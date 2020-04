Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 10 de abril

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



'Compensará EU recorte de barriles de México'



Anunció que acordó con Donald Trump que Estados Unidos compensará el aporte de México en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para la reducción mundial de petróleo.



El Mandatario informó que la tarde de ayer sostuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos en la que acordaron que el País reducirá su producción en 100 mil barriles de crudo.



"Hablamos, se comunicó con nosotros el Presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles".



"México está aportando, en general es el 5.5 por ciento, no podíamos el 34 por ciento".



López Obrador recordó que sostuvo su postura 'hasta el final' porque al País le ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción del petróleo.



"Nos sostuvimos hasta el final por las razones que ya expresé, no es lo mismo producir 12 millones de barriles diarios que un millón 786 mil y además saliendo de una crisis o empezando a remontar una crisis de pérdida de producción durante 14 años consecutivos, por eso no podíamos aceptar lo que se propuso originalmente y resistimos".



"El Presidente Trump me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice 'sólo México no aceptó' y ya le expliqué el por qué y le hice la propuesta que afortunadamente aceptó con esta compensación de parte de ellos, de los 350 mil barriles, primero pedían 400 luego 350 mil, el planteamiento cuando le dije que eran 100 mil y no podíamos más él muy generosamente me expresó que ellos iban a ayudarnos con los 250 mil adicionales o que ellos van a aportar, por eso le agradezco".



"Y se informó en ese instante, exactamente a las 7 y media de la noche se envió una notificación a los directivos de la OPEP y recibieron el informe nuestro, reporte nuestro, creo que ya era media noche o madrugada pero ya tuvo conocimiento la OPEP".



"No podíamos a la primera decir sí, 400 mil barriles menos".



Pide ventiladores a Trump y equipo a Xi



Dijo que en llamada con el Presidente Trump le solicitó la venta de ventiladores y monitores para atender a enfermos de Covid-19.



"Aproveché la conversación con el Presidente Trump, como llevamos buenas relaciones, para pedirle en nombre de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores y 10 mil monitores, le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando, la falta de ventiladores en general, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos".



"Me contestó, me respondió que va a consultar con los encargados de la basto, de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular".



El Mandatario le agradeció por su tiempo y por escuchar su petición.



Asimismo, agregó que esta mañana tendrá una conversación telefónica con su homólogo de China, Xi Jinping, para solicitar la venta de más equipo médico.



"El tema es agradecerle porque nos están asistiendo de equipos médicos que requerimos y también para ver la posibilidad de adquirir más equipo y no tener problema de abasto, de falta de más de ventiladores, de monitores, estar preparados para la posibilidad de que se dispare el contagio, la enfermedad y que tengamos forma de atender a enfermos hasta terapia intensiva".

Cuestionado sobre si toma medidas ante el riesgo de que pueda contraer coronavirus, el Mandatario federal dijo que se cuida como todos, sin un cuidado especial."Acerca de mi salud estoy bien, no tengo ningún problema, ya saben ustedes soy hipertenso pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica, constantemente me estoy tomando la presión, estoy bien, traigo presión como de joven, no tengo problema, estoy bien de salud y me cuido, lo que nos están recomendando a todos, no es un cuidado especial porque si no no podría yo trabajar, tengo que tener reuniones, estamos teniendo reuniones diarias, a veces dos reuniones al día por lo del coronavirus, haciendo recuentos de cómo estamos, proyecciones, atendiendo todo".Adelantó que el lunes presentará un informe sobre Covid-19."Balance de cómo vamos y qué sigue, todo esto con base en los análisis de proyecciones de los especialistas, de los técnicos, médicos y científicos que nos están ayudando, pero el lunes vamos a hacer un informe general. Aprovecho para pedirle a los dueños, concesionarios de medios de comunicación que siempre nos han apoyado para que el lunes puedan transmitir el mensaje a toda la Nación".