Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 10 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Exhibirán a responsables de caos y escasez en salud



Aseguró que se exhibirá a responsables de escasez de medicinas, falta de médicos y mal funcionamiento de instalaciones de salud en diversos estados del País.



"Estamos pensando en que se conozca, dar más información, sobre quiénes son los responsables de que falten las medicinas, a ver quién es, para que en cualquier lugar del País se sepa quién es el responsable, incluso dar su teléfono para que se informe".



"Lo mismo, quién es el responsable de que no falten los médicos, de que funcionen bien las instalaciones de salud".



El Mandatario aseguró que, a través de un centro de información, también se dará a conocer a los responsables de que los trabajadores se basifiquen y de quien se hace cargo de las acusaciones y denuncias por abusos e incumplimiento en la gratuidad de la atención médica y medicamentos.



López Obrador recordó que la Constitución indica que las medicinas y médicos en el País son gratuitos.



"No es conmigo, es con la ley, la Constitución establece el derecho del pueblo a la salud, ahora la nueva ley lo señala: no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población".



"Hay quienes no ven bien esto, incluso no solo por cuestiones económicas o porque estén haciendo algún negocio con las cuotas, que suele pasar".



Recalcó la existencia de personas que hacen negocio y rechazan que se entregue de manera gratuita las medicinas y atención médica.



"Es una cuestión ideológica, es una situación de mentalidad ¿cómo que no se va a cobrar? Eso es populismo, paternalismo, cómo no se va a cobrar la atención médica y se van a entregar de manera gratuita las medicinas, hay mucha gente que no coincide con esto, pero tenemos que respetarlos"."Ya hay países donde los servicios de salud son gratuitos, Suecia, Dinamarca, Noruega. Y es atención médica y medicamentos gratuitos, y no es nada más atención médica de primer nivel nada más, y no es gratuita nada más la medicina en lo que se ha dado de llamar cuadro básico, no, todas las medicinas".Dijo que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que procedía la extradición del ex Gobernador César Duarte en caso de que sea detenido."Lo están viendo los abogados, no estaba bien el planteamiento, no del Gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría para la solicitud de extradición, entonces ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del Gobierno de Estados Unidos, sí procede la extradición"."Ya hasta me estoy pasando yo en lo que corresponde al debido proceso, pero es información que tiene que ver con el Departamento de Estado".Tras ser cuestionado hace cuánto se avaló la extradición, López Obrador respondió que "hace como 15 días".Pidió que Estados Unidos también colabore en investigación sobre vínculos de ex funcionarios con Genaro García Luna. Refirió que es cuestión de tiempo para saber si hay o no algún nexo."Si hay vinculación se va a saber más temprano que tarde porque no sólo se está haciendo investigación allá, también la Fiscalía General está haciendo investigación, se está investigando desde Hacienda con inteligencia financiera para ver todo lo relacionado con lavado de dinero"."Yo espero también lo dije, y lo repito, que se actúe en el caso de Estados Unidos y lo digo con todo respeto porque son autónomos e independientes es una nación libre y soberana y somos respetuosos porque queremos que nos respeten siempre, sería importante que también se buscara llegar al fondo porque no solo son autoridades mexicanas, hay también autoridades de EU, funcionarios de las distintas agencias que participan en operativos conjuntos".Recordó el operativo contra el tráfico de armas denominado 'Rápido y Furioso', donde participaron México y EU cuando García Luna era titular de la Secretaria de Seguridad."Es un operativo de los sótanos que afecto mucho. Estamos hablando de pérdida de vidas humanas y que no hay responsables y los responsables ¿solo están aquí de este lado?, ¿quién autorizó eso allá?, ¿quiénes fueron los responsables?, aparte de la investigación nuestra, independientemente de lo nuestro, no nos apresuremos, yo creo que se va a conocer toda la verdad".Aseguró que el FBI y la FGR ya tienen un dictamen sobre la masacre de miembros de la familia LeBarón."Hubo también cooperación del FBI en este caso, ellos decidieron participar, nos pidieron que querían ayudar y se permitió el que ellos contaran también con todos los elementos, al parecer ya tienen ellos un dictamen y la FGR lo mismo, ya se tiene esa información".Reconoció que faltan más acciones para reducir el número de homicidios dolosos que se cometen en Chihuahua. Expresó su preocupación por la pérdida de vidas humanas."Nos preocupa el delito de homicidio por razones obvias, primero porque es la pérdida de vidas de seres humanos y eso es lo que más nos preocupa de todo y medimos por eso lo de homicidio, pero también porque no hay cifra negra en el caso de homicidios, como también no hay cifra negra o muy poca en el robo de vehículos"."En el resto de los delitos sí hay cifra negra, no todos los delitos se denuncian, en general el Chihuahua vamos avanzando, repito, nos falta más para reducir el número de homicidios que se cometen en Chihuahua".López Obrador aseguró que el Estado ha presentado una disminución en la incidencia de todos los demás delitos."Tenemos problemas en homicidios, eso es lo que más nos está costando enfrentar pero se está trabajando con ese propósito".El General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de Defensa Nacional, indicó que, como parte de la estrategia de seguridad, se implementará en Ciudad Juárez un centro regional, el cual se sumará a los cinco existentes en los Estados de Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Colima y Veracruz, además del nacional ubicado en la Ciudad de México."La idea es fortalecer esta parte del Estado y que sirva para el trabajo de dependencias federales y estatales"."Entre más inteligencia tengamos, menos fuerza necesitamos, esa es la concepción que estamos teniendo, incrementar en gran medida la inteligencia para actuar de manera eficiente en contra de los grupos delincuenciales".