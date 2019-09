Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 25 de septiembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Se lanza, ahora, contra líder de Coparmex



Al hablar de la oposición al aeropuerto de Santa Lucía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, es activista. Acusó mezquindad y dijo que esa es una característica del conservadurismo.



"¿Por qué no hacer una pista en el aeropuerto de Santa Lucía, por qué impedirlo? Es irracional, nosotros ya pagamos a los contratistas, cumplimos con nuestra responsabilidad de no fallarle a los accionistas, nos hicimos cargo de los compromisos que se tenían, ya se finiquito el asunto del Lago de Texcoco. ¿Por qué esta actitud mezquina? Tampoco nos debe de extrañar mucho, el conservadurismo tiene esa característica, esa es una de sus divisas".



"Entonces vamos a esperar a que se resuelva esto y yo los llamaría a los opositores a el de la Coparmex que es activista, siempre pensé que era como un sector de un partido y ahora está quedando de manifiesto, los partidos no tienen por qué tener corporaciones, sectores, con todo respeto pues, Claudio X. González, que transparente de dónde sacan dinero para todas estas campañas, o sea, que den a conocer, yo por eso a veces prefiero la constitución de partidos, de asociaciones políticas que actúan abiertamente, que los llamados grupos de presión porque siempre hay detrás intereses creados y ponen de pantalla a asociaciones civiles, supuestas organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes entre comillas, independientes del pueblo, entonces es mejor aclarar las cosas".



Acusa que Cossío asesora amparos contra Sta. Lucía



Acusó al Ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío Díaz, de estar detrás de quienes han interpuesto amparos para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.



"Me dicen que hay un ex Ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleve a cabo el Gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía y que son 16 despachos de abogados".



"Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Primero, porque un ex Ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero sí coordina, asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de Ministro".



Al comentársele que Cossío rechazó la acusación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que muy bien, pero que su pecho no es bodega.



"¿Ya lo aclaro? Está muy bien, les digo, ya no existe el CISEN pero como mi pecho no es bodega, digo lo que pienso, entonces qué bueno no, que no está involucrado", respondió.



Revela que lo registraron en 26 empresas



Reveló que fue registrado ante el SAT como socio de 26 empresas.



El registro se dio el pasado 11 de agosto en Boca Del Río Veracruz.



"Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT donde registran empresas y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas, me rayé, me convertí en empresario", dijo en tono de broma durante su conferencia mañanera.



El Mandatario señaló que también registraron como socia a su esposa, lo cual, aseguró, es falso.



"No tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero", afirmó.



"Decirle a la gente que no tengo empresas y que no soy socio de nada, ni mi esposa, están muy mal acostumbrados".



Acusó que podría tratarse de alguien que busca hacer negocios a través del engaño, o bien, de sus adversarios.



"Como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que, en efecto, constituye estas empresas, que pueda hacer negocio engañando que yo soy socio de la empresa o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos", señaló.



Agregó que el SAT ya está investigando y esperará el informe para determinar si interpone una denuncia.



Gastaron 7 mdp en internet en un vuelo de EPN



Reveló que el Gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto pagó 7 millones de pesos por servicio de internet en un viaje del avión presidencial. Aunque no descartó que la factura encontrada sobre este gasto podría ser falsa, el Mandatario consideró que se trata de un gasto excesivo.



"Hay una factura, por ejemplo, lo voy a mencionar con la siguiente acotación, primero que seguramente es falsa, que no hay que culpar solo a los de arriba, porque puede tratarse de funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa y, tercero, lo hago también porque ya no debemos permitir, ya no deben llevarse a cabo esas cosas que son excesivas".



"En el vuelo este que se hizo el año pasado, un solo vuelo, en el avión presidencial, se cobró una factura de cerca de 7 millones de pesos nada más por servicio de internet. A lo mejor pues eso es lo que cuesta pues, pero se me hace bastante ¿no? Y ese tipo de cosas como no se podía, o mejor dicho, se alegaba de que era un asunto de seguridad nacional se ocultaba la información".



Celebra expresiones de Trump



"Celebro que haya coincidencia y él habló y que ellos nos respetan a nosotros, hay respeto mutuo, es lo que buscamos en la relación, que haya respeto mutuo y que las diferencias podamos resolverlas en el acuerdo, solución pacífica a controversias, diálogo, llegar a acuerdos y que tengamos política de buena vecindad con el Gobierno de Estados Unidos y lo hemos logrado, hemos tenido muy pocas diferencias, muy pocas diferencias, cuando se presentó lo de los aranceles el propósito, la amenaza de imponer aranceles a México llegamos a un acuerdo y hemos cumplido las partes con lo acordado".



"Celebro que él haya expresado que son buenas las relaciones, yo también sostengo lo mismo



Se le cuestionó si la investigación a Trump que llevaría a un juicio político afectaría el aval al T-MEC, y respondió que son dos temas distintos.



"No sabemos, porque corre por otra vía este asunto, una cuestión es un procedimiento legal, político y otro asunto es la relación económica comercial. En esto hay interés tanto del Partido Republicano como del Demócrata".



