Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 30 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.-La mañanera se concentró en la presentación de la cronología del operativo que resultó fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo".



La cronología



El Secretario de la Defensa detalló que el 9 de octubre salieron fuerzas de la Ciudad de México rumbo a Culiacán, donde se ubicó al presunto criminal.



Posteriormente, el 17 de octubre a las 14:00 horas se confirmó la presencia de Ovidio Guzmán en un inmueble de Culiacán, por lo que se alistó operativo.



La operación para su captura comenzó alrededor de las 14:30 horas, por lo que se rodea inmueble donde se encontraba el hijo del capo con su familia.



A las 14:50, indicó el titular de Sedena, se reportaron las primeras agresiones a balazos contra elementos de las fuerzas armadas.



Durante los ataques se usaron vehículos con armamento calibre 50.



El Secretario reveló un video de la detención de Ovidio Guzmán en su domicilio durante el operativo.



A las 15:15 horas, señaló, Ovidio salió al estacionamiento del inmueble, donde elementos de las FA lo detienen y lo invitan a persuadir a sus hermanos para detener las agresiones debido a que se estaba poniendo en riesgo a la población.



En el video se muestra a elementos del operativo en una entrada del domicilio y, posteriormente, los inquilinos, entre ellos el hijo de Joaquín Guzmán, salen del inmueble y se entregan a autoridades.



"Sal, sal, sal Ovidio", dice uno de los elementos.



"¿Traes armas?", le cuestiona. "No ya no", responde el hijo del capo.



"Ya no quiero que haya desmadres, por favor", pidió el "Chapito" por teléfono mientras se encontraba detenido, de acuerdo con las imágenes mostradas durante la conferencia del Presidente López Obrador.



"Ya paren todo", insistió en reiteradas ocasiones.



Durante la llamada telefónica con su hermano, subrayó el Secretario Sandoval, éste le establece que no va a cesar las acciones e incluso lanza amenazas contra militares.



Los primeros elementos castrenses heridos debido a las agresiones de grupos armados en esa ciudad se reportaron a las 15:25 horas.



El Secretario señaló que, a las 15:45, el Gabinete de Seguridad informó al Presidente López Obrador sobre los hechos en Culiacán.



Alrededor de las 15:50, vehículos con gente armada rodearon las Bases Militares de Operaciones en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte y se registró la retención de elementos castrenses.



Posteriormente, a las 17:04 horas, indicó, se registraron agresiones, despojo y quema de vehículos en diferentes puntos de la ciudad y la fuga masiva de reos del penal de Aguaruto.



"A las 18:49, por decisión del Gabinete de Seguridad se determina retirar a las fuerzas que realizaban la operación y a las 19:17 la estructura delictiva libera al primer Oficial y a la Cuarta Tropa", dijo el titular de Sedena.



