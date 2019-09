Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 13 de septiembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Toma de CNTE: 'menos significativa' que lo de antes



Aunque los miembros de la CNTE bloquearon la Cámara de Diputados impidiendo salida de legisladores, trabajadores y hasta niños, el Mandatario federal aseguró que esas protestas son menos significativas que las de antes.



Ayer, por los bloqueos al Palacio Legislativo de San Lázaro se canceló la sesión.



"Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, lo celebro, se llegó a un acuerdo y se aprobaron las leyes secundarias y ya se terminó este ciclo de la mal llamada reforma educativa que tanto daño causó sin ningún beneficio".



"Ayer hubo protestas bueno pues en comparación con lo que hubo ya no es tan significativo porque hubo hasta muertos, represión, entonces ya esto se termina".



El Mandatario destacó que se acordó con el magisterio que los docentes que egresen de las normales públicas se les otorguen plazas automáticas y que solo se limite este derecho si no hay vacantes.



'Todos cometemos errores', dice sobre Mireles



Salió nuevamente en defensa del subdirector del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, tras sus expresiones sobre mujeres, y justificó que todos cometen errores.



"Yo soy partidario de la readaptación, el perdón, no creo que los seres humanos no cometamos errores, no somos perfectos, tienen que ver con la naturaleza, con el creador, lo importante es no mantenernos en el error, rectificar, no caer en la autocomplacencia, ser humildes".



El jefe del Ejecutivo argumentó que a menos de que exista un procedimiento disciplinario en alguna instancia, él no pedirá su renuncia, pues ya se disculpó por sus dichos misóginos contra las mujeres. Indicó que no está de acuerdo en el llamado que hicieron senadores para que el ex líder de autodefensas se retire del cargo.



Aseguró que Mireles está dispuesto a "recibir información sobre cómo todos debemos respetar a las mujeres y hacer a un lado el machismo".



Acusa que PAN y PRI apoyan el huachicoleo



López Obrador aseguró que PRI y PAN apoyan el huachicoleo al oponerse en el Congreso a que sea delito grave la defraudación y evasión fiscal.



"Antes el Gobierno estaba al servicio de una minoría, igual o peor de dañina de quienes llevan a cabo estos actos de protesta, nada más que eran los de arriba y por eso no se le cuestionaba, ahora ya no hay huachicol ni arriba ni abajo".



Señaló que la postura de ambos partidos respecto a la tipificación de los delitos es igual, aunque con un porcentaje superior de recursos, a las pérdidas millonarias generadas por las manifestaciones y bloqueos en las casetas de las autopistas del País.



"No estoy justificando a los de las casetas, ni siquiera al viene viene, lo que digo es ni mordidas ni tarascadas. ¿Qué es eso de que se oponen a que sea delito grave la defraudación fiscal?, están apoyando el huachicol, están siendo cómplices de corrupción, ¿qué no son representantes populares?".



"Antes a lo mejor había la excusa de que los principales violadores de la Constitución y de las leyes eran los servidores públicos, ahora no, ahora es distinto".



'Sí están afectando', afirma de amparos por Sta. Lucía



Reconoció que los amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía sí están afectando a su Gobierno. El Mandatario había sostenido que esos recursos de sus adversarios atrasaban la obra, pero no estaba preocupado.



"Sí nos están afectando, también hay que decirlo, para que cada quien asuma su responsabilidad, nos afectan porque nos demoran en los trabajos y también de la rehabilitación del Lago Nabor Carrillo (en Texcoco)".



Nuevamente acusó al empresario Claudio X. González de estar detrás de los amparos, sin embargo, confió en que pronto el Poder Judicial resuelva el tema para arrancar las obras.



"Los amparos de Texcoco se van a resolver pronto, es un asunto de nuestros adversarios, es un capricho de Claudio X. González, que son los que promueven esto, ellos mismos lo sostienen, están en su derecho de manifestarse, de oponerse, pero no tienen razón".



"No tienen fundamento, es propaganda, es retrasar la obra".



'Exitosa, operación en Pemex'



Consideró que la colocación que realizó Pemex de 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional fue una operación exitosa.



"¿Cómo es que dicen mis adversarios? Que cada vez que no estoy de acuerdo con ellos, tengo otros datos".



"Ayer se llevo a cabo una operación financiera de lo más exitosa en la historia en las finanzas de Pemex, muy contrario a todos los pronósticos, hubo una reestructuración de deuda, venta de bonos y resultó que la demanda fue 7 veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado, creo que 5, 7 mil millones de dólares y hubo demanda del mercado por 38 mil millones de dólares, con tasas bajas, tengo otro dato, por eso digo y salió muy bien Pemex de esta operación porque los inversionistas están muy informados".Pemex realizó ayer la colocación de 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda. De acuerdo con la petrolera, durante su emisión se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.Volvió a decir que quiere que la conmemoración del Grito de Independencia sea una fiesta y que no haya violencia."Va a haber fiesta el día 15 por la tarde noche, están todas, todos invitados, ya ayer hablábamos de que es una fiesta familiar, nada de alcohol, nada de droga, nada de armas, todo en paz, no queremos la violencia, y recordar a las madres, a los padres de nuestra Patria, los que lucharon y dieron su vida para que México fuese un País libre, independiente, soberano"Informó que su nueva sala de juntas en Palacio Nacional que se llamará "Daniel Cabrera y los Olvidados". Dicho espacio sustituirá al comedor histórico que actualmente utiliza para realizar sus encuentros con grupos mayores a las 15 personas."La sala de juntas ya no va a ser el comedor que se usaba para los actos, se va a conservar como está actualmente y la sala de juntas va a llevar el nombre de 'Daniel Cabrera y los Olvidados', y adentro de la sala están nuestros héroes de las tres transformaciones"."Vamos a tener a Valentín Campa, va a estar Othón Salazar, Heberto Castillo, el doctor Nava y otros, los que en los últimos tiempos lucharon por la justicia, la democracia y que ayudaron a que se lograra esta cuarta transformación, o se iniciara".Cabrera fue uno de los principales periodistas opositores al Gobierno de Porfirio Díaz, y director del diario satírico "El Hijo del Ahuizote".Aseguró que se está trabajando en la remodelación de dicha zona que antes era utilizada por el Estado Mayor Presidencial, y la cual, afirmó "tiene muebles de lujo"."Cuando se abra la sala los invito, pronto, estamos por terminar".Esa sala se ubica junto al departamento en el que vivirá el Presidente con su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo Jesús.