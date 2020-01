Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 29 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Calla sobre Aguayo; dice que pleito es de REFORMA



Al ser cuestionado sobre la demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo por daño moral, el Presidente evitó dar su opinión, y aseguró que REFORMA tiene un "pleito frontal" con el ex Gobernador de Coahuila desde hace tiempo.



"Este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás, tiene que ver con denuncias a Moreira, un pleito frontal del periódico REFORMA con Moreira, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción, incluso el PAN presentó una denuncia en la PGR acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos".



"Sergio Aguayo tiene todo el derecho de expresarse, hay que garantizar la libertad y el tribunal de la CDMX lo condena a pagar el daño (...) ¿Qué opino de esto? Pues es otra autoridad y no me puedo meter en esto, estoy seguro de que pueden existir otras instancias".



Ante el cuestionamiento de que evitó dar seguimiento a pruebas contra Moreira, el Mandatario dijo que existe un proceso pero no se puede juzgar por algunos delitos de corrupción.



"Si, si existe el proceso, el asunto es que, con esa medida se cancela la posibilidad de que se le juzgue por esos delitos, puede ser que haya otros delitos, pero este es un asunto que viene de tiempo atrás", comentó.



"Ahora, echarnos la culpa a nosotros o insinuar que es un asunto de nosotros se me hace bastante bastante exagerado, no tenemos nada que ver".



Agregó que no se coarta la libertad de expresión a menos que hubiera consigna.



El articulista de Grupo REFORMA Sergio Aguayo fue denunciado por daño moral después de publicar en 2016 un texto en el que cuestionaba la corrupción del ex Gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira. Ayer, Aguayo tuvo que pagar 450 mil pesos como garantía para conjurar la amenaza de embargo.



Rechaza leyes que persigan a periodistas



Denise Dresser le preguntó si se comprometía a no impulsar leyes que permitan el acoso judicial a periodistas, y el Mandatario federal prometió que en su Gobierno se garantizará la libertad de expresión y no habrá persecución.



-Usted aquí frente a nosotros, frente al País, ¿se compromete a que su Gobierno, su partido, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿No se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a personas como a veces pareciera que ocurre desde esta tribuna?, cuestionó la articulista de REFORMA al retomar el caso de Sergio Aguayo.



"Lamento mucho que me confundas con Gobiernos anteriores", respondió el Mandatario.



-No lo confundo...



"Para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma", afirmó.



-Pero el Fiscal Gertz sí, reviró Dresser.



"En caso de que sea cierto, el Fiscal es autónomo, creo que eso si lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. No soy de tirar la piedra y esconder la mano, no es como antes".



Dresser insistió en que, si el Fiscal Alejandro Gertz Manero presenta el 1 de febrero las medidas, López Obrador presentaría una condena, a lo que el Jefe del Ejecutivo respondió que sí lo hará pues su Gobierno tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión y el derecho a disentir.



"Ahora que se pelean, en el caso de Moreira, quien exonera a Moreira es Calderón, lo hace la PGR, entonces...", dijo López Obrador.



-Este Gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, afirmó la articulista.



"Porque tienes que tomar en cuenta lo que era la PGR y la FGR es autónoma".



-Lo sé perfectamente, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva. Pero, ¿se compromete a la no persecución de periodistas?, cuestionó Dresser.



"Claro que sí, además la facultad de presentar iniciativas corresponde al Presidente y los legisladores", respondió el Mandatario.



El titular del Ejecutivo refirió en conferencia que se enteró de esta ley -la cual, dijo, aún no conoce- mediante la prensa y le llamó la atención que, si su Gobierno viene de un movimiento que enfrentó al autoritarismo, se le considere como un hombre autoritario, casi dictador.



"Les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley, de repente viendo El Financiero, que lo veo diario, veo ahí que enumera, nos quieren encarcelar a todos. Me llamó la atención, resulta que ese hombre autoritario, casi dictador era yo y ahí me entero de que había una ley en la que se iban a cancelar todos los derechos, ahí me enteré.



"No la he visto, no la conozco, entonces no tiene nada que ver con nosotros, tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir, venimos de un movimiento en el que enfrentamos el autoritarismo, denunciamos la falta de democracia", afirmó López Obrador.



