos sólo por ellos, lo hacemos porque llegamos al Gobierno con el propósito de establecer la democracia".