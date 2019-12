Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 13 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes.



Urge 'limpia' de ligados a García Luna



Aseguró que giró instrucciones para indagar y retirar del Gobierno a funcionarios vinculados a ex titular de SSP Genaro García Luna, detenido en EU acusado de nexos con el narcotráfico.



"Ahora con la detención de García Luna, lo mismo, ya giré instrucciones para que se haga una revisión en el actual Gobierno, quiénes participaron y estuvieron en el equipo de García Luna, quiénes después del Gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que los hay", indicó.



"Pero si los hay y estuvieron actuando este tipo de funciones, para fuera, para fuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y está escrito: no se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia".



García Luna fue detenido el lunes pasado en Dallas, Texas, acusado de corrupción por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.



En días pasados, el Presidente señaló que no aprovechará la captura del ex titular de SSP para atacar políticamente a su antecesor, Felipe Calderón, pero que tampoco aplicará el llamado "punto final" en caso de que las investigaciones lleguen hasta él.



Confían en aval a T-MEC en EU próxima semana



Confió que el Congreso de Estados Unidos avalará el T-MEC antes del 20 de diciembre.



"Esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo, ellos tienen hasta el día 20, al parecer ellos tienen acuerdo entre republicanos y demócratas, quedaría pendiente Canadá, pero en el caso de Estados Unidos pueden aprobarse antes del 20 de la semana entrante", aseguró en conferencia matutina.



"Es un acuerdo comercial y también político, porque no hay confrontación entre los gobiernos y esto no sucede en otras partes del mundo, así termina la semana bien".



El Mandatario celebró la decisión del Senado de aprobar el acuerdo con 107 votos a favor y 1 en contra.



"Ya mejor no puede darse una situación", dijo.



Los legisladores avalaron ayer un texto que apenas habían recibido el miércoles.



'Evo se despidió pero no para siempre'



Reveló que habló con Evo Morales antes de que se fuera a Argentina y que se despidió, pero no para siempre.



El Mandatario federal dijo al boliviano que México era su casa y que estaban las puertas abiertas.



"Se despidió de mi Evo, no para siempre, se despidió de mi porque se fue a Argentina, hablamos, le dije que esta era su casa y que estaban las puertas abiertas para Evo y para todos los luchadores sociales del mundo, haciendo honor a lo que ha hecho nuestra política exterior que ha sido ejemplar en otorgar asilo a perseguidos políticos", indicó López Obrador en su conferencia mañanera.



"Hemos dejado de manifiesto que no queremos dictaduras militares, democracia sí, militarismo no, y hablé con Evo, se fue, muy agradecido con el pueblo de México, muy agradecido con los mexicanos, se fue a Argentina, al menos eso fue lo que me comentó, hablamos por teléfono antier en la noche".



Ayer, seis días después de dejar México, Evo Morales escribió un tuit para agradecer el rescate y el posterior asilo que le concedió el Gobierno de México.



Luego, el nuevo Canciller de Argentina, Felipe Solá, informó que el boliviano se quedará en ese país como refugiado y soltó: "Evo Morales se siente mejor acá que en México".



'Universidades famosas resultaron patito'



Criticó la ineficiencia de quienes llama tecnócratas y afirmó que no salieron bien formados de universidades famosas, pues resultaron ser "patito".



En conferencia matutina, López Obrador criticó a integrantes de Pemex, a quienes la Secretaría de la Función Pública les descubrió casos de corrupción.



Señaló que dichos tecnócratas son ineficientes, contrario a lo que se piensa, al ser egresados de grandes y "famosas" universidades.



"Si lo hicieron de mala fe con el propósito de destruir a Pemex, o por ineficiencia, y me inclino más, aunque pudo ser de mala fe, sobretodo por los intereses, la ambición, el dinero, los contratos, me inclino más por la ineficiencia", dijo.



"Es que son muy limitados los tecnócratas, muy contrario a lo que se piensa, además ellos son técnicos que se creen científicos, pero es increíble lo ineficientes que son".



El Presidente aseguró que posiblemente creyeron o partieron del supuesto que Pemex ya no necesitaba inversión pública porque con la reforma llegaría "a raudales" inversión extranjera.



"Es decir, para qué invierte el Estado si con la reforma basta porque con los contratos van a empezar a producir petróleo y no hace falta Pemex, se hace a un lado a Pemex, se suple a Pemex", afirmó.



Pide rectificar y recortar a partidos



Luego que propuesta de Morena para recortar recursos a partidos fuera desechada tras no alcanzar mayoría en San Lázaro, el Presidente López Obrador insistió en que se podría volver a plantear la iniciativa.



Incluso, dijo, se podría enviar desde el Ejecutivo.



"Lamento mucho que se haya votado así, pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo, creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma", dijo en conferencia mañanera.



"A lo mejor lo hacemos nosotros", dijo, "para febrero, regresando el nuevo periodo ordinario, no lo descarto porque es austeridad y lo he dicho, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios".



Desde Palacio Nacional, el Mandatario llamó a los legisladores a rectificar y enmendar su decisión.



"Entonces, ¿para que al final los diputados se oponen a algo que no les afecta?, solo por la postura de los partidos, ahora si que como se decía antes: 'tan bien que iban', pueden reparar, pueden enmendar, pueden rectificar, eso es también la política, capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia, no cerrarse", señaló.



"Hay que esperar el próximo año porque la política también es tiempo, hay veces que no es el tiempo oportuno, adecuado, hay que esperar y ojalá y se logre".



Agregó que se debe explicar mejor la iniciativa y no permitir que dirigentes tomen las decisiones.



"A lo mejor faltó más explicación sobre la reforma y a veces porque hay la inercia toman las decisiones arriba los dirigentes y algunos legisladores no se enteran a quien obedecen, quien está decidiendo arriba, pero se puede llegar a un acuerdo en ese sentido", comentó.



Recibirá Gertz a padres del caso ABC



Informó que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero se reunirá este viernes con padres de las víctimas del caso ABC para informarles sobre avances sobre la investigación.



"Una buena noticia, el Fiscal recibirá hoy a los padres de la guardería ABC", dijo.



Previamente, el Mandatario había anunciado la petición de una reunión durante su conferencia matutina.



"Me lo pidieron y me comprometí a eso, lo repito de manera respetuosa porque el Fiscal es independiente, pero se trata de un asunto de justicia que nos atañe a todos, por eso lo hago y se tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en 10 años", dijo.



"El IMSS está haciéndose cargo de la reparación del daño de manera solidaria, en eso no hay límites, hemos planteado ayudar en todo, se ha avanzado en este tipo de apoyo, lo que tiene que ver con la entrega de recursos".



Tras reunirse ayer con padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC, incendiada en 2009, en Hermosillo, Sonora, el Mandatario aseguró que se ha avanzado en el caso, pero aún no es suficiente.