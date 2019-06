Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 14 de junio

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente en su conferencia de este viernes, a la que acudieron Ebrard y Gobernadores del sur.



'En 2 años terminaremos Sta. Lucía'



El Presidente aseguró que pese a los frenos por fallos del Poder Judicial, en dos años estará listo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.



"Vamos a cumplir y en dos años va a estar terminado el nuevo aeropuerto como lo dijimos y no solo eso, ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto, las pistas, no se nota de que se está trabajando, porque lo estamos haciendo en la noche".



"Sí sabemos que es la estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley, entonces no pueden".



"Aún cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, hay instancias, y lo más que lograrían sería demorar el proyecto, es lo único, además si eso lo lograran tendríamos que informar por qué se detiene y quiénes son, no iban a quedar en el anonimato".



"Claro que hay interés político y también económico, puedo demostrar qué hay intereses políticos porque pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros (quienes presentan los amparos)".



"No va a pasar nada. Los estoy llamando a que se serenen, a que se tranquilicen. Yo les puedo decir, no estamos preocupados, es una campaña mediática".



Pagan 6 billones de dls. al año para llegar a EU



El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que los migrantes pagan alrededor de 6 billones de dólares al año para llegar a Estados Unidos, de acuerdo con testimonios de ellos mismos. Señaló que quienes cobran se enriquecen aprovechando la necesidad de las personas.



"Calculamos 6 billones, por lo que nos dicen los migrantes, que pagan 6 billones de dolares al año, cómo lo estimamos, porque hemos demandado al Instituto Nacional de Migración que nos diera información, conversando con migrantes todos pagan entre 3 mil 500 dólares y el que más ha pagado, 7 mil dólares. No hay nadie que llegue sin haber pagado".



"Estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración, que tiene potestades legales, que presente ante fiscalías estatales o la Fiscalía General, dependiendo el delito, y que empiecen acciones contra el tráfico de personas".



"Se lo vamos a decir a compañeros de Centroamérica y Estados Unidos, que nos enfoquemos entre todos a desarmar ese tráfico, esa es esclavitud de menores".



Despierta celos nombramiento de Ebrard



López Obrador aseguró que el nombramiento de Marcelo Ebrard al frente del plan migratorio despertó celos, pero refrendó su decisión de elegirlo.



"Se despiertan celos y sentimientos, quiero que queden claras las cosas, primero que es mi facultad, no se autonombró Marcelo Ebrard, yo tomé la decisión".



"Segundo, Marcelo Ebrard tiene toda la experiencia para encabezar el grupo que está atendiendo este asunto, lo ha demostrado durante mucho tiempo, está preparado, es un profesional".



"Se va a ir informando a quienes no tienen todos los elementos para que se aclare que esto fue lo mejor, de por si la política entre otras cosas es optar entre inconvenientes, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, entonces yo siento que fue un buen acuerdo para México, pero también para Estados Unidos".



Voy a informarle a Porfirio.- Ebrard



Luego que el diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo acusara que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está invadiendo las facultades de la Secretaría de Gobernación al encabezar el plan para contener a los migrantes en la frontera sur, el Canciller Marcelo Ebrard indicó que a mediodía de este viernes, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, le informará a Muñoz Ledo sobre la estrategia para reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos.



"Voy a informarle (a Porfirio) porque creo que hay un poco de desinformación".



"Yo respeto mucho a Porfirio fui uno de los que más lo apoyó. El debate no es de autoridades morales".



Respaldan Gobernadores plan migratorio



Gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz respaldaron el plan migratorio del Gobierno federal.



"Respaldamos este plan porque da certeza a los mexicanos, nos va permitir saber quiénes están en territorio nacional. No sólo en la parte de su integridad física, sino en la parte de salud, y cualquier situación que se pueda generar por este tránsito irregular", dijo el Gobernador del Oaxaca, Alejandro Murat.



Aseguró que los proyectos de infraestructura que ya están en marcha ayudarán a generar empleos no sólo para mexicanos, sino también para centroamericanos.



"Respaldamos totalmente la política social, y el compromiso es trabajar de manera coordinada con el Gobierno federal y privilegiar que haya pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes, atender de manera ordenada el flujo migratorio", afirmó el Mandatario de Tabasco, Adan Augusto López.



En su primer día como Gobernador interino de Campeche, Miguel Aysa insistió en que la migración debe regularizarse, y los estados afectados están listos para lo que el Gobierno federal solicite.



"Lo que pedimos es que sea en orden y respetando los derechos humanos, cuidando a los niños", agregó.



En tanto, el Mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García, añadió que para la entidad era preocupante entrar en una guerra comercial.



"No deseábamos ir a esta pelea de aranceles porque Veracruz podría verse afectado demasiado", dijo.



"Es fundamental que atendamos el problema de los niños, que haya un registro. Queremos que no se mezcle el problema de seguridad con el flujo migratorio, por ello era importante que se reforzara el registro".



El Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que la Guardia Nacional ayudará a que los migrantes no caigan en manos de la delincuencia organizada. Afirmó que en la entidad hay trabajo y se necesita mano de obra, por lo que los centroamericanos podrán tener diversos empleos.



"Esto que se está dando no es casualidad es la pobreza que existe en el sureste y Centroamérica", añadió.



Concluye el martes despliegue de Guardia



El despliegue de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur estará concluido el próximo martes 18 de junio, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



"Se han hecho muchos esfuerzos para acelerar el paso".



Recordó que la Guardia está conformada por elementos de diferentes instituciones, complementados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.



'No queremos guerra comercial, aunque podamos ganar'



López Obrador dijo que aunque no quieren una guerra comercial con Estados Unidos, México podría ganar.



"En una guerra comercial podemos perder, pero también podemos ganar, o sea, no es decir que no tenemos con qué defendernos, podemos perder pero también podemos ganar, pero el tema aquí importante es que no queremos la guerra, aunque la podamos ganar, porque la guerra no es opción, no es alternativa, y nosotros no somos guerreros".



Acusa que conservadores quieren que le vaya mal



El Mandatario federal acusó que a los conservadores están apostado a que le vaya mal.



"Ahora que estamos defendiendo a México, defendiendo nuestra soberanía, en vez de cerrar filas o de ayudar están apostando a que nos vaya mal, desde luego no todos".



"Ahora quisieran que nos fuese mal, yo les digo tranquilícense, serénense, nos va a ir bien, además falta poco tiempo para saberlo, nosotros estamos acreditando una vía nueva para acreditar el fenómeno migratorio".