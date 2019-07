Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 24 de julio

Cd. de México, Méxic.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Reprocha a empresa que denunció por gasoducto



Criticó a una de las contratistas que presentó una demanda contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en plena negociación de los contratos de construcción de gasoductos. El Mandatario dijo que dicha empresa faltó a un acuerdo que implicaba que ninguna de las partes presentara demanda alguna mientras se desahoga la mesa de negociación. Fuentes de la Presidencia afirmaron que se trata de IEnova, filial de Sempra Energy.



"Me entrevistaron, me pidieron que se llegara a un acuerdo, que se abriera el diálogo, acepté y se está dialogando con las empresas, ya se hicieron propuestas y se están recibiendo en algunos casos contrapropuestas".



"El acuerdo general era que las cosas quedaban como estaban, como son los amparos, en tanto, vamos a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero, si estamos en la mesa y vamos a una demanda por una entrevista que salió en una revista, donde el anterior Secretario de Hacienda dice que tenían razón las empresas y eso se usa de prueba, como que no es correcto".



Acusa hipocresía de opositores por BC



Tras ser cuestionado con respecto a la reforma en Baja California que amplía Gubernatura, el Presidente señaló que es una hipocresía pues opositores fueron quienes la aprobaron. Acusó que bancada del PAN avaló reforma y ahora están en contra.



"Independientemente de la ampliación del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo Gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN, entonces ahora en un doble discurso con una doble moral, como suele suceder a veces, porque el conservadurismo no incluye solo al PAN, tiene como doctrina la hipocresía".



"Se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión, porque si hubiese sido la organización que nos apoya, a la que pertenecemos, pues entonces si imagínense".



"Ahora quienes votaron por esta medida están en contra, lo único que quisiera es de que no me involucraran en este asunto porque buscan echarme la culpa de todo, ya les dije, no tuve nada que ver".





"Ya no son tiempos de antes, ya no son esos tiempos donde esas decisiones se tomaban desde arriba".



Promete certificar documento de no reelección



Dijo que mañana, ante un notario, certificará la firma del documento en el que se compromete a no reelegirse.



"Estos conservadores (...) están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección, pues aquí esta el documento".



"Lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación de mandato".



"Esto lo di a conocer en marzo, pero ahora el periódico de los conservadores, entre otros el REFORMA, está diciendo que me estoy retractando, me estoy echando para atrás".



Busca indultos para liberar presos



Cuestionado sobre los procesos para liberar a quienes consideran son presos políticos, AMLO dijo que evalúa una reforma para poder indultar.



"A la Secretaria de Gobernación, busque la manera legal de que se puedan dar indultos, que yo pueda indultar, ver si puedo enviar una iniciativa al Congreso definiendo muy bien los casos, las características generales para que en el marco de ese indulto puedan salir muchas personas".



No queremos que se vaya Sánchez Cordero.-AMLO



Ante rumores de la renuncia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Presidente Andrés Manuel López dijo que está muy contento con el trabajo de la funcionaria y que no quiere que se vaya.



"Estoy muy contento con el trabajo que esta haciendo al Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia, es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora: Además piensen que todos los días desde antes de las 6 de la mañana esta en el gabinete de seguridad, entonces estamos muy contentos con ella y pues no queremos que se vaya".



'Tenemos resistencias al interior'



Cuestionado sobre si se aplica la austeridad en los altos funcionarios del Gobierno, reiteró que hay resistencias.

"Por eso veo bien recordar por qué se les llamaba a los conservadores reaccionarios, porque esa es la reacción hacia los cambios, el oponerse, resistirse, bueno tenemos esas resistencias al interior y ahí andan pensando que van a burlar la norma".



"Toda esta burocracia innecesaria porque le cuesta mucho al pueblo mantener al Gobierno, era un Gobierno mantenido, bueno para nada, eso es lo que tiene que tomarse en consideración, por eso este ajuste que se está llevando a cabo pero no dejan de haber resistencias pero poco a poco se va a ir entendiendo de que debe de haber austeridad, no puede haber excesos, derroche, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre".



'No se portaron bien', dice de algunos choferes de pipas



Dijo que algunos choferes de las nuevas pipas para distribuir los combustibles se portaron mal y fueron liquidados.



"La información que tengo es que no se portaron bien, a veces no les gusta la palabra de que no se han portado bien pero es así, no se han portado bien y es todos a portarnos mal o todos a portarnos bien. Les decía yo que hay una canción de Calle 13, todos a portarnos mal, a portarnos mal y ahora estamos en el tiempo de portarnos bien, a portarnos bien, no es conmigo, no es con el Gobierno, sino a portarnos bien con la sociedad, con la Nación, a ser buenos ciudadanos".



"Pues actos de indisciplina, no llegaban a tiempo, no cumplían, faltaban y otras cosas, no todos, estoy hablando de un número, y por eso de acuerdo con la ley se les liquidó porque no podemos permitir que haya irresponsabilidad, estoy hablando afortunadamente de un grupo muy pequeño, ellos tienen todo su derecho de acudir a instancias en busca de justicia pero se trata de transporte de combustible, de una actividad de riesgo, entonces recibí yo el informe ayer, de la Secretaría de la Defensa donde me explican los motivos y estoy de acuerdo porque si no no vamos a cambiar las cosas.



"Nos tenemos todos que portar bien y no es cierto que se vaya a sustituir por militares, es que el número de conductores, un grupo, no cumplió con su responsabilidad y por eso fue que se tomó la decisión de conformidad con la ley, de liquidarlos pero si consideran que no fue justo que acudan a instancias correspondientes".



Pedirán a IFT aval a nueva empresa de internet



El Mandatario federal dijo que se presentará una solicitud de constitución de la nueva empresa de internet estatal al IFT, cuando ese organismo vuelva de vacaciones.



"La empresa se llama Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, el propósito es que se lleve este servicio de internet a todos los pueblos de México, el primer paso fue la constitución de la empresa, el segundo paso es la solicitud de concesión que se está preparando porque están de vacaciones los miembros del instituto de telecomunicaciones, entonces regresando de sus vacaciones oficiales se entrega la solicitud".



"Hemos hablado con ellos (Instituto Federal de Telecomunicaciones) porque también estamos llevando a cabo este procedimiento, consultando a este instituto que es autónomo y que es el encargado de otorgar concesiones y reglamentar todo lo relacionado con las telecomunicaciones".



"En chicontepec (Veracruz) no hay servicio de telefonía móvil, ¿ya lo escucharon? no hay internet, estoy hablando de la cabecera municipal, eso es lo que sucede en el 75 por ciento del territorio nacional".



Atiende Presidencia a 450 personas al día



Leticia Ramírez, jefa de la Oficina de Atención Ciudadana de Palacio, informó que al 30 de junio han recibido a 70 mil personas, lo que significa 450 diarias.