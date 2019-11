Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 01 de noviembre

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordaron el Presidente López Obrador y el Gabinete de Seguridad en la conferencia de este viernes.



Dicen que Coronel nombrado no participó en Culiacán



Luego que ayer se informara que el Coronel Juan José Verde Montes fue el responsable del operativo fallido en Culiacán, el Presidente López Obrador aclaró que fue otro militar quien se hizo cargo de la operación en aquella ciudad y que su nombre no se dará a conocer. El Secretario Cresencio Sandoval precisó que el Coronel Verde Montes, del Grupo Antinarcóticos, coordinó los esfuerzos desde la Ciudad de México mientras en Culiacán se realizaba el operativo a cargo del otro militar.



"El elemento que ayer se citó el nombre es el coordinador desde aquí la Ciudad de México, aunque tomó otro sentido, está aquí en la Ciudad de México, aunque coordina esfuerzos no participó en el operativo de Culiacán, quien participó es otro elemento que ese no podemos dar nombre porque hay una investigación en proceso, no podemos mencionarlo, se citó a quien coordina esfuerzos, a servidor que coordina grupo, es el nombre que se dio, está en la Ciudad de México y él coordina todo el esfuerzo del grupo", dijo el titular de Sedena.



Tras dar a conocer el video de la mañanera de ayer donde pidió al Secretario de la Defensa revelar el nombre del encargado "a nivel nacional" del operativo, el Presidente dijo que los medios entendieron que se nombraba al militar que coordinó el operativo en la casa de Ovidio Guzmán.



"Aquí queda claro que el que está a cargo del operativo, ahí yo digo que por cuestiones de seguridad debe protegerse y no darse a conocer su nombre, que hay que dar el nombre del encargado del operativo a nivel nacional, que es a quien se refirió el Secretario, de modo que son dos cosas distintas", indicó.



López Obrador aseguró que Coronel Verde Montes 'no está solo' y tendrá la misma protección que tienen todos los funcionarios de su Gabinete, luego que se mencionara su nombre.



"Va a tener la protección que tenemos todos, desde luego, sí quisiéramos proteger a todos los ciudadanos y lo mejor es decir 'no a la violencia' y no estar recreando este ambiente, vamos a pensar que debemos de respetarnos todos".



"Si hace falta se le protege como a todos pero no está solo, aquí sí que aplica lo que coreamos en nuestros actos, no está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad".



Hallan simulación en cifras de delitos



El Mandatario federal señaló que, tras una auditoría, se halló una simulación en informes de delitos en los estados, por lo que se reunirá con Gobernadores y Fiscalías. Ante esto, indicó que se aplicará una nueva metodología para evitar 'maquillaje de cifras'.



"Se hizo una auditoría para ver si los números correspondían a la realidad y encontramos deficiencias y simulación, y entonces vamos a tener un acuerdo con los Gobernadores y vamos a invitar respetuosamente a las Fiscalías para aclarar sobre este tema y que los datos que se manejen sean creíbles, ciertos, no se estaban reportando todos los delitos en algunos casos".



"A partir de ahora se va a aplicar una nueva metodología y les vamos a dar a conocer el por qué, el resultado del estudio, de la investigación, de la auditoría que se llevó a cabo, porque basta de engaños y de simulación, de maquillaje de cifras".



"Por ejemplo, en el Fondo de Seguridad meten los alcaldes de todo, hasta un Alcalde metió ahí la graduación estudiantil del que él fue padrino".



'Calienta que digan que se miente'



Recordó que la cualidad más importante para él es la honestidad, asegurando que "calienta" que digan que miente tras el informe del operativo fallido en Culiacán.



"Imagínense lo que calienta cuando a alguien le dicen que está mintiendo, ¿saben qué es lo que estimo más importante en mi vida?, la honestidad".



El Mandatario recordó que durante su vida como político ha recibido varios ataques, dos que lo marcaron de mayor manera, uno de ellos el videoescándalo de René Bejarano en el que, aseguró, participaron Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas.



"Pensaban que ya de esa no me levantaba, uno de ellos agarró una servilleta en un restaurante de lujo y la hizo así, una bolita y la tiró, dijo: así va a quedar, no me llamó por mi nombre sino como me decían antes".



