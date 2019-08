Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 09 de agosto

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes, realizada en Durango.



'Hechos de Uruapan son un desafío'



Aseguró que los hechos de ayer en Uruapan, donde fueron dejados 19 cuerpos en tres sitios de la ciudad, representan un desafío para las autoridades. No obstante, destacó que su Gobierno seguirá con la misma estrategia anticrimen.



"Muy lamentable este caso, desde ayer se está atendiendo, lamento mucho que se presenten estos hechos de violencia tremendos donde pierden la vida seres humanos, y además por la forma en que se realizan estos crímenes".



"Estos actos son lamentables, constituyen un desafío para autoridades, pero vamos a seguir con la misma estrategia y estoy seguro que vamos a dar buenos resultados".



"Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia, pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos, que fue lo que nos llevó a está situación de inseguridad y violencia".



"Precisamente inició ahí en Michoacán, fue ahí donde se declaró la guerra al narcotráfico y se produjo mucho daño y mucho sufrimiento al pueblo de México".



Pide Presidente no hacer juicios sumarios



Cuestionado sobre el caso Robles, pidió no hacer juicios sumarios y dijo que no es su fuerte la venganza.



"No tengo información, no ha solicitado la Fiscalía más información sobre otros servidores públicos, esto lo solicitan a través de la oficina (sic) de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y él nada más me informa, la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales o extranjeras sobre manejo de dinero pero no tengo información de otros servidores públicos".



"La instrucción es que no se tape nada, yo no quiero ser un Presidente rehén de nadie".



"También, aclaro, no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza, y tampoco por los linchamientos mediáticos, se tienen que presentar pruebas, tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar, hay algo que se debe de cuidar mucho, todos debemos cuidar la dignidad de las personas, ser respetuosos de eso".



Busca apoyo para lograr Acueducto en La Laguna



Se comprometió a que se construya un Acueducto en La Laguna para garantizar abastecimiento de agua, y pidió apoyo para lograr la obra, sin mezquindades.



"Sobre esto último sí quiero comprometerme, sí se va a hacer el acueducto para que haya agua en la Laguna, sí me comprometo a eso porque de todas las demandas esa considero es la más necesaria, urgente, tiene que ver con la salud, ya los mantos acuíferos en La Laguna están sobreexplotados, y es una realidad el que se tiene contaminación, el agua está contaminada con arsénico, no podemos resolver el problema con plantas de tratamiento del arsénico, imagínense, eso no, tenemos que garantizar que el agua que utiliza la gente para su alimentación sea un agua pura sin esta contaminación de arsénico, no puede haber cosa más importante que eso",



"Vamos a resolver, vamos a convocar a todos a que nos ayuden. También aquí aprovecho, no vaya a suceder que salgan intereses mezquinos que digan no se pueden llevar agua de la presa Zarco a La Laguna, porque es impedir que haya salud, que haya vida, necesito el apoyo de todos, la colaboración de todos, nada de mezquindades, de una vez lo aclaro porque vamos a invertir, son como 60 kilómetros de Acueducto para llevar agua limpia, buena, a Torreón y a Gómez Palacio, a Lerdo".Sobre las protestas de campesinos que exigen recursos aseguró que no dará marcha atrás en su decisión de que el dinero se entregue directamente al productor y no a organizaciones."Somos respetuosos del derecho de manifestación y siempre se va a optar por el diálogo, no por la fuerza, no somos represores"."No hay razón para estar protestando por eso, no vamos a permitir el huachicol ni arriba ni abajo ni en ninguna de sus manifestaciones, se acaba la corrupción, poco a poco se tiene que ir entendiendo que todos los apoyos al campo se va a entregar de manera directa, a los beneficiarios, no vamos nosotros a dar ni un paso a atrás, no voy a ser cómplice de corruptos, a mi me eligieron para poner orden y acabar con la corrupción que es el cáncer que estaba destruyendo a México".Señaló que sus opositores se han portado muy bien, porque aunque inventan mentiras, no pasan a mayores."No se han podido poner de acuerdo y no se ha hecho un grupo reaccionario como en la reforma, fueron los realistas, en el movimiento de reforma, los conservadores o reaccionarios"."No hay ahora eso, no han podido. Sí están desesperados, estoy recomendando que tomen té de tila, ahora que hablamos de la medicina tradicional, hay una que es la dormilona, que se serenen, se tranquilicen, pero también tengo que reconocer que se han portado muy bien los opositores, nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, porque han sido opositores en medios, en las redes, lo más que hacen es inventar de que como longaniza, chorizo de calidad, puras mentiras, pero eso no pasa a mayores"."Lo que no me gusta es la moronga, saben que la moronga es la sangre del puerco, no me gusta y no me gusta la moronga azul, los que se creen de sangre azul, la aristocracia de la moronga azul, esos no me caen bien, pero todos somos mexicanos".El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presumió que gracias al trabajo conjunto de Federación y Estado, la incidencia delictiva va a la baja en Durango. El General informó que Durango ocupa el lugar 21 en incidencia delictiva a nivel nacional con un total de 2 mil 760 delitos registrados."Los secuestros no están registrados en el Estado, tiene ceros en secuestro", indicó.En otros delitos como robo de casa habitación se encuentra en el lugar siete y en narcomenudeo en el nueve, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Sandoval informó que la Sedena tiene desplegados 7 mil 54 elementos divididos en cuatro zonas del Estado.