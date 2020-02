Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 14 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.

Rechaza transparentar sablazo a IP

Dijo que no tiene por qué transparentar los nombres de los empresarios que pagarán boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial, que no aceptará el "cobro de favores" y que no hay nada ilegal en la petición.

-¿No sería mejor transparentar los nombres de quiénes van a aportar?, se le preguntó.

"Es que no tenemos por qué hacerlo legalmente", respondió.

"Les dije antier si ellos deseaban expresar que se dieran a conocer los nombres lo hacíamos pero si no es como comprar los boletos de la Lotería se quedan en el anonimato".

El Mandatario federal negó que pueda darse un "pago de favores".

-Pero si no se transparenta la lista de quienes van a comprar esos boletos, ¿cómo vamos a saber si no se ven beneficiados con contratos gubernamentales?, se le cuestionó.

"Nosotros no vamos a darle beneficio a nadie fuera de la ley, aquí no hay preferencias, no hay influyentismo", dijo.

-¿Y pago de favores?, se le insistió.

"No, es que ese es el problema, nos confunden, yo no soy Salinas, digo, sí calienta eso, no vamos nosotros, ya parece, imagínense tantos años de lucha, de mantener en alto nuestros ideales, nuestros principios, para caer en el influyentismo", contestó.

Además, descartó que haya una violación a la ley, pues se revisó previamente la viabilidad legal.

"No hay ningún problema, sería increíble que hiciéramos algo contrario a la Ley y en beneficio personal, si estamos hablando de que lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos médicos, así viene en el boleto, así viene en la carta que firmaron donde se comprometen a adquirir los boletos", indicó.

Aseguró que los empresarios están ayudando voluntariamente y rechazó que hubiera sido una extorsión.

"Entonces los empresarios voluntariamente están ayudando, les agradezco mucho, a los que no nos quieren, a nuestros malquerientes no les gustó, los del PAN dijeron que los habíamos extorsionado, imagínense, se exceden, o sea, ellos saben muy bien porque es probable de que los que asistieron algunos sean simpatizantes del PAN como simpatizantes de cualquier otro partido, entonces ellos saben qué se trató o que les pregunten si hubo una insinuación para que fuese a forziori (sic), no, no, incluso hasta lo subrayé", manifestó.

Acusó que REFORMA se quedó callado cuando se compró el avión y hasta lo aplaudió.

"El periódico REFORMA, de veras lo tengo que decir, se quedan callados cuando compran el avión, hasta lo aplauden, ahora buscamos vender el avión para que ese dinero le sirva a la gente, se convierta en equipos médicos y en vez de decir esto es inédito, dice sablazo, extorsión, influyentismo, entonces sí es interesante el tema, por este motivo y vamos a estar debatiendo sobre esto como 6 meses porque la rifa es el día 15 y va a venir el avión y vamos a invitar al REFORMA a que haga un reportaje y que nos digan si estuvo bien que se comprara el avión, a marzo, el mes próximo", afirmó.

Peso se ha fortalecido pese a coronavirus

Aseguró que el peso se ha fortalecido pese a que las economías del mundo están siendo afectadas tras el nuevo coronavirus, surgido en China.

"Yo sé que esto que estoy diciendo molesta a muchos adversarios que lo van a rebatir, que bueno, esto es diálogo circular, es polémica, pero voy a dar un dato duro, en este año por el coronavirus, entre otros factores, pero el coronavirus ha afectado mucho la economía mundial, en lo que va del año la única moneda que se ha fortalecido, se ha apreciado, a pesar del coronavirus, es el peso, ojalá y podamos conseguir el dato".

"Hay un ambiente internacional de incertidumbre económica financiera, pero nosotros afortunadamente estamos bien, no es para echar al vuelo las campanas, pero si se ha actuado bien, la Secretaría de Hacienda ha actuado muy bien".

Destacó que la economía del País ha sido impulsada por el crecimiento de las remesas a 36 mil millones de dólares, así como la política de aumento salarial para garantizar más ingresos y la ratificación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Además resaltó los datos de empleo y de ingresos del seguro social, pues afirmó que el salario promedio de los afiliados al seguro social pasó a los 12 mil pesos mensuales de los más de 20 millones de trabajadores que inscritos en el seguro social.

Asimismo, López Obrador celebró que el Banco de México haya bajado la tasa de referencia por quinta ocasión en fila al colocarla en 7 por ciento.

