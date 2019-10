Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 11

Cd. de México, México.-Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente en la conferencia mañanera de este viernes desde Palacio Nacional.

Afirma que demócratas quieren libertad sindical



El Presidente reveló que la petición central de los congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, para avanzar en la ratificación del T-MEC, es garantizar la libertad y la democracia sindical en México.

"Se ha estado hablando con legisladores, acaba de estar una delegación del Partido Demócrata, nos reunimos, aclaramos dudas, ellos tienen interés en el tema laboral.



"Es hasta admirable que legisladores de EU, del Partido Demócrata, estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos.

"Ellos quieren que haya libertad y que haya democracia sindical. Nosotros promovimos una ley con ese propósito y estamos asegurándonos de que se va a aplicar esa ley para que los trabajadores elijan a sus representantes, que mejoren sus condiciones laborales", señaló.



Celebra combate a corrupción en Poder Judicial



Cuestionado sobre la suspensión del Magistrado Jorge Camero por parte de la Judicatura Federal, el Jefe del Ejecutivo celebró que se esté actuando en el Poder Judicial para combatir la corrupción.



"Yo celebro el que se actué en el Poder judicial para combatir la corrupción, desde luego no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, pero es un hecho inédito el que por corrupción o por presunta corrupción se destituya a un Magistrado", dijo.



"Si celebro que no se tolere la corrupción, cero corrupción, estigmatizar al corrupto, también con el matiz de que nadie puede ser juzgado a priori, no es ajusticia y luego averiguas, no, todo mundo tiene derecho a defenderse legalmente, pero si hay indicios de corrupción, no se puede estar en el cargo, mientras se hace la investigación, para afuera".



Dice que depositaron 80 mdp a Magistrado



El Presidente afirmó que el Magistrado Jorge Camero está siendo investigado por un depósito de 80 millones de pesos, hecho que no puede ser tolerado por ser un presunto acto de corrupción.



"Nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a ministros menos y como sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, y en el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo y ahora se dan estos casos, por eso lo celebro y desde luego esto va generar polémica pero que bueno que se ventile este asunto.



"Tengo entendido de que se trata de un depósito de 80 millones de pesos, estas cosas de ser ciertas no se pueden tolerar y por eso lo celebro, no es solo limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, todo el Gobierno", refirió.



Gobierno no es el DIF, dice sobre nepotismo en Morelos



Cuestionado sobre el caso de Morelos, donde el medio hermano del Gobernador Cuauhtémoc Blanco ha colocado a familiares en distintos cargos públicos, el titular del Ejecutivo consideró que no se debe permitir el nepotismo porque está prohibido por la ley.



"Si la ley lo prohíbe, no se puede permitir. Si la ley lo prohíbe, aunque sea una eminencia, además, no es sólo un asunto legal, es un asunto ético" aseguró.



"Si el Gobierno no es el DIF, no es para la familia", dijo.



'No conozco detalles sobre Medina Mora'



El Mandatario dijo que aceptó la renuncia de Eduardo Medina Mora sin conocer los detalles del expediente del ex Ministro.

"Lo que sé, porque corresponde al Poder Judicial y a la Fiscalía General, lo que sé es que se abrió una investigación en la Fiscalía, no conozco los detalles, no conozco el expediente, porque no me corresponde.

"Supe que hubo una solicitud de información a la UIF y se envió la información a la FGR y que el ministro tomó la decisión de renunciar", señaló.



'Me da pena caso Baja California'



El Jefe del Ejecutivo afirmó que le da pena discutir el caso de Baja California, donde el Poder Judicial resolverá si se debe extender la Gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años, porque se deben respetar las leyes y la Constitución.



"Yo no estoy involucrado en este asunto, es algo incluso que me produce pena, me da pena, porque no deben estarse discutiendo estos asuntos, hay que respetar lo que establecen la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades", dijo.



"No voy a meterme en eso, sea quien sea, no tolero de nadie el que se viole la Constitución, la letra, el espíritu de la Constitución, y soy partidario de la democracia, ese es mi punto de vista".



Afirma que no se importó crudo ligero



El Mandatario rechazó que se esté importando petróleo ligero como reportó la Administración de Información Energética de Estados Unidos.



"En definitiva no estamos importando petróleo crudo, el dato que se dio fue equivocado, el dato que se publicó en la prensa no corresponde a la realidad.



"Cuando recibimos el Gobierno, la Administración pasada tenía comprados 300 mil barriles, pero eso fue al inicio, hasta aquí lo planteé. Dimos la orden terminante de que eso no volviera a suceder y ahora, afortunadamente, ya se estabilizó la producción de petróleo, que se estaba cayendo, que venía en picada hace muchos años", afirmó.



'Extraordinario, perdón de ex Presidentes'



El Presidente consideró que sería "extraordinario" que los ex Presidentes pidieran disculpas por los errores que cometieron durante sus sexenios y rectificar.



"Sería extraordinario, un acto de humildad nunca visto, sería bien recibidor por la gente, porque ofrecer disculpa, pedir perdón es de seres humanos sublimes.



"Es un acto de humildad extraordinario, excepcional, el decir: cometí estos errores, me equivoqué y ofrezco disculpas.

"No caer en la soberbia, rectificar, saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, eso es importantísimo. Yo no convoco a eso, eso depende de cada quien, pero si se lograra sería buenísimo para nuestro País", agregó.