Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 06 de septiembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Gastan 70 mil pesos en gel en cada vuelo de EPN



El Mandatario federal mostró los gastos contratados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto para surtir insumos en vuelos presidenciales. Informó que existen facturas que respaldan esos gastos, por lo que presentarán denuncias hacia éstos.



Mostró el contenido de una factura por un millón 74 mil 670 pesos que incluye:



-Gel para cabello, mil 265 piezas por 70 mil 435 pesos.



-Mil 164 piezas de rastrillos desechables con un costo de 47 mil 258 pesos.



-Pastas y cepillos dentales por 41 mil 225 pesos.



-Agua para tocador, dama y caballero, por 157 mil 858 y 242 mil 300 pesos, respectivamente.



-400 cajas de papel higiénico con un costo de 181 mil 424 pesos



-70 cajas de rollos mini de baño por 24 mil 360 pesos



-100 galones de detergente neutro por 11 mil 20 pesos



Afirmó que es muy probable que en estos casos se hayan utilizado facturas falsas.



"Por eso se tiene que convertir en delito grave la doble facturación y otros mecanismos de evasión fiscal porque es muy probable que en estos casos sean facturas falsas, que se haya utilizado ese mecanismo de la utilización de ese tipo de facturas pero eso en el Gobierno, se usaba a nivel general pero el mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo Gobierno, por eso se termina".



Reduce 56% flujo migratorio a EU



Las medidas migratorias implementadas por México tras la amenaza arancelaria del Gobierno de Estados Unidos han provocado una reducción del 56 por ciento del flujo migratorio, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. De la reducción, un tercio son mexicanos y el "grueso del flujo" son centroamericanos, comentó.



El número de detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos pasó de 146 mil personas detenidas en mayo a 63 mil en agosto.



Siete quejas contra Guardia por DH



Ebrard detalló que 25 mil 451 elementos de la Guardia Nacional están participando en las tareas migratorias y de seguridad en frontera norte y sur. Indicó que sólo han habido siete quejas contra la corporación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



"Ha sido un despliegue exitoso".



El titular de la SRE informó que se ha rescatado a 2 mil 185 personas y se vinculó a proceso a 357 por tráfico de migrantes, además de que se recuperaron 35 tractocamiones.Informó que en el norte del País están trabajando mil 59 migrantes y en el sur (Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche) 4 mil 300 en el programa Sembrando Vida.Trabajan en 3 centros para acogerlosAutoridades trabajan en la habilitación de tres centros para atención a migrantes en Tijuana, Mexicali y Nuevo Laredo, mientras que en Ciudad Juárez ya está en operación el centro Leona Vicario.El Canciller Marcelo Ebrard dijo que en la reunión del próximo martes con autoridades de EU en la Casa Blanca pedirá que ese país cumpla inversión, que se luche contra terrorismo contra mexicanos y que se controle el tráfico de armas a México. Indicó que el País busca que se cumplan las metas de inversión de 5.8 mil millones de dólares en tres países y 2 mil millones de dólares para el sur de México como parte del Plan de Desarrollo Integral."Así como a ellos les preocupan los opioides a nosotros nos preocupa el tráfico de armas"."Que este tráfico que es ilegal también asuma Estados Unidos la responsabilidad de regularlo, controlarlo".El transporte de migrantes en el tren conocido como "La Bestia" ha bajado mucho y en cambio ha proliferado el traslado en tráileres y camiones en condiciones infrahumanas.El Canciller confirmó que asistirá en representación de López Obrador a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, programada para el 24 de septiembre.'El avión no me va a esperar'Alrededor de las 8:20 horas, dijo que ya tenía que terminar la mañanera porque se iba a gira a San Luis Potosí y si no llegaba a tiempo al aeropuerto el avión lo dejaba."Yo tengo que salir, voy a una gira a San Luis Potosí y a Tamaulipas, entonces ahora, tengo que llegar a tiempo al aeropuerto a tomar el avión, no se detienen los vuelos, no me van a esperar, si no llego a tiempo me dejan y así debe ser, nada de influyentismo".El Presidente mostró una bodega "sofisticada" usada para el robo de gas. En la bodega, ubicada en la calle Vicente Guerrero, en la Colonia Urbana Ixhuatepec en Ecatepec, Estado de México, se resguardaban pipas y se almacenaba producto robado. Agregó que se detuvo a 6 personas."Aprovecho para recordarlo, todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza, por qué digo esto, porque se sigue deteniendo a personas, ahora se detuvo a quienes formaban parte de una banda de robo de gas, a lo mejor muchos de los que participan en estos actos, vigilantes, gente humilde, no sabe que va a ir a la cárcel y no va a salir bajo fianza"."Ayer, se detuvo a un grupo, le voy a pedir al secretario de seguridad que les informe sobre esto, a ver si tienen, a ver pónganla para que vean que se trata, pon la bodega, miren ya es un asunto sofisticado, nada rudimentario, pero de los detenidos, 6 detenidos, gente pobre".