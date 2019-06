Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 07 de junio

CIUDAD DE MÉXICO 07-Jun-2019 .- Conoce los temas más importantes que trató el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Pide a SCJN y FGR atender caso de Guardería ABC



El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, y al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, para que atiendan y se haga justicia en el caso de la Guardería ABC.



López Obrador informó que se reunió con madres y padres de las víctimas del incendio en la guardería, ocurrido en Hermosillo, en 2009, y se comprometió a que en el caso no habrá impunidad.



"Que no haya impunidad (en el caso). Estoy seguro que Alejandro Gertz, como el Ministro Arturo Saldívar, van a atender este llamado respetuoso que hacemos desde el Ejecutivo. Es un compromiso para que no haya impunidad y se haga justicia en este lamentable hecho", señaló.



'Calificadoras se hicieron de la vista gorda'



El Presidente insistió en su crítica contra las calificadoras luego que Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Pemex, y las acusó de no ser objetivas ni profesionales con la petrolera.



"Para sostener que no fueron objetivos no fueron profesionales los técnicos de las calificadoras, porque se hicieron de la vista gorda durante el tiempo del desmantelamiento de Pemex, en la caída de producción de Pemex, el endeudamiento de Pemex, no vieron nada de eso, la gran corrupción en Pemex", afirmó.



"Y a los cinco meses de nuestro Gobierno se dan cuenta de que está mal Pemex ¿Por qué el silencio cómplice tanto tiempo?".



Descarta problemas con deuda de Pemex



Luego que Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Pemex a grado especulativo, el Presidente descartó que la petrolera mexicana tenga problemas para reestructurar su deuda.

"Sentimos que no son profesionales (las calificadoras), que no fueron objetivos y que tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda, sobran ofertas con mejores garantías, ese es el informe que tengo", aseguró.



Afirmó que, por ello, no planteará un cambio al esquema de rescate financiero a Pemex propuesto por su Gobierno y que el peso no ha sufrido depreciación.



"Estamos bien, está mejorando la recaudación, está creciendo el comercio exterior, está creciendo el empleo, están mejorando los salarios, se está atendiendo el problema lamentable de la pobreza como nunca, hay control en la inflación.



"Hay estabilidad en nuestra moneda, a pesar de lo sucedido en esta semana resistió nuestra moneda, seguimos con un peso fuerte, la depreciación de estos días no ha significado caer a los tiempos anteriores, es decir, en todo el periodo ha habido -aun con lo de esta semana- una apreciación del peso", sostuvo.



Apoyará Guardia Nacional en migración



Luego que el Canciller Ebrard dijo que la Guardia Nacional desplegará 6 mil elementos en la frontera sur, López Obrador afirmó que la Guardia podrá apoyar en tareas migratorias en el País, de acuerdo con la Constitución y las leyes.



"La Guardia Nacional es parte de un programa de seguridad, y de acuerdo con la Constitución y las leyes, la Guardia Nacional puede coadyuvar en tareas de apoyo para funciones migratorias", señaló.



"Es un plan nacional, son 266 coordinaciones en seguridad pública, pero pueden ayudar con esta función si se necesita. Yo creo que a eso se referían (la delegación mexicana en EU)".



Reprocha desdén de EU a plan de CA



El Mandatario reprochó que Estados Unidos no haya entregado los fondos con los que se comprometió a apoyar el plan de migración para Centroamérica, el cual fue presentado por el Gobierno de México con aval de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



"Desde cuándo presentamos el plan. Cuánto tiempo lleva que planteamos este asunto, ya está elaborado el plan, ya hubo el ofrecimiento de que iban a entregarle a Centroamérica 5 mil millones de dólares y 4 mil 200 millones de dólares a México. ¿Cuánto ha llegado? Nada", sostuvo.



El Presidente volvió a mostrar su rechazo al Plan Mérida, financiado por Estados Unidos, pues dijo que su Gobierno no quiere más armamento ni helicópteros.