"Hay interés en que se mantenga una buena relación comercial, me han expresado que ellos ven con simpatía la aprobación del Tratado, en el caso de EU"



"Yo separaría, son terrenos distintos y espero que la aprobación del Tratado se haga pronto, que como todo proceso político, electoral, en cualquier lugar del mundo, por lo general se va exacerbando, se van calentando, se van encendiendo más las pasiones cuando va acercándose la elección, en el caso de Estados Unidos va a ser en noviembre del año próximo".



Rechaza desaparición de Poderes



Ante las propuestas de legisladores del PAN para desaparecer Poderes en Veracruz y las de Morena para hacerlo en Guanajuato y Tamaulipas, el Mandatario federal les pidió no excederse porque con esos mecanismos no se llega a nada y sólo se producen enfrentamientos.



"Recomendación, nada más, que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben de aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia, yo padecí del desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la Ley pero promovido, impulsado por venganza o para descalificar adversarios, además no sólo se afecta la imagen de los legisladores, se afectan las instituciones, la imagen de las instituciones, entonces que se arreglen y con todo respeto que dejen estos asuntos a la Fiscalía y al Poder Judicial, eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del derecho penal, entonces que se vean estos asuntos ahí en la Fiscalía, también, son libres eh, son libres, no se puede limitar a nadie, mucho menos a un legislador que tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse, son poderes autónomos independientes, pero si que no se excedan utilizando esos instrumentos, esos mecanismos, porque no se llega a nada, nada más producen enfrentamientos".



No invitará a ex Presidentes



Cuestionado sobre si invitaría a ex Presidentes Calderón y Fox a Palacio Nacional para dialogar, luego que ambos descalificaron sus declaraciones sobre la exoneración de Moreira y el despilfarro de los ingresos petroleros, dijo que no tratará esos asuntos.



"No tengo contemplado tratar estos asuntos, no corresponde a los tiempos, no creo que sea correcto, hay que cuidar la investidura presidencial, esos son los bonos políticos, cuidar la investidura presidencial y sin comentarios, además todos somos libres de manifestarnos, expresarnos, estamos constituyendo una auténtica democracia, no queremos establecer una dictadura, triunfamos precisamente para hacer a un lado a un régimen corrupto, autoritario, y tenemos que hacer valer la democracia y es fundamental en la democracia la libertad, que todo mundo se exprese, se manifieste pero también cuidar la investidura presidencial porque si no no estaríamos a la altura de las circunstancias".



Piloto 'simpatizante de conservadurismo'



Contó que un piloto al que calificó de conservador anunció que un vuelo se demoraría debido a que hay saturación en el AICM.



"Hace unos días, dos tres días, un capitán de un vuelo simpatizante del conservadurismo seguramente, además tiene todo su derecho de hacerlo, tiene toda la libertad, anuncia de que va a haber una demora, estoy yo ahí, porque hacen falta instalaciones en el aeropuerto porque está saturado el aeropuerto y pues yo escucho todo, tolero todo, me doy cuenta y además conozco mucho el proceder de los conservadores, desde hace mucho tiempo".



Se retira en 2024 y hará libro sobre conservadores



Adelantó que cuando acabe su Gobierno se retirará y escribirá un libro sobre el conservadurismo.



"Si cuando yo termine, si me lo permiten los ciudadanos que yo termine mi encomienda en el 24 y me retire, porque no me voy a reelegir ni voy a ocupar ningún otro cargo, si acaso escribiría yo un libro sobre pensamiento conservador en México, me atrae mucho el tema, pero eso ya retirado".



Insiste en campaña contra 'chatarra'



Insistió en que habrá una campaña para que concientizar sobre la comida sana y evitar el consumo de "chatarra".



"Para hemodiálisis el Seguro y el ISSSTE destinan 16 mil millones de pesos al año con toda la tristeza y todo el dolor que esto significa, estas enfermedades se originan o se precipitan, se agravan, por la mala alimentación, por no tener alimentación sana, estamos obligados todos a que haya un programa de orientación nutricional así como la campaña en contra de las adicciones en las drogas que queremos que sea masiva, intensa, por todos los medios, así también va a haber una campaña intensa de orientación y de concientización para comer sano y evitar el consumo de productos chatarra y dar información cada vez más clara, objetiva, cierta, a los consumidores, en eso no nos vamos a detener, vamos a cuidar la salud del pueblo".



Menciona de nuevo a la 'prensa fifí'



Al defender de nuevo a Manuel Bartlett, López Obrador volvió a mencionar a la "prensa fifí".



"Es evidente que está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios, los conservadores, y él tiene que responder cómo lo ha hecho y estoy seguro que va a aclarar todo esto que se está difundiendo, no le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigaciones porque no son honestos, o sea, siempre hay un interés económico o político, lo digo por cómo he padecido de calumnias durante todo el tiempo de ellos, es un periodismo al servicio de los conservadores, es que existe la prensa fifí, ya no quería yo decirlo pues pero existe, y existen grupos opositores, tienen todo su derecho pero también nosotros tenemos derecho a dar nuestros puntos de vista, entonces estaban acostumbrados a que nada más ellos podían hacer cuestionamientos de todo tipo y qué bueno que se hacen cuestionamientos, que viva la crítica, que se garantice el derecho a disentir y que esto implique también el derecho de réplica".