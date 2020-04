Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 03 de abril

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes.



Da ´regalazo' a Radio y TV

Anunció que devolverá a concesionarios de Radio y TV los tiempos fiscales del Poder Ejecutivo para que puedan ser comercializados.



Informó que este viernes firmará un acuerdo como parte de un compromiso que realizó con los medios ante el mal momento por el que pasan.



"Por ley, nosotros disponemos de tiempos en la radio y la tv, entonces pueden comercializarlos, de eso se trata, es un apoyo considerable y ya después se va a hacer el análisis de lo que signifique".



López Obrador indicó que la decisión se tomó porque su Gobierno, al ser cercano al pueblo, no necesita propaganda.



"La industria de la radio y la TV está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad".



"Entonces con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos que laboran en esta industria".



El Jefe del Ejecutivo confió que, tras su anuncio, los otros poderes analicen la entrega de sus tiempos al aire.



"Son tiempos oficiales del Ejecutivo, lo que corresponde al Ejecutivo, pero si nosotros hacemos esto, creo yo que lo van a analizar otros poderes, estamos hablando de los tiempos fiscales, oficiales, no le quiero llamar fiscal porque se puede pensar que es dinero".



Usarán fideicomisos para pagar deuda

Aseguró que la mayor parte de los recursos de los fideicomisos sin estructura orgánica que se liquidaron serán destinados al pago de deuda pública para evitar que se incremente.



"Mi recomendación es que en la distribución de los recursos se consideren cuatro propósitos, cuatro necesidades básicas, primero con esos recursos fortalecer los programas sociales, proteger a los pobres; segundo, que esos recursos ayuden a la reactivación económica, los créditos, todo lo que vaya orientado a impulsar la industria de la construcción, que permite reactivar pronto la economía y generar empleos; lo tercero es apuntalar a Pemex por la caída en los precios del petróleo.



"Y el cuarto concepto es pagar deuda, les diría que a este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos porque no queremos que se incremente la deuda, queremos hacer todo o posible para mantener el compromiso, seguir cumpliendo de que no haya aumento en la deuda pública, esto es contrario a lo que se hacía antes, de que lo primero es pedir créditos, entonces no queremos eso, podemos reunir en total, solo de fideicomisos y fondos alrededor de 250 mil millones de pesos, estaríamos hablando como de un punto del PIB".



Ayer, el Mandatario ordenó a todas las dependencias del Gobierno federal liquidar los fideicomisos sin estructura orgánica y concentrar en la Tesorería todo el dinero que se recupere, a más tardar el 15 de abril.



La mayoría de ellos son recursos que Secretarías de Estado reservaron en sexenios anteriores y no habían sido usados.



Al cierre de diciembre, había 335 fideicomisos con saldo total de 740 mil millones de pesos, pero muchos de ellos no podrán ser liquidados pese a la orden Presidencial, pues están previstos en leyes, o generarían afectaciones importantes a terceros, como jubilados o inversionistas.Indicó que, al provocar compras de pánico, la Ley Seca podría ser de dudosa efectividad ante la contingencia por Covid-19."Me comentaban de un Estado en donde se anuncia que va a haber Ley Seca y se llenan los supermercados, para comprar cerveza y de otras cosas, de otras bebidas, pues eso es contrario al propósito de guardar la sana distancia", dijo."Todo esto se tiene que ir atendiendo, resolviendo, es muy importante el juicio práctico, pero sobre todo para no equivocarnos, lo mejor es escuchar a la gente, el pueblo es sabio, el pueblo tiene un instinto certero".Recordó que en el caso de la Ciudad de México se decidió no mantener la Ley Seca, y en otros estados donde se había instaurado, los Gobernantes están escuchando el sentir de la gente."Todos están pendientes y son sensibles y tienen que buscar los equilibrios y escuchar a todos, claro, procurar que las medidas vayan dirigidas a evitar contagio".Recordó también que se hace una revisión minuciosa sobre los productos básicos y esenciales y las plantas que pueden y no parar en el País."De todas maneras, los que tienen la última palabra, son los médicos y los especialistas porque les estamos haciendo caso, pero no tienen una actitud inflexible"."Aquí se ha hablado de que no se trata solo de formas de atender la epidemia, sino que también se cuide la economía, entonces he actuado con criterio, no solo médico, desde luego lo que queremos es que me desborde la epidemia", expresó.López Obrador reiteró que no se impondrá toque de queda ni otras medidas autoritarias durante la contingencia por el coronavirus."Como siempre siempre, Juárez, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho. Entonces no a medidas draconianas y de dudosa efectividad".Dijo que no hay más violencia familiar ahora que la gente se queda en casa por la emergencia del coronavirus.Afirmó que lo que se padece, y no h bajado como el Gobierno quisiera, es la violencia por la confrontación entre cárteles."Seguimos bajando en lo general, el trimestre, pero no como quisiéramos, y se pensaría que en marzo, a finales, cuando ya estaba más extendido lo del coronavirus, íbamos a tener una disminución considerable, desgraciadamente no sucedió así", dijo cuestionado sobre la violencia en el País"."También quiero aclarar que no se trata de violencia familiar, porque no vayan a salir a decir sin fundamento de que como ahora la gente está en sus casas hay más confrontación, hay más violencia, no está sucediendo eso, la violencia que estamos padeciendo en estos tiempos es la que desgraciadamente ha prevalecido, la de la confrontación de bandas del crimen que se siguen disputando plazas, enfrentando entre ellos".Descartó también que haya un desbordamiento social y aseguró que los robos han sido mínimos, no han impactado."Eso es lo que se está viendo pero no una situación ni que tenga que ver con la vinculación familiar, al contrario, yo creo que eso nos ha estado ayudando muchísimo, la fraternidad de la familia, ni por cuestiones sociales, ni que haya un desbordamiento social de robos, asaltos, ha sido mínimo, no ha impactado, es lo otro lo que desgraciadamente se mantiene".El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si los partidos aceptan recortar el 50 por ciento de su financiamiento, invitará a los dirigentes nacionales a su conferencia mañanera para entregar los cheques a la Tesorería de la Federación.El Mandatario insistió en la necesidad de reducir los montos que se entregan a las fuerzas políticas y sugirió que, en medio de la crisis del Covid-19, los recursos sean donados al sector salud."Hay algo que pueden hacer lo más pronto posible, la semana próxima, que se disminuya a la mitad el presupuesto de los partidos y eso ayuda", dijo."Aquí invitaría yo a los dirigentes de los partidos, si aceptan desde luego, para que entreguen un cheque a la Tesorera de la Federación y que la Tesorera de la Federación tenga hecho, elaborado, otro cheque para Salud".López Obrador aseguró que los fondos obtenidos podrían servir para la compra de ventiladores, ambulancias y equipo médico en general.Incluso informó que ya tiene listos los cálculos sobre cuánto representaría el recorte y en qué podría gastarse."Ya les voy a traer mañana a la cuenta de cuánto sería la reducción y les voy a presentar la propuesta de que podría comprarse de equipo médico, a ver si se animan."De cuánto sería el ahorro, solo de presupuesto de partidos y a quien se le entregaría ese dinero. Sería extraordinario dar un ejemplo así".Al iniciar la conferencia de este viernes, el Presidente informó que mañana también habrá mañanera."Aprovecho para informar que vamos también a informar mañana, nos vamos a encontrar mañana temprano para informar a la población mañana sábado. El domingo sí es hasta las 5 de la tarde el informe que vamos a rendir al pueblo de México".Darán apoyo para gel antibacterialDio a conocer los nombres de empresarios que producirán alcohol para elaborar un millón 600 mil litros de gel antibacterial."Quiero dar conocer el nombre de quienes nos están ayudando para tener todo el alcohol necesario, estos son ingenios, alcoholeras que apoyan al Gobierno con producción de alcohol para elaborar gel sanitario"Carlos Seoane, del Ingenio La Gloria, en Úrsulo Galván, Ciudad Cardel, Veracruz.Salvador Romero, Alcoholera Zapopan. Atoyac, Veracruz.Eduardo de la Vega, Grupo Zucarmex, Compañía Azucarera La Fe, Ingenio Pujiltic, de Venustiano Carranza, Chiapas.Juan Cortina, Grupo Azucarero México, Ingenio Tala, en Tala, Jalisco.Manuel Enríquez Poy, Ingenio Motzorongo, en Motzorongo, Veraracuz.