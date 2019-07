Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 31 de julio

Cd. de México, México.-Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



Celebra alza en PIB



Tras avance de PIB del País en segundo trimestre, el Presidente dijo que no les funcionó el pronóstico a los expertos y que con la austeridad se puede crecer.



"Amanecemos con una buena noticia, dio a conocer el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la economía e íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció, de acuerdo a los datos del Inegi, no les funcionó su pronóstico a los expertos", señaló.



"Esto es también producto, muy contrario de lo que se piensa, se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto, esto demuestra que si, con austeridad, gastando bien, se puede crecer".



Frena nombramientos en órganos autónomos



Tras afirmar que en su Gobierno hay orden y buena administración, el Mandatario reveló que tiene detenidos 100 nombramientos en organismos autónomos porque no tienen ninguna función operativa.



"Tengo, por decirles, 100 nombramientos detenidos, ¿y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa, son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen".



"Si fuese algo urgente, lo firmo (...) firmo contratación de enfermeras, médicos, maestros, elementos de la Guardia, pero tengo ahí nombramientos pendientes de consejos para la transparencia, por decir algo, no es así, es un ejemplo".



Rechaza persecución política



El Mandatario afirmó que en su Gobierno no hay persecución política en contra de quienes que están bajo investigación, tales como Alonso Ancira, Emilio Lozoya, el ex Presidente Peña Nieto y Rosario Robles.



"Están en su derecho de expresarse, manifestarse, pero no es conmigo, es con la ley () la fiscalía tiene toda esa información y yo solo les recuerdo que desde que tome posesión de este cargo deje en claro que no iba a haber persecución políticas, que no es mi fuerte la venganza", aseguró.



"No hay persecución para nadie, y tampoco hay impunidad, no hay impunidad para nadie , tampoco hay consigna de perseguir a ninguna persona, nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca y no lo haré, no somos iguales"



Contradice a SHCP



Contrario a lo informado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay subejercicio en el gasto de la Administración federal.



"Yo tengo otra información, tengo información de que está bien el ejercicio del Presupuesto porque eso también es algo que se ha manejado sin sustento, de que había un subejercicio, dicen los que estaban acostumbrados a las estrategias de antes, ¿cuándo van a soltar el gasto?", respondió.



"Yo tengo otra información de la Secretaría de Hacienda, son enfoques distintos, yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado, y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio, es mi punto de vista y respeto todos los puntos de vista (...) nada de que hay una sola postura".

Acusa a Carstens de moches

El Presidente señaló que cuando Agustín Carstens era Secretario de Hacienda repartía moches para que legisladores le avalaran Presupuesto.

"Carstens era Secretario de Hacienda y sacaba la aprobación de presupuestos por unanimidad, ¿cómo le hacia?, ¡era un mago!, pues repartía, ahí empezó lo de las partidas de moche y luego se generalizó, se volvió practica cotidiana", acusó.

Alista iniciativa sobre amnistía



El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se analiza la posibilidad de presentar en el próximo periodo de sesiones una ley de amnistía con carácter de preferente.



"Ayer tuvimos una reunión y le pedí a Olga Sánchez Cordero y a Julio Scherer, consejero jurídico, que se analice bien la posibilidad de que podamos presentar una iniciativa, abriendo el periodo ordinario, para una ley de amnistía y que, en caso de proceder, sea una iniciativa de carácter preferente, para que lo más pronto posible se resuelva", expuso.

"Tenemos que buscar bien quiénes podrían acogerse a esta amnistía, bajo qué condiciones, quiénes podrían ser beneficiados (...). Estoy esperando que me den la opinión técnica, jurídica, tanto Olga Sánchez Cordero como Julio Scherer (...), porque tenemos el compromiso de liberar a inocentes que están en las cárceles".López Obrador dijo que entre las prioridades del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se encuentran rescatar a Pemex y al sector energético, y se comprometió a no aumentar los impuestos ni los precios de gasolina, diesel y energía eléctrica."Pemex tiene que ser palanca del desarrollo nacional para producir petróleo, refinarlo y que las utilidades de Pemex para el segundo periodo de este Gobierno, a partir del tercer año, si así lo decide la gente, en los últimos tres años del Gobierno se va a sembrar el petróleo. Vamos a tener excedentes para impulsar actividades productivas y para que haya bienestar", señaló."Les puedo adelantar que no va a haber aumento de deuda, por segundo año esas son directrices que se van a presentar el 8 de septiembre, que se va a entregar el proyecto del Presupuesto para 2020".El Presidente destacó que 33 países de Latinoamérica dieron su aval a México para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU."Todos los países de América Latina le dieron aval a México para ser miembros del Consejo de seguridad de la ONU, México tiene mucho prestigio, siempre ha tenido México prestigio, fama, y ahora se advierte en el mundo de que nuestro País esta bien visto y una prueba es que 33 pases de América Latina y el Caribe apoyan a México y vamos a ocupar ese asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, es una distinción", expuso.