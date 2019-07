Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 05 de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Insiste que PF estaba echada a perder



El Mandatario federal celebró la creación de la Guardia Nacional porque lo que había, dijo, se echó a perder.



"El que haya protección para los ciudadanos, por eso lo de la Guardia Nacional que no existía y miren lo que había, ya para que tengo que explicar mucho qué había para proteger a la gente, pues lo que estamos viendo, lo de ayer, lo de antier y posiblemente hoy. Imagínense con qué se contaba, que buena decisión la de modificar la Constitución para crear la Guardia Nacional, una institución nueva para proteger a los ciudadanos que no existía porque lo que había se echó a perder, ya no hace falta que yo tenga que explicar más, es evidente, es de dominio público, entonces eso también ya lo estamos atendiendo con la Guardia Nacional".



'Tenemos 2 meses para entregar libros'



López Obrador aseguró que se cumplirá con la entrega de libros de texto gratuitos, pues aún tienen dos meses para que inicie el próximo ciclo escolar. Destacó que se están haciendo a menor precio y con mayor calidad.



"Tenemos todavía dos meses y estamos haciendo todo un esfuerzo para que estén lo libros cuando inicie el nuevo ciclo escolar".



"Todavía falta tiempo y el Gobierno es eficiente porque si encontramos un elefante echado, reumático y mañoso pero ya lo pusimos de pie y lo empezamos a empujar entonces, es muy probable de que estén los libros a tiempo, vamos a cumplir, se va a cumplir".



El 16 de mayo pasado, el Gobierno federal reconoció que existe un retraso en la elaboración de los libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar, debido al cuidado que se puso en la compra, en particular del papel. No obstante, aseguró que se entregarán a tiempo.



Lanza estrategia contra adicciones



El Gobierno de México lanzó la estrategia "Juntos por la Paz" con la que se busca combatir las adicciones en los jóvenes del País.



En conferencia matutina, el Presidente, quien fue acompañado de funcionarios de las Secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública y el vocero, aseguró que en el pasado se hizo apología del consumo y se dejó a los jóvenes que consumen drogas sin alternativas.



"Es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo sin que se hiciera nada por detenerlo", afirmó el Mandatario.



Informaron que la campaña tiene cuatro ejes estratégicos: salud, educación, bienestar, cultura y comunicación.



El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicó los contenidos de cada uno de los ejes.



En educación se incluirán nuevos contenidos curriculares sobre prevención, vida sana en el entorno familiar y comunitario; en cultura y comunicación se buscará que los jóvenes se apropien del espacio público mediante remodelaciones físicas y se incluirán las demandas de la juventud.



Se dará atención especial en salud mental a víctimas de adicciones y se expandirán las unidades de adicción primaria para conocer factores de riesgo sociales y culturales que propician las adicciones.



Ramírez Cuevas informó que el Imjuve, Cultura, Conade, INAES y SEP participan en la campaña.



Dentro del programa se atenderá la oferta de drogas desde el enfoque de seguridad pública y la demanda desde el enfoque de salud.



Por su lado, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, indicó que se darán opciones de trabajo, deporte y fortalecimiento de autoestima para que sean felices sin necesidad de drogas.



"Nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar a proteger para que no se sientan solos para que no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales", aseguró.



El subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo se transitará en el enfoque del tratamiento de las adicciones y se tratará a los afectados como sujetos de derechos que serán atendidos con oportunidades de reincorporarse a la sociedad.



Recalcó que el problema de adicciones afecta de manera desigual en virtud de las condiciones económicas, sociales y de género, atacando más a mujeres.



El Presidente López Obrador definió el primer eslabón de la estrategia con bienestar; el segundo con seguridad, con la Guardia Nacional y el tercero con prevención y orientación a jóvenes para reducir el consumo de drogas.



'Hay que curar cleptomanía'



López Obrador dijo que es necesario curar la cleptomanía porque hay quienes son muy ladrones.



"Hay mucha gente inconforme porque hacían su agosto, hay una palabra, cleptomanía, que consiste en que bueno, deja uno una cartera y se la vuelan, cleptomanía, o sea, bueno, esa enfermedad es la que hay que curar porque son muy ladrones y ya lo dije, hace falta terapia, hablando de enfermedades para curarlos, es que están nerviosos porque les falta el dinero, estaban acostumbrados a robar, es eso. ¿A ver, nadie tiene ahí qué es cleptomanía? Pero a ver cómo dice el diccionario, (se dirige a un asistente a la mañanera) puedes venir aquí y leerlo para que se entienda mejor cuál es el problema que tenemos no en el pueblo, sino arriba y en ciertos sectores que se echaron a perder, se acostumbraron a eso, se quedaron sin principios, sin mística, sin ideales, es triunfar a toda costa (lee un celular que le pasan) 'propensión morbosa al hurto', (se dirige al asistente a la mañanera) tu traes otra, (lee el asistente a la conferencia) 'trastorno mental que se caracteriza a inclinación o impulso obsesivo a robar'".