Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 07 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes, dedicada al sorteo relacionado con el avión presidencial.



Rifarán sólo dinero; se quedan avión 2 años



El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se decidió rifar el avión presidencial, sin embargo, reiteró que habrá 100 ganadores, quienes recibirán sólo el dinero en efectivo, equivalente al valor de la aeronave.



El sorteo se realizará el martes 15 de septiembre, según se lee en el "cachito" que se venderá en 500 pesos cada uno y cuya distribución será de 6 millones.



"Ya se tomó la decisión, después de análisis y consultas se tomó la decisión de rifar el avión".



"Se van a vender 6 millones de cachitos, lo que va a permitir obtener, en general, si se venden todos los números, 3 mil millones".



Indicó que los 100 ganadores recibirán 20 millones de pesos cada uno.



"Se va a convertir en dinero, estamos considerando entregar premios a los 100 que ganen, 20 millones de pesos a cada uno, 2 mil millones de pesos".



"Se van a entregar en premio 2 mil y los mil restantes son 400 o 500 para completar lo del avalúo porque el avalúo del avión es de más de 2 mil 500 millones de pesos".



Además, el avión se mantendrá dos años en manos de la Fuerza Aérea mientras se logra su venta, y podrá ser rentando.



"El avión tiene asegurado dos años en la Fuerza Aérea y si aparece un comprador, se vende a precio de avalúo, todo esto lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa".



"Es decir, el avión sigue en renta, pero al mismo tiempo se resuelve el problema porque se pagan los premios y lo que se obtenga de la rifa es para los hospitales y el avión tiene dos años de mantenimiento hasta que se venda, pero al mismo tiempo que se mantiene, mientras se vende, se va a poder rentar y ya hay un contrato de renta de un año".



¿Por qué no rifar el avión?



El Jefe del Ejecutivo explicó que decidió entregar el dinero y no el avión para evitar problemas.



"Es que no les queremos entregar un problema, queremos entregar un premio que lo disfruten, porque entonces sí los memes de dónde estacionarlo, entonces tenemos ya resuelto eso y es el equivalente, se estaba viendo eso, que los 100 puedan disponer de eso, se va a analizar y aquí se resuelve que puedan disponer determinadas horas a algún lado".



El regreso de la aeronave a México



Prevé que la aeronave vuelva a México a mediados de abril debido a que se está haciendo toda una revisión completa y se quiere una certificación.



El destino de los recursos



Los recursos recaudados con el sorteo serán destinados a la compra de equipo médico, recordó el Presidente.



"El que compre un cachito está ayudándonos a resolver el problema que nos generaron los del Gobierno faraónico, tanto el que compró el avión, como el que lo aceptó y lo utilizó".



"Lo más importante es que se va a utilizar ese dinero para una causa humanitaria muy importante".



Buscan evitar impuestos



Hay tres impuestos y las autoridades ya trabajan para que se eliminen dos.



-El ganador pagaría ISR de 1%, pero se busca con Hacienda que premio a los 100 ganadores de 20 mdp sean netos.

-Hay un segundo gravamen local de 6% en la Ciudad de México, pero se está trabajando con el Gobierno de la Capital del País para que se elimine.

-Un tercer impuesto es el IEPS. Lo paga el que hace el sorteo y es de 30% sobre la utilidad que tenga el sorteo.



Y al reverso del 'cachito'...



Al reverso, el boleto de lotería tendrá los premios, el aviso de que se entregarán en la CDMX, que serán 100 ganadores, el número de participantes, el costo y datos de la distribución.



¿Venta de 'cachitos' en línea?



López Obrador estimó que también se vendan boletos para el sorteo de forma electrónica.



"Se va a buscar la forma para que también sea electrónico, tenemos tiempo".



Costará $250 mil por hora rentar avión



El Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Cresencio Sandoval, detalló que el costo de la renta del avión presidencial, por una hora, asciende a 250 mil pesos.



El mando militar desglosó los costos de operación anual por 800 horas de vuelo del Boeing B-787-8.



La Sedena estima un promedio, por año, de 70 millones 46 mil 400 pesos en consumo de combustible, lo que equivaldría a 87 mil 588 pesos por hora.



