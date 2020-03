Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 13 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Defiende Ssa pruebas y monitoreos de Covid-19



El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que las pruebas para detectar casos de coronavirus en el País se han hecho de acuerdo a los protocolos y reiteró que se sigue realizando el tamizaje en aeropuertos.



Esto luego de cuestionamientos relacionados con el número de pruebas debido al bajo número de casos registrados.



"Hay muchos mecanismos en que se puede documentar información. México sigue el modelo de vigilancia, no es misterio y no tenemos que ocultar nada", aseguró en conferencia mañanera acompañado del Presidente.



El funcionario indicó que en enero iniciaron con 9 mil 100 pruebas por parte del INDRE y los 31 laboratorios estatales, además de la CDMX (con 200) y los 100 laboratorios de apoyo del ISSSTE y el IMSS.



Destacó que hasta el momento, en las rondas semanales, no hay coronavirus fuera de los casos documentados.



En el País suman 15 casos positivos de Covid-19, y uno que ya se recuperó, precisó López-Gatell.



Agregó que el sector salud contará con insumos oportunamente, de acuerdo con la fase epidémica.



Acusan a políticos de propagar rumores por virus



López Gatell, desmintió la propagación de rumores sobre la falta de medidas ante los casos de Covid-19 en el País.



El funcionario se refirió a un video del senador Samuel García donde aseguraba que existían muchos más casos de coronavirus en México y se estaban ocultando haciéndolos pasar por influenza. También reportó una saturación en el número de la Dirección General de Epidemiología.



"Saturaron nuestra línea telefónica pero después circularon efectivamente videos, me parece que es un senador creo que de Nuevo León diciendo cosas completamente falsas, absolutamente falsas, horas más tarde en sus redes sociales criticaba el hecho de que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas", expuso.



López Gatell también calificó como desafortunados los pronunciamientos realizados por las Cámaras de Diputados y Senadores.



"Ambas cámaras han hecho pronunciamientos, en el caso de los diputados de manera formal por parte de la Junta de Coordinación Política en donde exhortan a la Secretaría de Salud, uno, a declarar el estado de emergencia y hemos declarado múltiples veces por qué no hay criterio para declararlo", dijo.



"Pero además nos exhortan a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el tres de enero".



Rechazó también rumores en redes sociales y en cadenas de televisión de EU sobre el número de casos en el País.



"Disipar una idea que ayer se estuvo propagando, de echo desde ante ayer, no solo en méxico sino en otros países, concretamente en Estados Unidos, en cadenas de televisión, la idea de que México oculta los casos o miente o no se está dando cuenta", dijo.



Y aseguró que el número de casos presentados se debe a tiempo que lleva la enfermedad en el País.



López-Gatell desmintió la cancelación de actividades en estados o clases."Ayer detectamos dos oficios apócrifos que se les atribuían a los Gobernadores de Aguascalientes y de Quintana Roo y en uno decía que se iban a cancelar distintas actividades, en el caso de Aguascalientes la Feria de San Marcos: falso, el Gobernador ratificó que era falsa la información y en Quintana Roo decía que el Gobernador Carlos Joaquín llamaba al cierre de escuelas en el Municipio de Benito Juárez, falso también", indicó."También tuvimos saturación de nuestro servicio de información telefónica, el número 800 y esto fue derivado que circuló prolíficamente en las redes sociales una falsa nota atribuida a la Dirección General de Epidemiología que llamaba a las personas a que solamente llamaran al teléfono y esperaran a que fuera alguien a tomarles una muestra para diagnóstico: falso".El subsecretario informó que esos datos se habían publicado dos meses atrás específicamente para los viajeros que venían de China, cuando eran muy pocos casos en el mundo.El subsecretario López-Gatell anunció que como parte de los mecanismos para combatir la desinformación por coronavirus se realizarán spots para la población."Vamos a tener ya un repertorio de spots, mensajes directos a la sociedad de audio y video y va ayudar, va a haber información creíble, documentada", afirmó.Comentó que Jenaro Villamil, director del sistema público de radiodifusión va a alojar los materiales y a dar espacio a entrevistas con funcionarios sobre el tema.El Mandatario federal reiteró el llamado a los mexicanos a comprar "cachitos" de la rifa relacionada con el avión presidencial y aseguró que en algunas partes ya se están agotando."Termino invitándoles a que participen, ayuden, cooperen, comprando boletos para el avión, su cachito, hay unos muy enojados, los entiendo, es que compraron un avión muy grande, le heredó un faraón un avión a otro faraón, en la época de los faraones, entonces ahora que se está rifando el avión querían otro faraón pero resulto un Gobierno republicano, austero"."Se están agotando los boletos en algunas partes pero recuerden que estamos iniciando y como viene un sorteo del día 18 de marzo, pasando ese sorteo ya la distribución es plena, es completa, porque nos están hablando de que ya no hay en algunos lugares, ya van a llegar, van a estar en todos los sitios".Reiteró su condena a los diputados panistas por no respaldar que los programas sociales se incluyeran en la Constitución."No votaron los del PAN para que se elevara a rango constitucional la pensión a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, no votaron a favor de las becas para estudiantes de familias pobres, no votaron para que la salud sea gratuita, la atención médica, medicamentos y tampoco quieren cooperar en la rifa"."Miren para qué es la rifa, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre".