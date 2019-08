Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 02 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Dice que ahorró en contrato con Deschamps



Aseguró que se logró un ahorro de mil 600 millones de pesos en la negociación del contrato colectivo con el sindicato de Carlos Romero Deschamps. Indicó que trabajadores mantendrán sus prestaciones, pues los ajustes se hicieron 'arriba'.



"Le voy a pedir al director de Pemex que dé a conocer los términos en los que se firmó el contrato, porque, contrario a lo que dice el REFORMA, obtuvimos un ahorro en prestaciones que se otorgaban a dirigentes sindicales, obtuvimos un ahorro de mil 600 millones de pesos".



"Es como el mundo al revés, pero que bien que salen estas cosas para aclararlas y celebro que salgan estas cosas para aclararlas, se mantuvieron las prestaciones a los trabajadores, no hay nada que les afecte a los trabajadores y el ajuste se hizo arriba, es decir, en lo que establece el contrato colectivo de apoyos para los dirigentes".



REFORMA publicó que tras la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2019-2021, vigente desde ayer, los petroleros lograron un "bono de productividad" del 30.85 por ciento de su salario ordinario.



Arranca en Tierra Caliente campaña antidrogas



La campaña "Juntos por la Paz", que tiene como objetivo disminuir y evitar el consumo de drogas en los jóvenes iniciará en municipios de Tierra Caliente, Michoacán, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. En conferencia matutina, junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell aseguró que comenzarán en una de las regiones más críticas no solo en términos de consumo de drogas, sino también de criminalidad.



"Si nos dejamos desviar por lugares de criminalidad caeremos en el mismo error de ver a jóvenes usando drogas y pensar que son criminales".



"Vamos a empezar próximamente en Tierra Caliente, de Michoacán, varios municipios adyacentes, atiende a una identificación de oportunidades de confluencia, hay oportunidad y prototipos con los Gobiernos y organizaciones".





La estrategia consiste en rescatar el espacio público a favor de la salud, la cultura, el bienestar y la identidad colectiva de los jóvenes.



"México pasó de ser un País de trasiego a País de consumo, deconstruir la economía de las drogas y consumo es sumamente complejo, darle un giro de 180 grados al paradigma de prevención de drogas".



"Queremos que la cara de esta estrategia sea humanista, queremos que el consumo de sustancias no se vea ajeno a la salud mental, que la ciencia ponga de frente sustancias adictivas".



No descarta despenalizar drogas



El Mandatario federal dijo que no descarta la despenalización de drogas, aunque precisó que se tendría que analizar con responsabilidad.



"Tenemos que analizarlo, no descartar nada, tenemos que atender este gran problema de salud, tenemos que verlo con responsabilidad, yo creo que todo lo que hagamos de prevención (...) todo lo que hagamos en ese sentido es como la base, el sustento para tomar cualquier otra decisión".



"Vamos a seguir buscando lograr una sociedad mejor, que es la base para atender todos los problemas".



"No es suficiente lo que se transmite en los medios de comunicación, esta campaña queremos que sea intensa, ofrecemos por anticipado disculpas por las molestias que pueda causar, pero va a ser insistente, como nunca, todos los tiempos en radio y televisión, la contratación de publicidad va a estar orientada durante mucho tiempo a esta campaña porque es fundamental", precisó.



Pide indagar asesinato de migrante



López Obrador lamentó el asesinato de un migrante hondureño en Saltillo por agentes estatales y aseguró que ordenó una investigación sobre lo sucedido.



"Se lamenta mucho el asesinato de un migrante hondureño en Saltillo, hoy en la mañana recibí la información de lo que sucedió. Es un asunto vinculado con la Policía de Coahuila, ellos reconocen que en un operativo asesinaron lamentablemente a un migrante hondureño".



"Porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración que actuaron contra el migrante", aseguró.



"No somos represores".



El miércoles por la noche, un incidente entre agentes estatales y un grupo de migrantes, incluidas mujeres y niños, que había salido de la Casa del Migrante Saltillo, dejó un hombre de origen hondureño muerto.



Destaca remesas, aún con caída



Destacó que en el semestre actual se han recibido más remesas desde que se tiene la medición de este ingreso. REFORMA publicó que, con base en datos del Banco de México (Banxico) y el Instituto de Estadística y Geografía, las remesas cayeron 0.69 por ciento en junio del presente año respecto al mismo mes de 2018.



"El dato que yo tengo es que en remesas es el semestre en que se han recibido más desde que se esta midiendo".



"Aunque hubo esa disminución, en el semestre es el de mayor envío de dinero, de recursos, de nuestros paisanos a sus familiares", dijo.



"(Es) la fuente de ingresos que más beneficia porque se distribuye por todo el País el apoyo que envían nuestros paisanos, esa es la información que tengo yo".