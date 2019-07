Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 12 de julio

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes en Tepic, Nayarit.



Descarta recesión; ve desarrollo



Rechazó el informe de que la economía mexicana entró en recesión, publicado ayer por la correduría Bank of America-Merrill Lynch. El Mandatario federal admitió que podría haber menor crecimiento, pero con desarrollo.



"No veo amenaza de recesión, ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo?, ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes. Ahora es crecimiento".



"Aceptando sin conceder que exista una disminución en la tasa de crecimiento, no tengo la menor duda de que puede existir esa tasa de disminución, mejor dicho, esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo, porque ahora hay una mejor distribución del ingreso".



"Van a seguir cuestionando el manejo económico porque les molesta mucho el que se haya decidido acabar con la corrupción, ése es el fondo".



"Estas corredurías, la prensa financiera internacional, y la nacional desde luego, fueron como alcahuetes de la política de saqueo que se padeció en México en los últimos años; si no alcahuetes, guardaron silencio cómplice, nunca denunciaban que se estaba saqueando el país, se hacían de la vista gorda, y ahora son los más tenaces críticos de nuestra política".



"Los periódicos, todos, parecen boletines como en la época de antes".



"No hay cuidado, yo hago un llamado a los dueños, directores de los medios a que se actúe con responsabilidad, porque si no me la voy a pasar replicando todo el tiempo".



Afirma que intervendrán en caso de redadas



Ante el anuncio de Trump de que habrá redadas en todo EU, López Obrador dijo que son declaraciones y no hay que engancharse.



"Son declaraciones, hay que esperar y actuar con mucha prudencia, no engancharnos"



"En el caso de que se tomara una decisión así, pues nosotros intervendríamos para hacer ver que ese no es el camino".



"A lo que voy es que es algo que puede pasar pero no está confirmado, y, si se diese, tenemos nosotros mecanismos de protección a nuestros paisanos y a los migrantes, como lo estamos haciendo, pero no (debemos) adelantar vísperas".



'Nada injusto va a prosperar en BC'



El Presidente confió en que el Poder Judicial no avalará una ilegalidad en Baja California, en alusión a la reforma constitucional que permitiría extender el mandato del Gobernador electo, Jaime Bonilla.



Afirmó que ya hay impugnaciones a la reforma y pidió esperar la resolución de las autoridades.



"Yo les aseguro que nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar".



"No creo yo que nada que sea injusto prospere, ya se acabó, estamos en otros tiempos".



"Yo no tengo injerencia en esos asuntos, ya cambió eso".



Presumen baja de homicidios en Nayarit



El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval reportó en Nayarit una disminución del 9.4 por ciento en los homicidios de diciembre del 2018 a mayo del 2019, en comparación al mismo periodo de la Administración anterior.



En conferencia matutina con López Obrador desde Tepic, Nayarit, el General Sandoval informó que en dicho periodo se reportaron 77 homicidios dolosos, de los cuales 34 están vinculados a la delincuencia organizada.



Asimismo, 94 personas han sido detenidas y se han registrado 3 agresiones a autoridades de seguridad, afirmó.



El 61.7 por ciento de estos homicidios se reportan en Tepic, Bahía de Banderas y Del Nayar.



El General indicó que el Estado ocupa el lugar número 27 en incidencia delictiva.



Agregó que Nayarit está dividió en tres coordinaciones regionales en las cuales participan ya mil 453 elementos de la Guardia Nacional.