La politóloga afirmó que muchos periodistas también vienen de defender la democracia, por lo que, si el titular de la FGR presenta esta reforma, volverá a la conferencia mañanera.



-Muchos periodistas también vienen de la defensa. Aquí estaré el 1 de febrero si Gertz presenta esa reforma.



"No va a pasar y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va censurar a nadie, no lo hemos hecho, a diferencia de los conservadores tenemos ideales, principios, pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública, el conservadurismo, su doctrina, es la hipocresía, somos distintos, somos diferentes. Hay quienes, por falta de información, nos confunden, y hay quienes, porque tienen posturas distintas, inventan difaman, con la máxima del periodismo que lo que no mancha tizna".



-Podríamos decir lo mismo de los integrantes de su Gabinete. Dígaselo a la Secretaria de la Función Pública, replicó la periodista.



"Hay que ir al debate de las ideas sin faltar al respeto a nadie", señaló el titular del Ejecutivo.



Dice 'amor y paz' a Trump tras dicho de muro



Luego que Donald Trump asegurara ayer que México está pagando por el muro fronterizo, López Obrador dijo que no quiere una pelea con el Gobierno de Estados Unidos y defendió una política de "amor y paz".



"Nuestra relación con EU es buena, no queremos pelearnos, miren, amor y paz, y aunque nos cuquen no nos vamos a enganchar".



"No hay que olvidar, aunque nosotros no tendríamos que meternos en esos asuntos, nadamás hay que tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos, entonces es un tiempo especial".



López Obrador afirmó que su Gobierno continuará con una política de no confrontación, pues no tienen que actuar con "balandronadas".



"Nosotros no nos vamos a confrontar con el Gobierno de EU y lo único que queremos que se tome en cuenta y la gente, ya lo dije, está muy despierta y avispada, lo único que se tienen que tomar en cuenta es que hay una elección en EU y ya saben cómo son las elecciones en EU".



Durante un mitin en Nueva Jersey ayer por la noche, Trump afirmó que México paga por el muro fronterizo y que "pronto descubrirá" a que se refiere.El director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que la deuda de la petrolera bajó en 2019 a un billón 954 mil millones de pesos, pues al iniciar el sexenio de López Obrador era de 2 billones 82 mil millones de pesos."Ha habido un desendeudamiento real de Pemex", expuso en conferencia acompañado del Presidente.Romero estimó que para enero haya una producción de un millón 740 mil barriles de crudo mientras que para marzo la expectativa es de un millón 801 mil barriles."Esto está basado en una serie de pozos de campos nuevos que entrarán a fines del mes de enero", dijo."Esto ha sido muy positivo para la empresa porque en el extranjero se han percatado de estos resultados y ha generado confianza".El directivo de la petrolera destacó la operación de refinanciamiento del 21 de enero, en la que fueron colocados bonos por 5 millones de dólares.Los nuevos bonos fueron colocados a 11 y a 40 años, por lo que resaltó que Pemex es de los pocos emisores en el mundo que logró colocar una emisión de bonos por debajo del costo de fondeo en el mercado."Es la primera vez que Pemex hace una emisión de bonos a 40 años. Fue una muy buena operación", puntualizó.El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, afirmó que no cumplieron con las metas de producción planeadas para 2019 porque no entraron en desarrollo algunos nuevos campos.Cuestionado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional sobre las metas no alcanzadas, Romero dijo confiar en que con la entrada en operación de nuevos pozos para enero, febrero y marzo se detonarán nuevos desarrollos.Lo importante, dijo, es que se detuvo la caída en la producción y hay un incremento."En el momento en que entren estos pozos que no pudieron entrar por razones de tiempo y algunas otras situaciones, hubo un diferimiento en semanas para la entrada, vamos a lograr los objetivos, estamos sobre los objetivos que están planteados en el plan de negocios", sostuvo.El funcionario admitió que en diciembre pasado no iniciaron todos los pozos contemplados, pero insistió en que en su entrada en producción se basan sus proyecciones de incremento."Es un tema que tiene que ver con tiempos, problemas que siempre surgen en todas las empresas, particularmente en Pemex, pero eso no quiere decir que no van a entrar, al contrario, en eso basamos nuestro incremento de producción", comentó.