"Luego vino también lo del desafuero, también fuertísimo, todo el apartado del Estado armado para desaforarme, se pusieron de acuerdo los del PRI, los del PAN, personajes famosos de la política que todavía están por ahí y tuvieron que dar marcha atrás, de esos dos golpes fuertes que recibí el que más me dolió fue el primero".Aseguró que, aunque el desafuero tenía la intención de que no apareciera en la boleta electoral al procesarlo para que tuviera antecedentes penales, el videoescándalo le afectó más porque ponía en duda su honestidad."Imagínense cómo decir o cómo argumentar que yo no sabía de que Ahumada había entregado el dinero, a quien había sido, quien había estado conmigo de secretario particular, esa dificilísimo, quién lo iba a creer, por eso me dolía muchísimo, porque me afectaba en mis principios, que eso es lo que estimó más importante en mi vida".López Obrador argumentó que no hay crecimiento porque están poniendo orden en los contratos, licitaciones y permisos. Le preguntaron sobre el pronostico del INEGI de peor desempeño de la economía y aseguró que sus datos le indican que van muy bien."Muy bien, muy bien diría. No hay recesión, se están creando empleos, el asalariado ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien, se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio, el peso se ha revaluado, no es pera presumir, pero es la segundo moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar, no han aumentado los precios de la gasolinas y el gas, la luz, están llegando apoyos a los pobres, como nunca"."No es para presumir, pero hay finanzas publicas fuertes sanas. Por qué el crecimiento escaso, porque estamos poniendo orden"."Ya no es dar permisos a diestra y siniestra. Inviertan aunque destruyan, contaminen. Ahí van contratos aunque haya sobreprecios de hasta el mil por ciento. No, estamos poniendo orden, establecido las bases y va haber crecimiento, sin duda, y vamos a llegar a la meta que dijimos. México es de los países con más atractivos para la inversión extranjera. Que me refuten esto los expertos. Y hay mucha confianza en México, y hay confianza en el Gobierno, entre otras cosas, y quizá eso es fundamental, porque saben que ya no hay corrupción, saben los inversionistas que ya no hay empresas favoritas".Ante cuestionamientos de reporteros sobre ataques a medios en redes sociales con bots, el Presidente dijo que las expresiones en redes son auténticas no artificiales, pero planteó que se haga una investigación. Se le preguntó si tenían conocimiento si las tendencias en redes como "PrensaProstituida", "PrensaChayotera" y "PrensaSicaria" se hacían desde granjas de bots y contestó que cree que son reacciones de la gente auténticas, no artificiales."De inmediato, hasta me extraña porque la verdad la verdad no creo, y eso es interesante de investigarlo, no creo que se haya hecho, creo que fue la reacción de la gente".-Lo ve genuino, se le cuestionó."Sí, auténtico, no artificial, es que así está la situación, a veces no nos percatamos nosotros pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México, por eso hablo y no son palabras, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya la gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía que son las redes sociales, entonces cualquier cosa que la gente considera no adecuada a su criterio lo expone con libertad"."Eso está mal, pero de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que tengo sobre estos asuntos, no creo que sean bots, a no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios, que para exacerbar las diferencias de nosotros con los medios, como se dice coloquialmente para amarrar navajas, hayan desatado esa campaña, tampoco creo, lo veo más espontáneo"."Ahora, que si el contenido es correcto, eso no, a todos nos debe de conducir el respeto, pero es importante hacer la investigación porque es medir bien lo que está sucediendo y esto no solo es para nosotros, es para todos, es que ya cambió esto, antes se llegaba a decir la política es asunto de políticos y todo giraba en torno a medios convencionales, de repente aparecen las redes sociales. ¿Cuántos comunicadores hay, cómo se multiplican los medios? Todos tienen su medio de comunicación, cada ciudadano es un medio de comunicación si tiene algo que poner, entonces lo que está mal, bueno primero que no debe de haber bots, no debe haber robots, eso es una vil manipulación, se puede saber, especialistas"."Fíjate que sí (ordenaría una investigación) y lo doy a conocer aquí sobre este tema en particular porque hay evidencias, eso no se puede borrar, estaría bien hacer la investigación y analizarlo aquí, o sea, qué cosa es lo que realmente está sucediendo, conocer la realidad, lo que sucede y en este caso es un hecho importante".Luego que en la conferencia de este jueves el Presidente retomó la frase de Gustavo Madero "le muerden la mano a quien les quitó el bozal" al hablar de periodismo, este viernes el Mandatario afirmó que no era su propósito comparar a los representantes de los medios con animales."No hace mal el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el altiplano y no en el trópico, hace bien, siempre ayuda, y lo de mi expresión retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito, no era igualar a los periodistas con ningún animal, además le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, no era esa la idea, que también no se entienda, es la historia, la expresión es muy fuerte, lo dije, se padeció mucho en ese entonces", indicó."Yo nunca les voy a faltar el respeto, nunca, y lo más importante, nunca va a haber censura, la única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica, nada más porque no me voy a callar, tengo yo que informarle a los ciudadanos o dar mi opinión y que todos actuemos bien, no nos extralimitemos, los mismos ciudadanos en las redes sociales, que todos podamos argumentar más que optar por los insultos".Anunció una nueva subasta a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con el propósito de que los recursos recaudados serán destinados a apoyar a músicos en Oaxaca. El titular del Instituto, Ricardo Rodríguez Vargas, informó que se pondrán a la venta 45 lotes con un precio de 32.5 millones de pesos."Es una subasta diferente porque presenta bienes diversos que tendrán hasta un 50 por ciento de descuento", indicó."Lo que se recaude se va destinar a bandas musicales de Oaxaca, sobre todo para la compra de instrumentos para fortalecer actividades artísticas de Oaxaca".Rodríguez recordó que las subastas con sentido social se realizan desde hace seis meses y se encuentran muy consolidadas.Dentro del lote se ofrecerán 24 vehículos divididos en dos grupos, entre ellos un vocho, cuyo precio inicial será de 2 mil pesos."Uno de gama alta de vehículos no tan recientes pero atractivos, como Corvette, Mustang, Jaguar, Mercedes, son atractivos para los coleccionistas y un segundo bloque de vehículos de lujo de modelo más reciente", comentó.Incluyen también nueve bienes inmuebles, siete de ellos en Sinaloa y uno en Los Cabos."Son casas de un millón 200 mil, hasta una de 11 millones de pesos, con 700 metros de terreno y 350 metros de construcción", dijo.Joyas y relojes, con hasta 50 por ciento menos del precio normal, también serán ofertadas.El titular recordó que, como en ocasiones anteriores, se realizará una venta de bases hasta el próximo 9 de noviembre, y quien no pueda asistir en persona podrá ofertar vía telefónica.La subasta se realizará el próximo 10 de noviembre de 12:00 a 14:00 horas en las instalaciones de Los Pinos.