El salario de ocho miembros de la tripulación anual sería 4 millones 47 mil 200 pesos, equivalentes a 5 mil 59 pesos por hora.



Otros rubros que tomaron en cuenta son la póliza de seguro, con un costo de 50 millones de pesos al año, 62 mil 500 pesos por hora, además del mantenimiento por 57 millones 600 mil pesos anuales.

Los últimos costos previstos son el adiestramiento de la tripulación, de un año, y la actualización de los softwares de sistemas de abordo de la aeronave e internet satelital para su navegación, por 18 millones.El costo total del servicio, por año, es de 199 millones 998 mil 400 pesos."Esto va directamente vinculado en caso de hacer las rentas del avión, tenemos el costo de operación por hora del avión considerando estos seis rubros que tomamos en cuenta", aseguró Sandoval.El Presidente informó que existen 200 millones de pesos de renta comprometidos en caso de que el avión no pueda ser vendido pronto."Se tiene para todo el año ya el compromiso", dijo López Obrador.Tras confirmar rifa de dinero de avión presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el miércoles cenará en Palacio con empresarios para pedirles que compren billetes para el sorteo.Comentó que en esa reunión espera recaudar al menos 20 millones de pesos."De todas formas se va a convocar a empresarios a una reunión para pedirles que nos ayuden a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los dediquen a la promoción de sus tiendas o empresas, voy a tener esta reunión el miércoles a las 7 de la noche aquí en Palacio, estoy invitando a empresarios, a 100 empresarios si nos ayudan para dispersar, haciéndose responsables de 40 mil números, 40 mil cachitos, son 20 millones, 100 son 2 mil millones de pesos, de una vez lo digo para que quien venga a la cena ya venga preparado"."Esto nos ayudaría mucho porque ellos como otros empresarios podrían ayudarnos, no es que uno adquiera 40 mil, 20 millones, cada uno se hace responsable pero sí podría convencer a 5 y ya no serían los 20 millones sino sería menos".Aseguró que hay disposición de los empresarios de colaborar y dará a conocer cuántos compromisos de venta se concretaron."Los empresarios, les comentaba, ya han manifestado que quieren también colaborar, ayudar, lo están haciendo y el miércoles ya vamos a saber cuántos compromisos de venta de boletos se concretaron, o sea, si tengo el informe el jueves les digo (...) y vamos a estar informando constantemente".Agregó que la cena será austera, con tamales de chipilín y chocolate."El miércoles es la cena con los empresarios, ya para que nuestros adversarios no imaginen mucho y no vuelen, el menú va a ser tamalitos de chipilín, chocolate, austero, eso sí, suculento, y el jueves les informamos cómo nos fue".El Jefe del Ejecutivo defendió la rifa de recursos pues, agregó, es para una causa justa."Que tengan confianza que esto es para bien, desde luego imagínense los que no dijeron nada cuando compraron este avión y ahora sí cuestionan, digo, somos libres todos, podemos hablar. ¿Pero por qué callaron? Es que el cambio de mentalidad es un proceso que se ha venido dando, puede ser una gente que no haya pertenecido a la clase gobernante y que en su mente está la idea de que el gobernante sí merece moverse en un avión así, aunque nos parezca increíble, porque hubo una colonización ideológica, mental, todo esto era normal"."Entonces van a salir no sé, muchos críticos, pero además bienvenida la crítica, pero esta es la mejor forma de resolver el problema del avión, o sea, lo pensamos muchísimo, lo consultamos, si se hubiese vendido a la primera al precio de avalúo vámonos, si ese era el propósito, pero como es tan especial el avión se fue quedando y tenemos que resolver entre todos y que sea para una causa justa, algo bueno"."Ahora resulta que los que se burlaban, ya me imagino, que donde iban a guardar el avión, ahora quieren el avión para estacionarlo en la calle, entonces qué bueno que es así".En medio de la defensa a la rifa relacionada con el avión presidencial, presumió que después del Museo de Antropología, Los Pinos es el lugar con más visitas."Yo quiero que se sepa que después de Antropología, el sitio más visitado son Los Pinos, vamos a dar los datos porque es historia".