En tanto, a las 18:45 el Presidente se trasladó de la Ciudad de México a Oaxaca y 45 minutos después el Gabinete de Seguridad emitió el primer mensaje por los hechos ocurridos.El Secretario Sandoval informó que en el operativo, criminales intentaron sobornar al comandante de la fuerza de intervención con 3 millones de dólares y al no aceptar, fue amenazado de muerte él y su familia.Dijo que miembros de la delincuencia ofrecieron a grupos criminales de Sinaloa recursos para participar en las agresiones a los militares.Afirmó que la Defensa Nacional designó a un equipo de la Fiscalía militar para iniciar las carpetas de investigación si se infringió la disciplina militar.Titular de la Sedena dio una relatoría de las agresiones que sufrieron los militares por parte de los delincuentes. El mando dejó en claro que en los lugares había población.La primera agresión a militares se dio en la casa que se tenía en vigilancia, en la que estaba Ovidio Guzmán, el hijo del 'Chapo'. Fueron ataques de frente, de costado y por retaguardia.La segunda fue a personal de la Guardia Nacional que estaba en la zona del Estadio y buscaba desplazarse hacia la casa. En el lugar murió un elementos de la Guardia y 8 elementos de tropa resultaron heridos.La tercera fue a personal del 110 batallón en otra avenida elementos de tropa, en la que hubo heridos.La cuarta fue al Comandante de la Novena Zona Militar que se dirigía a la caseta de Costa Rica, en la que había delincuentes y habían retenido a personal militar. Hubo un elemento de tropa herido.Después hubo una agresión a la Unidad Habitacional Militar de Culiacán. En este lugar se lanzaron granadas que no explotaron. En este lugar estaba un elemento de tropa con niños que estaban jugando. Cuando inició la agresión el sargento unió a los niños y buscó ponerlos a salvo. Cuando los criminales entraron a la Unidad Habitacional el sargento les comentó que estaba con niños y los delincuentes lo retuvieron, dejando ir a los niños. En departamentos había derechohabientes y algunos alcanzaron a salir. En la zona de departamentos los delincuentes lanzaron otra granada, la cual tampoco estalló.La sexta agresión fue a un comandante que se dirigía a apoyar a la Unidad Habitacional.La séptima fue en la zona de Jesús María a un vehículo oficial que criminales detuvieron en un retén, donde le registraron sus documentos.La octava se registró en la caseta de Costa Rica, en donde militares que custodiaban autotanques fueron detenidos por criminales que los retuvieron.En el puesto "Estación Sufragio" se dio otra retención de militares, que se desplegaban a la casa en la que estaba Ovidio Guzmán.La décima agresión se dio en El Fuerte, donde hay una pista que es resguardada para evitar aterrizajes ilícitos, y en ese lugar también se evitó que elementos se dirigieran a la zona en donde estaba la casa donde estaba el Chapito.Aunque presentó una cronología detallada sobre el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, el Gobierno federal no informó la hora ni las circunstancias en que fue liberado el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López.En el informe presentado durante la mañanera, únicamente se detalla que a las 18:49 horas (19:49 horas tiempo del centro), por "decisión colegiada del gabinete de seguridad", se ordenó dar fin a la operación."Cesando los desmanes, mientras las fuerzas operativas se replegaron", refiere el documento expuesto por el Secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval."Se ordena cancelar la operación y el retiro de las tropas del área", agrega el informe que presentó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.El último hecho reportado en la cronología fue la liberación de un oficial y cuatro elementos de tropa a las 19:17 horas.Al rendir informe sobre el fallido operativo de hace dos semanas en Culiacán, Sinaloa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que un tropiezo táctico como ese no invalida toda la estrategia de seguridad que aplica el Gobierno federal.Advirtió la dura crítica que ha recibido la actual Administración, en el poco tiempo que lleva, por este caso, pero pidió no sobredimensionar lo ocurrido."Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada, cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad, son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo, como es el caso de Culiacán"."Cabe aclarar que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias, un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad".Durazo se justificó sobre la primera "versión equivocada", al aclarar que fue la primera información con que contaban, pero que después fue corregida.En la decisión de retirarse del inmueble donde Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, iba a ser detenido, dijo, privó una razón "de Estado", que es la salvaguarda de la vida e integridad de quienes no estaban entre los beligerantes."Ninguna organización delictiva, por más pertrechados que esté, es más poderosa que el Estado".'Gabinete de seguridad actúa con eficiencia'El Presidente aseguró que el Gabinete de Seguridad actúa de manera responsable y eficiente, pese a operativo fallido en Culiacán, donde se dejó libre a hijo del 'Chapo', Ovidio Guzmán."No está de más decir desde ahora que los integrantes del Gabinete de Seguridad han actuado de manera responsable, me siento muy apoyado por ellos"."Me siento apoyado, respaldado por la Secretaria de Defensa, de Marina, de Seguridad, están actuando de manera eficiente".Reiteró que su estrategia de Gobierno no se enfoca en enfrentar la violencia con violencia y que no hay guerra contra el narcotráfico."Ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, eso ya se terminó, queremos paz, y la paz es fruto de la justicia, es una nueva estrategia"."Nuestros adversarios quisieran que nos fraccionáramos, nos dividiéramos, no es así"."Esos hechos fueron consecuencia de una acción precipitada. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad, son dos cosas distintas"."Ninguna organización delictiva por más pertrechados que esté es más poderosa que el Estado".Y dice que medios 'mostraron el cobre' con CuliacánEl Mandatario federal afirmó que los medios de comunicación "mostraron el cobre" por su cobertura del operativo en Culiacán y la liberación del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán."Fue impresionante el despliegue de medios de información cuestionando este suceso, se nos lanzaron con todo, desde los supuestamente más independientes hasta los boletines o pasquines al servicio del conservadurismo, periódicos, espacio es de radio, canales de televisión"."Esto no significa que no se ejerza el periodismo con libertad absoluta, desde luego que sí, pero mostramos el cobre (en referencia a los medios) y consideramos que se actuó bien, fue lo correcto, por encima de todo están las vidas"."Y lo difundió un periódico independiente para vergüenza, pensando en que era la nota y también sin importar lo que estaba de por medio, y además con esa idea de que si sacaban esa foto se deslindaban de nosotros, como si nosotros le pudiéramos a algún medio que nos apoyara"."Y una televisora famosísima, también dando la información en exclusiva y la foto, y el tono acusatorio poniendo a todos en el banquillo de los acusados, (preguntando) '¿Dónde está la información?'"."Y teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles, esto que hicieron de ir a las unidades habitacionales, entonces se actuó bien y por eso decidimos relatarlo, informar, y todo va ser así, no se va ocultar nada", expresó."Un cuestionamiento muy insistente 'que por qué el secretario de Seguridad dijo primero que era un operativo de la Guardia Nacional y se encontraba con el presunto delincuente, pues no había información suficiente, pero lo importante es que se rectificó, qué se hacía antes, era mentira sobre mentira".