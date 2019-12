Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 06 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Reconoce problemas para pagar programas



Al hablar de los apoyos en programas sociales, el Presidente reconoció que han tenido problemas para pagar a beneficiarios pues hay una infraestructura bancaria deficiente. Señaló que hay adultos mayores que tienen que gastar hasta 200 pesos para trasladarse a los lugares donde hay bancos.



"Por eso la importancia de manejar todo con tarjeta, no manejar efectivo. Es un problema que estamos teniendo porque no hay infraestructura bancaria suficiente, hay 800 sucursales de cabeceras municipales de las zonas apartadas, pero nadamás Oaxaca tiene 570 municipios ¿cuántas sucursales bancarias puede haber en las cabeceras municipales de Oaxaca, ni 50 de 570".



"Entonces imagínense un beneficiario adulto mayor cuánto tiempo, ya hicimos un análisis y en promedio se gastan 180 o 200 pesos bimestrales para ir a buscar su apoyo promedio, porque si es un adulto mayor tiene que ir con alguien que lo lleve, hay quienes tienen que desplazarse 4, 5, 6 horas para llegar a donde esta un banco, todo eso lo tenemos que resolver".



"Se debe cuidar que se cumpla los reglamentos y sobre todo que no haya corrupción. Se presentaron pruebas de que lo poco que se destinaba a la gente llegaba menguado, no llegaba completo, llegaba con moche. Eso es lo que tenemos que cuidar que le llegue el apoyo al adulto mayor, que le lleguen las becas, que no se quede en el camino".



REFORMA publicó hoy que el Gobierno federal paga bimestralmente en efectivo casi 8 mil millones de pesos por concepto de la pensión de adultos mayores. Cuatro de cada 10 beneficiarios de todo el País, tanto en zonas urbanas y en rurales, reciben en billetes, bimestralmente, dicho apoyo.



Explicó a Fiscal de EU limitante política



Detalló al Fiscal de Estados Unidos, William Barr, que México no puede permitir la intervención en su territorio por las prohibiciones establecidas en la Constitución, incluso de carácter político. Argumentó que el Artículo 33 de la Carta Magna impide a extranjeros intervenir en asuntos de política interna en el País, por lo que cualquier acción de otra nación puede caer en ese supuesto.



"Además, hay un artículo en la Constitución legendario, el famoso 33, que viene desde la Constitución de 1857 () establece que ningún extranjero puede hacer actividad política y ¿qué es actividad política? Pues es todo (...) ya es un asunto de interpretación si es política o no es política", expresó tras dar lectura a ese apartado de la Carta Magna, en el que se establece que "los extranjeros no podrían de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del País".



Al hablar sobre el encuentro privado que sostuvo ayer con el funcionario norteamericano, el Jefe del Ejecutivo recordó que también existe una limitante para que agentes armados ingresen a territorio nacional, ya que para ello se necesita de la aprobación del Senado.



"Decía yo que ayuda que el Fiscal de EU sea abogado porque él sabe que los países tenemos que apegarnos a nuestras constituciones, todos los países, es la ley de leyes y que nuestra Constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo en materia de política exterior, pero no intervención o intervencionismo".



"Y que se establece que no se puede permitir que fuerzas extranjeras usen nuestro territorio con propósitos militares, es más, la Constitución habla de que el Presidente, para permitir que agentes extranjeros usen nuestro territorio con armas, tiene que informar al Senado de la República, tiene que solicitar autorización del Senado de la República".



Analizará con Hacienda sucesión en SAT



Tras la designación de Margarita Ríos-Farjat como nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia, López Obrador aseguró que hablará con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para buscar su sustitución en el SAT.



"Vamos a ver con el Secretario de Hacienda, voy a hablar con él para la sustitución en el SAT".



El Mandatario celebró la elección de Ríos-Farjat por el Senado y también la participación de mujeres en la Corte y en dependencias del Gobierno.



"Muy bien también por la participación de las mujeres, vamos a procurar en todos los casos que, cuando menos, haya mitad de mujeres", comentó.