"También celebro que ayer el Banco de México haya bajado la tasa de interés al 7 por ciento, ha estado bajando la tasa de interés, esto ayuda porque hay más posibilidad para la obtención de créditos, o sea cuestan menos los intereses y se impulsa más el crecimiento económico".

Tienen listos 69 cuarteles de GN en 3 estados

El Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, informó que 69 cuarteles de la Guardia Nacional se encuentran listos en Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

"Se dio prioridad a los Estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, en ellas se están construyendo 18 compañías en Guanajuato, 29 en Jalisco y 22 en Michoacán, estas 69 ya están concluidas, son las que se iniciará su inauguración", dijo.

En conferencia matutina, junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el General informó que la proyección en 2019 fue de 81 compañías, por lo que se trabaja en la construcción de sedes en otros estados para completar dicha meta.

"Para completar las 81 tenemos tres en Durango, una en San Luis Potosí, tres en Tamaulipas, una en Chihuahua, una en Baja California, una en Sonora y dos en Sinaloa para hacer el total", indicó.

Los cuarteles tendrán la capacidad de albergar de 120 a 150 hombres dentro de coordinaciones regionales para atender la seguridad de la sociedad.

El General Sandoval enlistó los municipios de Michoacán en los que fueron construidas las instalaciones.

"Hoy serán entregadas estas instalaciones de Jiquilpan y Sahuayo", comentó.

Informó también que para este 2020 se tienen proyectadas 76 instalaciones.

"Ahorita estamos en el proceso de coordinar con Gobernadores y presidentes municipales los terrenos, ya tenemos la mayoría, estamos afinando los últimos detalles para que una vez que se entreguen las instalaciones los ingenieros pasen a la construcción de las que corresponden en el 2020".

Protestan contra feminicidios en Palacio

Mujeres protestaron frente a Palacio Nacional al considerar que el Presidente López Obrador puso la rifa del avión presidencial por encima del tema de feminicidios y en demanda de justicia para Ingrid Escamilla.

La protesta fue convocada por el Frente Nacional por la Sororidad, el colectivo "Las Brujas del Mar" y "El amor no es Violencia A. C".

Se dieron cita familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, quienes han reprochado que el Presidente haya echo a un lado el tema.

Entre ellas, Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana Velázquez Florencio, asesinada en Chimalhuacán, Estado de México, el 24 de julio del 2017.

"Nosotros nos indignamos cuando sabemos que para un Mandatario es más importante lo material que las vidas que se están perdiendo, que nos están arrebatando porque nos están arrebatando a nuestras hijas de la peor manera", expuso.

"A Dianita me la mataron el 2 de julio del 2017, ya van a ser casi 3 años y pues aún no hay una línea de investigación para dar con los responsables de quién la mató. A mí me la mataron en el Municipio de Chimalhuacán, cuando ese Municipio ya contaba con una alerta de violencia de género, pero a las autoridades no les interesa nunca este protocolo", agregó.

La madre criticó que autoridades tengan que esperar 72 horas y que les pregunten si las mujeres desaparecidas estaban con el novio o en una fiesta en vez de buscarlas.

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, las activistas han convocado a una serie de movilizaciones.

'No meto cabeza en arena', dice Presidente

Aseguró que todos los días se llevan a cabo acciones para atender el problema de los feminicidios y que no está escondiendo la cabeza.

"Ya me manifesté, estamos en contra de los feminicidios, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad".

"No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz".

Tras ser cuestionado sobre señalamientos por no hablar de la problemática en sus conferencias matutinas, el Mandatario dijo un decálogo contra la violencia hacia las mujeres.

"Mensaje para el feminicidio: 1. Estoy en contra de la violencia 2. Se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos 3. Es una cobardía agredir a la mujer 4. Es un acto de anacronismo y brutalidad el machismo 5. Se tiene que respetar a las mujeres 6. No agresiones a mujeres 7. No a crímenes de odio contra mujeres 8. Castigo a responsables de violencia contra mujeres 9. El Gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres 10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México... ya", puntualizó.

"Nos interesa enfrentarlo (el feminicidio) porque es además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio".

"No tengo ningún problema de conciencia y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse, nosotros venimos de la lucha social, yo no soy un fifí, llevo luchando más de 40 años por causas justas".

"No soy un Presidente surgido de la élite, insensible, simulador, estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres".