Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 27 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



'Cooperación sí, intervencionismo no'



Cuestionado sobre la intención del Mandatario Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas, el Presidente se limitó a responder que acepta la cooperación, pero no el intervencionismo.



López Obrador dijo que no ahondará sobre la declaración de su homólogo debido a las festividades de Acción de Gracias en Estados Unidos.



"Vamos a hablar después. Hoy es víspera del Día de Acción de Gracias, quiero mandarles un abrazo a los estadounidenses", comentó.



Enlista momentos difíciles



López Obrador reconoció que en su primer año, su Gobierno ha tenido momentos difíciles, pero no graves, como la explosión en Tlahuelilpan, en Hidalgo; el fallido operativo para atrapar a Ovidio Guzmán, en Culiacán; la crisis arancelaria con EU; el ataque a la familia LeBarón y el asilo a Evo Morales.



"El más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo fue la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas, eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó", aseguró.



"Luego podríamos decir que tuvimos lo de los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas, que también fue un momento delicado (...) Otro momento difícil fue la guerra que se desató en Sinaloa, una guerra breve, yo creo que es la guerra más breve en la historia, una guerra de cuatro horas".



Invita a informe el 1 de diciembre



El Presidente llamó a la ciudadanía a congregarse en el Zócalo capitalino el domingo 1 de diciembre con motivo del informe que dará a un año de asumir el Gobierno del País.



"Hago la invitación para que nos acompañen,el llamamiento a todos los ciudadanos a que nos acompañen el domingo, vamos a cumplir un año de Gobierno, vamos a congregarnos en el Zócalo a las 11 de la mañana para informar de cómo vamos, yo pienso que bien, estamos bien y de buenas", dijo.



"Invito a todos a que asistan, necesitamos reafirmar el hecho de que se trata de un Gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, un Gobierno democrático, no es de un solo hombre, es un Gobierno de millones de mexicanos, de mujeres y de hombres".



Pide protestas pacíficas



Tras ser cuestionado sobre posibles protestas de la Oposición en el marco de su primer año de Gobierno, el Presidente llamó que éstas sean pacíficas y sin afectar a terceros.



"Todo mundo puede manifestarse, puede disentir con absoluta libertad, lo único que pedimos siempre es que lo hagamos de manera pacífica, que sigamos el ejemplo de Gandhi, Mandela, de todo los luchadores", expresó.



"La lucha pacífica es lo mejor. Luchamos años y siempre evadiendo, sacándole la vuelta a las provocaciones".



Reitera mejora en economía



El Mandatario aseguró pese a indicadores del Inegi sobre la economía del País, ésta va muy bien porque se tienen que tomar otros parámetros como empleo, salarios y fortalecimiento del peso.



"Vamos bien en la economía en general porque ya no es solo medir un parámetro, lo que tiene que ver con crecimiento hay que tomar en cuenta empleo que se está generando, otro elemento importante es que están aumentando los salarios, otros es que no se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido, está creciendo el consumo, tenemos otros indicadores por eso consideramos que no hay el crecimiento que quisiéramos, pero hay una mejor distribución del ingreso e inversión extranjera", apuntó.



Alistan operativo 'Paisano, bienvenido a casa'



El titular del INM, Francisco Garduño, indicó que más de mil servidores públicos participan en el programa Paisano para recibir a los más de 3.8 millones de connacionales que se espera visiten el País en la próxima temporada decembrina.



Se instalarán 340 módulos de atención ubicados en los principales puntos de entrada, aeropuertos y centrales de autobuses, entre otros, para atender a los mexicanos que retornan a territorio nacional por las fiestas de Navidad y por Fin de Año.



"Está en marcha el programa Paisano, Bienvenido a Casa, esperamos que que sea un mínimo de 3 millones de connacionales que regresan a esta su Patria, un máximo de 3 millones 800 mil", expuso.

Alistan 'quién es quién' en comisiones a remesas

El Presidente informó que a partir del lunes 9 de diciembre se realizará durante su conferencia matutina un "quién es quién" para los bancos en el cobro de comisiones a las remesas que envíen los connacionales a México.



"Va a empezar un programa así como el 'quién es quién' en los precios de las gasolinas, va informarse quién es quién en el cobro de las comisiones de las remesas, quién está cobrando más, quienes cobran menos, quienes no cobran", señaló.