'Quisiéramos ir mejor en economía'



Admitió que pese a que la economía del País va bien, quisiera que estuviera mejor. Insistió en que hay crecimiento de remesas en niveles que no se habían visto antes.



"Aprovecho para decirles que vamos bien, quisiéramos desde luego ir mejor, pero no es como lo sostienen nuestros adversarios y sus voceros".



"Tengo tres datos que tienen que ver con inversión: crecimiento de las remesas, como nunca, más de 30 mil millones de dólares, estimábamos 35 mil para finales de año y va a pasar de 35, eso nunca se había visto y eso va directo a la gente, eso va a los pueblos, fortalece la economía familiar, el mercado interno, reactiva la economía, hasta las regiones más apartadas".



El Mandatario destacó que también existe estabilidad en la deuda, ya que el ex Presidente Peña Nieto la dejó en 44.9 del PIB y, hasta ahorita, dijo, se encuentra en 43.6 del PIB.



Sobre las cifras del INEGI, que revelan una caída en la confianza del consumidor, López Obrador dijo que pese a que se registró un retroceso en noviembre, se encuentra en los niveles más altos desde hace varios años.



"Estoy tranquilo porque ya falta poco", dijo, tras aclarar que no necesariamente cerrará el año a la baja, ya que faltan los gastos más grandes que se registran en el mes de diciembre.



"Otro dato importante es que ha crecido la inversión extranjera, también como nunca, 26 mil millones de dólares hasta septiembre, no hay antecedente".



Pide a usuarios pagar adeudos a CFE



Urgió a ciudadanos a cumplir con el pago de sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que ahora los impuestos sí ayudan al desarrollo del País. Aseguró que antes los ciudadanos rechazaban pagar impuestos por malos manejos.



"Todos que cumplamos con nuestra responsabilidad, todos, todos. Antes se podría decir: ¿para qué pago los impuestos si se los van a robar? Ahora no es válido, estoy contribuyendo al desarrollo de nuestro País, por eso exijo tener buenos gobiernos que me protejan, apoyen, que me garanticen seguridad".



Agregó que su Gobierno está cumpliendo con el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica.



"Un año llevamos así, puede ser que por ahí salga alguien a decir 'mi recibo me vino más elevado', puede ser la excepción, pero no la regla, porque di la instrucción de que no aumente en términos reales el costo de la luz a los usuarios y constantemente estoy preguntando y pendiente".



"Al grado de que en el último informe, porque hay que estar ajustando con Hacienda las tarifas, no sólo no aumentó, sino en términos reales había bajado el precio de la luz en el País, a nivel nacional y en promedio y ya les dije, mi compromiso es que no aumente".



Ayer, REFORMA publicó que el Estado de México y Tabasco concentran casi al 50 por ciento de los usuarios que más adeudan a la CFE.



Llama a funcionarios a escuchar a ciudadanos



AMLO aseguró que el pueblo necesita que se le escuche y relata cómo en las giras se encuentra con reclamos, mujeres llorando, madres de desaparecidos, que incluso se molestan y le gritan, aunque afirmó que él escucha y que, al final, hasta le piden una foto.



Mostró un video que hizo para pedir a funcionarios atender al pueblo.



"Estamos por cumplir un año de nuestro Gobierno y me dirijo a ustedes para pedirles que sigamos atendiendo a la gente, que se siga escuchando al pueblo", dice en el video.



"Todos los funcionarios debemos tener paciencia, escuchar los sentimientos de la gente, esa es nuestra función, es nuestro deber y lo estamos haciendo bien en ese sentido, todos estamos escuchando a la gente".



"Que sigamos dando respuesta, que todas las Secretarías en todos los niveles tengan disposición de dar respuesta a las peticiones que envía la Dirección General de Atención Ciudadana, ahí se los encargo mucho, un abrazo".



Atención ciudadana en números



Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana, dio datos sobre las peticiones que reciben de ciudadanos.



118, 699 personas han sido atendidas hasta el 30 de noviembre.



64.1% respuesta de las diferentes dependencias



486 personas en promedio se atienden al día



700 grupos se han presentado a Palacio, con quienes se ha dialogado