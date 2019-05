Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 29 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Instrucción es no tapar nada



Cuestionado sobre orden de aprehensión a Lozoya y detención del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, el Presidente aseguró que la instrucción en su Gobierno es no tapar nada ni proteger o dar impunidad a nadie, además de que descartó que haya una persecución política.



"Sí va a continuarse así, la instrucción que tienen los servidores públicos del Ejecutivo, la instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie".



"Todos los asuntos que están en curso, les he comentado aquí, a mi me informan de inteligencia financiera de los delitos y la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que se me informa, se presente de inmediato ante la Fiscalía General de la República. No voy a parar ningún proceso".



"No hay persecución política, son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir, que se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces, es todo. Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza".



"No conozco a ninguno de ellos dos, nunca he visto ni al señor de Altos Hornos ni al ex director de Pemex, son procesos que vienen de tiempo atrás () No es nada personal. Santiago Nieto tiene que actuar así porque es su trabajo, con todos".



Intercedió para descongelar cuentas de AHMSA



Ante la solicitud que hicieron legisladores de Coahuila, el Presidente pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que descongelara las cuentas de la empresa AHMSA, a fin de que pueda seguir en operación.



"Solo agrego algo que es importante, ayer me hicieron una solicitud sobre este tema quienes tienen preocupación de que se vaya a cerrar la planta de Altos Hornos porque es una planta importante para Coahuila, está en Monclova, tiene muchos trabajadores, entonces hubo un pronunciamiento de los directivos de que se iba a cerrar la planta porque tenían congelados sus fondos, me hicieron una solicitud legisladores de Coahuila para que se viera si era posible legalmente que se separara la empresa de el juicio que se le sigue al empresario".



"Entonces yo hablé con el director de Inteligencia Financiera y me informó que ya se habían descongelado las cuentas para que la empresa pueda seguir trabajando sin ningún problema, a la par de que se continúa el juicio contra esta persona, contra el presunto responsable, y tengo también entendido de que se está haciendo lo mismo con el ex director de Pemex que fue el que participó en la compra-venta de esta planta".



"Hablaba yo de la empresa de Altos Hornos en especial que las cuentas de la empresa se dejen en libertad para que la empresa no deje de funcionar, y que se le pague a los trabajadores y también que no se vaya a utilizar eso como excusa, una cosa es la empresa y otra es el empresario, totalmente distinto".



"En el caso de la empresa tiene la posibilidad de contar con todos sus recursos"

"Fue la consulta que le hice al director de Inteligencia Financiera, me dijo que ya estaba procediendo, incluso me dijo que iba a justificarlo, no sé si sacó un informe pero que lo iba a hacer".



Se suma México a plan contra violencia a mujeres



En colaboración con ONU y la Unión Europea, el Gobierno de México se sumó a la iniciativa Spotlight para combatir y erradicar la violencia de género.



María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), informó que la iniciativa arrancará en México con la inversión de 11.8 millones de dólares a cinco municipios de tres estados del País. Se trata de Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México; Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua, así como Chilpancingo, en Guerrero.



"Se busca prevenir atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de genero", indicó Ochoa.



Explicó que, entre los objetivos está revisar el marco legal, buscar servicios de calidad y fomentar políticas públicas contra la violencia.

Spotlight es una iniciativa internacional, que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.Cuestionado sobre sus aciertos y errores, dejó a sus "críticos" el señalar sus deficiencias."Acerca de los errores, que los hemos cometido seguramente, son tantos nuestros críticos que les dejo a ellos esa encomienda, que ellos se ocupen de señalarlos como lo hacen en uso de sus derechos y lo seguirán haciendo porque no va a haber censura, no se va a limitar a nadie su derecho de manifestación, se va a garantizar siempre el derecho a disentir".Sobre la polémica desatada por el pago de publicidad a medios de comunicación, López Obrador anunció que su Gobierno ya tiene listos los criterios para distribuir los 4 mil millones de pesos que tienen autorizados para ese rubro en este 2019."No queremos ese tipo de prensa (aplaudidores) y ese tipo de medios, queremos una prensa independiente, libre, profesional, lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder".-¿Habrá un no te pago para que me pegues?, se le preguntó."Jamás, respetamos hasta a los que nos calumnian, porque no nos sentimos indefensos, hay un cambio de mentalidad. El que se excede, en la actualidad, se afecta a sí mismo, así están las cosas en México."Con todo respeto, son muy pocos los países en el mundo que tienen tanta gente con un nivel de conciencia tan alto como México, ese es el cambio, estamos hablando de millones de mujeres libres, conscientes, fue un despertar ciudadano".En su estreno como funcionario federal, Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de Semarnat, se pronunció a favor de "ciudadanizar" la política pública de ese sector. Tras calificar al neoliberalismo como una política de parásitos y depredadores, el funcionario destacó la importancia de la participación de la sociedad civil."Volcar la Secretaría del Medio Ambiente hacia los ciudadanos y hacia los colectivos, debemos ciudadanizar la política ambiental".Desde Palacio Nacional, a cuatro días de la renuncia de su antecesora, Toledo se refirió a la importancia de impulsar políticas que defiendan la vida y que ayuden a frenar el calentamiento global.